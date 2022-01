Bernal ostaja pri ekipi Ineos Grenadiers še pet let: To bodo tudi moja najboljša leta

Bernal se je ekipi pridružil leta 2018 in le leto zatem zmagal na dirki Po Franciji. Takrat je postal prvi Južnoameričan z zmago na francoski pentlji, obenem pa najmlajši zmagovalec od leta 1909. A ta rekord mu je že leto pozneje odvzel slovenski zvezdnik Tadej Pogačar.

Bernal je sicer drugo veliko zmago dosegel na dirki po Italiji 2021, letos pa bo eden njegovih glavnih ciljev spet Tour de France, kjer se bo spopadel tudi z dvakratnim zaporednim zmagovalcem Pogačarjem.

"Zame je zelo pomembna ta nova pogodba. Res sem srečen v tej ekipi. Ponosen sem nanjo, na osebje. Zdaj sem podpisal pogodbo za moja najpomembnejša leta. To bodo tudi moja najboljša leta in želim jih preživeti v tem moštvu," je dejal Bernal.

✒️ 𝟐𝟎𝟐𝟔 🖋️



New Year. New contract. Same goal 🏆



We're thrilled to announce @Eganbernal has signed a new long-term deal. pic.twitter.com/RO9w6Skpll