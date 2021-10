Van der Poelov češki pomočnik ima dovolj profesionalnega kolesarstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Da sem bil del rumene zgodbe, si štejem v veliko čast, to je bil zame velik uspeh. Toda moja največja zmaga je to, da sem se po hudi nesreči na treningu sploh vrnil na dirke najvišje ravni," je dejal Vakoč, ki ga je leta 2018 na treningu v Južnoafriški republiki zbil tovornjak, posledica nesreče je bilo šest zlomljenih vretenc, več operacij in dolgo okrevanje.

"Lahko sem srečen, da sem živ. Sem pa svoji karieri doživel svoje sanje, si ustvaril prijateljstva za vse življenje, res sem užival. Zdaj pa je čas, da se posvetim drugim rečem," je še dejal Vakoč.

