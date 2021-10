Francoski Tour prihodnjič tudi tja, kjer je nekoč hodil James Bond #video

V Kongresni palači v Parizu so danes slavnostno razgrnili traso 109. izvedbe Dirke po Franciji leta 2022. Na Tour se po štirih letih vračajo tlakovani odseki, tudi tokrat bo eden od gorskih ciljev na La Planche des Belles Filles, kjer je Tadej Pogačar lani oblekel rumeno majico in dobil svoj prvi Tour. Ob dveh vožnjah na čas, v prvi in predzadnji etapi, bo na sporedu še šest gorskih, sedem razgibanih in šest ravninskih etap.