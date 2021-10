Froome poje hvalnice na račun Pogačarja in sanja o peti zmagi na Touru

36-letni v Keniji rojeni britanski kolesar Chris Froome je v pogovoru za italijansko La Repubblico priznal, da še vedno goji sanje o peti skupni zmagi na Dirki po Franciji, s čimer bi se izenačil s kolesarskimi velikani Eddyjem Merckxom, Bernardom Hinaultom, Jacquesom Anquetilom in Miguelom Indurainom.

Čeprav je njegova letošnja najboljša generalna uvrstitev 23. mesto na Dirki po Slovaški, še vedno ohranja enako stopnjo motivacije za dirkanje kot prej. V intervjuju je pojasnil, da še vedno uživa v kolesarstvu in nikakor ne razmišlja o upokojitvi. Očitno so enakega mnenja tudi v ekipi Israel Start-Up Nation, pridružil se ji je lani, kjer so mu ponudili pogodbo vse do leta 2025.

Foto: Guliverimage

Življenjski slog profesionalnega kolesarja mu ustreza

"Všeč mi je življenjski slog profesionalnega kolesarja," je dejal Froome, "tudi če se mi ne uspe vrniti na raven, kjer sem nekoč že bil, je zame še vedno dragoceno to, da ostanem v kolesarstvu. Ko sem po padcu v bolnišnici v Saint-Étiennu razmišljal o tem, ali naj končam kariero, sem se vprašal, kaj si v življenju sploh želim, ali želim še naprej dirkati ali želim početi kaj drugega. Ugotovil sem, da imam resnično rad dirke, potovanja, kolesarstvo."

Froome si po hudem padcu na ogledu trase za kronometer na kriteriju Dauphine leta 2019, kjer se je hudo poškodoval, nikoli ni zares opomogel. Štirikratni zmagovalec Toura se je sicer leta 2020 vrnil v karavano, a se ni niti približal rezultatom, ki jih je nizal pred usodnim padcem.

Predstave Valverdeja in Nibalija mu vlivajo pogum

Kljub temu sanj o peti zmagi na Touru še ne želi opustiti. "Še vedno sanjam o tisti peti zmagi na Touru. Ko vidim Alejandra Valverdeja in Vincenza Nibalila, mi to daje ogromno motivacije, da vztrajam in treniram še naprej. Oba sta starejša od mene, eden pet let, drugi leto dni, in oba sta prejšnji teden zmagala na dirki. To mi daje pogum," je v intervjuju povedal Froome, ki pa se zaveda, da bo ob poplavi izjemnih mladih talentov, med katerimi izstopa Tadej Pogačar, ki je Tour dobil dvakrat zapored, to izjemno težko.

Občuduje mentalno trdnost Pogačarja

"Še posebej sem navdušen nad njegovo mentalno trdnostjo. Vedno ima ogromno pritiska na svojih ramenih in način, na katerega se s tem spopada, je res izjemen," poudarja Froome. "Nisem še videl, da bi na dirki potegnil napačno potezo."

"Če napade, potem zmaga. In če ne zmaga, vsaj nadzira situacijo. Če ga nič ne bo ustavilo, lahko podre vse mogoče rekorde. In če želi, lahko postane prvi kolesar po Marcu Pantaniju, ki je v istem letu zmagal tako na Giru kot na Touru," je še napovedal Froome.

Pogačar je že večkrat poudaril, da si želi nastopiti na Giru, po zmagi v Lombardiji je celo dejal, da je rožnata majica, ki pripade vodilnemu na Giru, ena najlepših v kolesarstvu. Bo priložnost za nastop na rožnati dirki izkoristil že prihodnje leto, ko se bo Giro spet zapeljal skozi slovenske kraje? 27. maja se bo karavana popeljala skozi Kobarid.