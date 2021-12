Veliko srce kolumbijskega zvezdnika, Pogačar in Roglič pa naj ne pričakujeta daril

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal se je včeraj izkazal kot božiček in otrokov v revni soseski Bolivar 83 v njegovem rodnem Zipaquiri razdelil 800 igrač. "Narediti nekaj veselja otrokom v moji soseski mi ogreje srce," je povedal 24-letni kolesarski as, ki namerava naslednje leto na Dirki po Franciji izzvati slovenska asa, dvakratnega zmagovalca francoske petlje Tadeja Pogačarja, kot tudi Primoža Rogliča.

"Lepa tradicija je razdeliti nekaj igrač otrokom iz soseske, v kateri sem odrasel in na katero sem čustveno navezan," je na Instagramu zapisal Bernal. Pratnike preživlja v domači Kolumbiji, kmalu pa se bo tudi on začel zavzeto pripravljati na novo kolesarsko sezono.

Letos je zmagal na Dirki po Italiji in najverjetneje te zmage prihodnje leto ne bo branil. Kot najmočnejše orožje moštva Ineos Grenadiers bo na Touru izzval Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča in še nekaj asov, ki se bodo borili za zmago na najprestižnejši dirki sezone. "Vse priprave, ves napor in vsa osredotočenost bodo usmerjeni na Tour," je povedal za cyclingnews.

Na Touru je že zmagal leta 2019, nato pa se na francoski pentlji ni več spustil v resen boj za zmago, nazadnje tudi zaradi težav s hrbtom, ki se jih še ni povsem otresel. V zbirku mu manjka še zmagal z Dirke po Španiji, ki bi jo lahko napadel leta 2022, še posebej, če se mu na Touru ne uspe resno vmešati v boj za zmago. Vsekakor na Touru do tekmecev trenutno peti kolesar na letvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI) ne bo tako radodaren kot do otrok v Zipaquiri, obljublja jim trd boj.

