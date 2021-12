Mož, ki je povzročil hudo nesrečo, zapušča Rogličeve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemski šprinter Dylan Groenewegen, ki je lani na Poljskem zakrivil grd padec Fabia Jakobsena in zato dobil tudi devetmesečni suspenz s tekmovanj, je nedavno obvestil Jumbo Vismo, da je dobil ponudbo ene od drugih ekip in želi zapustiti nizozemsko ekipo, v kateri blesti Primož Roglič. Direktor Jumbo Visme Richard Plugge je na predčasno prekinitev pogodbe pristal: "Razumemo, da si Dylan želi nastopati na največjih dirkah. Z njim smo vedno imeli dober odnos. Zato smo mu ugodili pri prestopu. Na drugi strani pa nam je žal, saj je odličen kolesar in dober človek."

Osemindvajsetletnik je sicer imel z nizozemsko ekipo še dveletno pogodbo. V svoje vrste so ga zvabili pri avstralski ekipi BikeExchange, za katero dirka naš odličen šprinter Luka Mezgec. "Jumbo Visma je ta hip morda najboljša ekipa na svetu. Edini razlog, da odhajam, je športne narave. Pogrešal bom Nizozemce okrog sebe, a takšne priložnosti ne smem zamuditi." Za Jumbo Vismo je nastopal od leta 2016 in na Dirki po Franciji osvojil štiri etapne zmage.