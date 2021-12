Rogličev nizozemski kolega spet na zmago na eni največjih dirk. Na kateri pa?

Pričakujemo, da bo poleti Jumbo-Visma na Tour poslala Rogliča, a tudi Zasavec je francosko pentljo že izpostavil kot svoj glavni cilj sezone 2022, Dumoulinu tako torej preostaneta še dve možnosti, spomladanska Dirka po Italiji in jesenska Dirka po Španiji. Na prvi je že zmagal leta 2017, v letu, ko je na svetovnem prvenstvu na Norveškem postal tudi svetovni prvak v vožnji na čas. V Bergnu je takrat srebrno medaljo osvojil Roglič.

Vuelta bi bila logična izbira

Dumoulin je specialist za kronometre in prav zaradi tega dejstva poznavalci ugibajo, da bi utegnil naslednje leto napasti skupno zmago na Vuelti. Trasa te mu je namreč bolj pisana na kožo, ponuja tudi dva kronometra (posamičnega in ekipnega), za nameček pa se bo začela v Utrechtu na Nizozemskem, v Dumoulinovi rodni deželi. Na Vuelti bosta 23-kilometrski ekipni kronometer (prav v prvi etapi v Utrechtu), pa v deseti etapi še 31-kilometrski posamični. Na Giru bo vožnje na čas le dobrih 26 kilometrov (devet km v Budimpešti in za konec 17 km v Veroni, obakrat posamično).

"V ekipi smo se o tem v zadnjih mesecih veliko pogovarjali, sam pa dirkanje za skupno razvrstitev jemljem kot nekaj zelo posebnega. To je skrajni izziv, vrhunec kolesarstva." Foto: Guliverimage

"To je skrajni izziv, vrhunec kolesarstva"

Sam za zdaj sporeda dirk, na katerih bo nastopil, še ni razkril. "V ekipi smo se o tem v zadnjih mesecih veliko pogovarjali, sam pa dirkanje za skupno razvrstitev jemljem kot nekaj zelo posebnega. To je skrajni izziv, vrhunec kolesarstva," je za De Telegraaf povedal 31-letnik iz Maastrichta. "Prav ti vrhunci dirkanja so tisto, kar me žene. Ne samo to, seveda, dirkanje te mora tudi zabavati, a brez teh vrhuncev, ne bi bilo tako zabavno," pogovor Doumolina za nizozemski časnik še povzema spletna stran Cyclingweekly.

Brez kolesarstva ni dolgo zdržal

Prvi del sezone 2021 je Dumoulin izpustil, prejšnji december je povsem izgubil motivacijo in se iz kolesarstva začasno umaknil. Ugibali smo že, ali je zaključil kariero, a se je potem poleti le vrnil v karavano z Dirko po Švici, nato pa postal tudi nizozemski državni prvak v kronometru. S tem je dokazal, da vsekakor še ni rekel zadnjega. "Lanskega decembra sem opazil, da nisem več pravi. Bil sem preveč natreniran in izredno utrujen. Zdaj se v svoji koži spet počutim udobno," še pravi nizozemski kolesarski zvezdnik.

"Ko se ozrem na svojo kariero, vidim, da so bili ravno trenutki, ko sem v težkih okoliščinah moral največ pokazati, najbolj posebni." Foto: Guliverimage

S pritiskom nima težav

Če bo kapetan Jumbo-Visme na Vuelti 2022, bo to za Dumoulina pritisk. Zaradi štarta na Nizozemskem bo dirka za nizozemsko ekipo vsekakor posebna, za nameček pa moštvo tudi brani serijo zmag, ki mu jih je v zadnjih treh izvedbah prinesel Roglič. Doumolinu pritisk ne bi smel povzročati težav, a pravi: "Dobiti takšno priložnost je nekaj posebnega, vsekakor bi bilo dobro, da bi jo tudi izkoristil in dirkal kar se da dobro, ne nazadnje za seboj povleče veliko stresa in pritiska. Ampak ko se ozrem na svojo kariero, vidim, da so bili ravno trenutki, ko sem v težkih okoliščinah moral največ pokazati, najbolj posebni."

"Roglič bo igral osrednjo vlogo"

Jumbo-Visma vstopa v leto 2022 z izjemno močno ekipo. Tudi Primož Roglič je v sredo podpisal novo pogodbo in po besedah športnega direktorja Merijna Zeemana ostaja glavno orožje ekipe: "S tem podpisom lahko delamo načrte za prihodnje in si postavljamo nove cilje, v katerih bo igral osrednjo vlogo. Primož je eden od stebrov ekipe." Dumoulin, dobitnik olimpijskega srebra na letošnjih igrah v Tokiu, ko je v kronometru premoč priznal le Rogliču, ima za zdaj pogodbo sklenjeno le do konca leta 2022.

