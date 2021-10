Danes se seli k Froomu, pogovarjal se je tudi z Mezgečevimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vesel in navdušen sem, da sem se pridružil Israelu. Verjamem, da je pravi čas, da poskusim nekaj novega in verjamem, da bova imela z ekipo veliko koristi drug od drugega. Mislim, da lahko s svojimi izkušnjami ekipi precej pomagam," je v sporočilu za javnost ekipe, v kateri vozi tudi Britanec Chris Froome, dejal 36-letni Fuglsang, leta 2019 tudi zmagovalec dirke Liege - Bastogne - Liege, deset let prej pa tudi dirke Po Sloveniji.

Poleg Danca se bo iz Astane v Israel Start-Up Nation preselil tudi Kanadčan Hugo Houle.

