Pogačarjevi in Rogličevi se krepijo, seli se nekaj velikih kolesarskih imen

Če so strokovnjaki za kolesarstvo lani, ko je Tadej Pogačar osvojil svojo prvo Dirko po Franciji, ugotavljali, da mladi gorenjski kolesarski biser ob sebi nima ravno odlične ekipe, se je to do letos, ko je še drugič zmagal na Touru s prihodom Rafala Majke, Mattea Trentina in Marca Hirschija drastično spremenilo, a v moštvu iz Združenih arabskih emiratov, ki ga poganjajo milijoni iz abudabijskih bank letalskega giganta Emirates, še niso končali z zapravljanjem.

UAE Team Emirates se krepi in krepi

Za sezono 2022 so v ekipo pripeljali še štiri velika imena, Portugalca Joaa Almeido (prihaja iz moštva Deceuninck Quick Step), pa Nemca Pascala Ackermanna (Bora Hansgrohe), Španca Marca Solerja (Movistar) in Novozelandca Georga Bennetta (Jumbo-Visma). Poleg Bennetta so v ekipo zvabili še perspektivnega novozelandskega najstnika, 19-letnega Finna Fischerja-Blacka, ki se je dve leti kalil v razvojni ekipi Jumbo-Visme in letos osvojil hrvaško dirko Istrsko pomlad.

Tadej Pogačar in Joao Almeida sta se borila za tretje mesto na letošnji dirki Milano – Torino (na tej je zmagal Primož Roglič), na stopničke pa je naposled stopil Portugalec. Naslednje leto bosta klubska tovariša. Foto: Guliverimage

Športni direktorji UAE Team Emirates, med njimi tudi zdaj že nekdanji selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman, bodo imeli v naslednji sezoni tako še veliko več manevrskega prostora pri sestavljanju ekip za največje dirke. Ekipo pa zapušča norveški sprinter Alexander Kristoff, ki se seli v francosko ekipo Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Rogličevim na pomoč Rohan Dennis in Tiesj Benoot, Tony Martin v pokoj

Nizozemska Jumbo-Visma Primoža Rogliča je torej izgubila novozelandski dvojec Bennett/Fischer-Black, za nameček se je upokojil še Tony Martin, nemški veteran, cestni kapetan, človek lokomotiva, tisti, ki je ekipo vlekel na ravninah, in tisti, ki je prvi treščil v neprevidno navijačico na letošnjem Touru, sta pa moštvo okrepila Rohan Dennis in Tiesj Benoot.

Nosilci odličij s kronometra na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu, Tom Dumoulin (srebro), Primož Roglič (zlato) in Rohan Dennis (bron) so zdaj tudi moštveni kolegi v Jumbo-Vismi. Foto: Guliverimage

Avstralski specialist za vožnjo na čas in dvakratni svetovni prvak v kronometru je po dveh sezonah zapustil Ineos Grenadiers, belgijski specialist za enodnevne dirke Benoot pa prihaja iz nemškega DSM. Iz Cofidisa so Nizozemci zvabili še francoskega sprinterja Christopha Laporta, iz Lotta belgijskega Tosha Van der Sandeja, pa moštvo osvežili z nekaj mladimi upi, drugih večjih okrepitev pa si niso privoščili, saj imajo že lep čas izjemno močno ekipo, primerljivo z britanskim Ineosom.

Bogati Britanci le osvežili ekipo

Britanski Ineod Grenadiers ostaja super močan, pred sezono 2022 so si vseeno privoščili nekaj osvežitev. Večji imeni, ki sta se pridružili zvezdniški zasedbi, sta Španec Omar Fraile, ki prihaja iz Astane, in italijanski sprinterski zvezdnik Elia Viviani, ki se seli iz francoskega Cofidisa. Poleg Dennisa je ekipo zapustil še Italijan Gianni Moscon, sicer pa so Britanci zadržali vse svoje največje zvezdnike, tudi Valižana Gerainta Thomasa, zmagovalca Toura 2018, ki je pogodbo za še eno leto podpisal šele pred kratkim.

Italijanski sprinterski as Elia Viviani se seli k Ineos Grenadiers. Foto: Guliverimage

Ekipo pa so osvežili z mladimi upi, Benom Tulettom, Kimom Heidukom, Benom Turnerjem in Magnusom Sheffieldom, a njihova glavna orožja za spopad s Pogačarjem in Rogličem ostajata Egan Bernal in Richard Carapaz.

V Bahrainu ostaja slovenska falanga, kdo pa prihaja?

Bahrain Victorious ostaja ekipa z močnim slovenskim pridihom, poleg glavnega direktorja Milana Eržena na mestu športnega direktorja ostaja Gorazd Štangelj in še cel kup slovenskih strokovnjakov v različnih podpornih funkcijah (zdravniki, kuharji, serviserji …), pa tudi vsi trije naši kolesarski profesionalci, ki so v minulih sezonah več kot upravičili zaupanje delodajalcev.

Luis Leon Sanchez bo bogate izkušnje prenašal tudi na slovenski trio pri Bahrain Victorious. Foto: Guliverimage

V prvi vrsti je to Matej Mohorič, lani naš tretji najboljši kolesar na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (12. mesto), kot tudi požrtvovalni Jan Tratnik in Domen Novak, obilico izkušenj pa bo v ekipo prinesel 38-letni španski veteran Luis Leon Sanchez, ki je po sedmih letih zapustil Astano. Izkušnje iz vseh treh grand tourov (2 Toura, 2 Gira, 1 Vuelta) ima tudi nemški novinec v ekipi, 29-letni Jascha Sütterlin, mlada četverica, Italijan Edoardo Zambanini (20 let), Kolumbijec Alejandro Osorio (23), Danec Johan Price-Pejtersen (22) in Poljak Filip Maciejuk (22) pa je najverjetneje investicija v prihodnost.

Ekipo je zapustil 30-letni avstrijski sprinter Marco Haller. Odšel je v Boro Hansgrohe.

Bora močno prevetrila ekipo, zapustil jo je tudi Peter Sagan

V nemškem moštvu Bora Hansgrohe so imeli pestro jesen, ekipo je po petih letih zapustil slovaški superzvezdnik Peter Sagan in v Total Energie odpeljal tudi najboljšega prijatelja Daniela Ossa in poljskega veterana Macieja Bodnarja. Pascal Ackermann je odšel k Pogačarju, Andreas Schillinger se je upokojil, ekipo sta zapustila še Rüdiger Selig in Michael Schwarzmann (oba v Lotto Soudal).

Peter Sagan, trikratni svetovni prvak in sedemkratni najboljši sprinter na Dirki po Franciji, zapušča moštvo Bora Hansgrohe. Foto: Guliverimage

Prihajajo pa izkušeni irski sprinter Sam Bennett (iz Deceuninck - Quick-Step), avstralski adut za skupni seštevek na največjih dirkah, drugi iz lanskega Gira Jai Hindley (Team DSM), pa kolumbijski hribolazec Sergio Higuita (EF Education-NIPPO), Avstrijec Marco Haller (Bahrain-Victorious) ter še en adut za visoka mesta v skupnem seštevku na največjih dirkah, 25-letni ruski as Aleksandr Vlasov, ki je zapustil Astano. Z odhodom Petra Sagana, ki se je z visoko plačo močno zažiral v proračun ekipe, je ta, kot kaže, spremenila profil, zdaj bo najbrž še veliko nevarnejša v boju za visoka mesta v skupni razvrstitvi največjih dirk.

Tudi Astana močno spremenjena, vrača se "superman"

Kazahstanska ekipa Astana Premier Tech se bo naslednje leto imenovala Astana Qazaqstan Team, to pa niti približno ni edina sprememba. Moštvo zapušča nekaj velikih imen, med njimi že omenjeni Aleksandr Vlasov, pa tudi Španci Ion Izagirre (v Cofidis), Oscar Rodriguez (Movistar), Alex Aranburu (Movistar), Gorka Izagirre (Movistar), Omar Fraile (Ineos) in Luis Leon Sanchez (Bahrain), kot tudi Danec Jakob Fuglsang, zmagovalec dirke Po Sloveniji leta 2009, ki odhaja v moštvo Israel Start-up Nation.

"Superman" Miguel Angel Lopez se po težavnem letu v Movistarju vrača "domov" v Astano. Foto: Guliverimage

Prihaja tudi kopica znanih imen, italijanski šampion Vincenzo Nibali (iz Trek - Segafredo), njegov mlajši brat Antonio ter njuna rojaka Gianni Moscon (Ineos) in Valerio Conti (UAE Team Emirates), Španec David de la Cruz (UAE Team Emirates), Američan Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), Kazahstanec Andrey Zeits (Team BikeExchange) in Kolumbijca Sebastián Henao (Ineos) ter Miguel Ángel López (Movistar).

Prav zadnje omenjeni, 27-letni zvezdnik z vzdevkom "superman", se vrača po le eni sezoni v španskem Movistarju. Čeprav je imel pogodbo do konca leta 2023, se je v predzadnji etapi letošnje Vuelte sprl z vodstvom ekipe in protestno odstopil. To je bila kaplja čez rob, Lopez in Movistar sta se sporazumela za prekinitev pogodbe in Kolumbijec se vrača v moštvo, s katerim je osvojil Dirko po Kataloniji (2019), po Švici (2016), bil tretji na Giru (2018), na Vuelti (2018) in pesti na Touru (2020) …

Movistar izgubil dva zvezdnika

Španski Movistar je tako za sezono 2022 ostal brez Lopeza, pa tudi brez domačega zvezdnika Marca Solerja, ki je odšel k Pogačarju v UAE Team Emirates. Tudi 28-letni Soler v Movistarju ni našel prave podpore za svoje ambicije, vodstvo ekipe je bolj zaupalo Enricu Masu, kar je pripeljalo do nekaterih napetosti.

Marc Soler zapušča Movistar in se seli v Pogačarjev UAE Team Emirates. Foto: Guliverimage

Iz Astane pa prihajajo Španci Oscar Rodriguez, Alex Aranburu in Gorka Izagirre (Astana), Ivan Sosa iz Ineosa, Will Barta (EF Education), Max Kanter (Team DSM) …

Pa Mazgečevi?

Slovenski as Luka Mezgec ostaja v avstralski ekipi Team BikeExchange, to pa zapuščajo Kolumbijec Esteban Chaves (gre v EF Education-NIPPO), 23-letni Avstralec Robert Stannard (Alpecin-Fenix) in izkušeni 34-letni Kazahstanec Andrey Zeits (Astana Qazaqstan Team).

Esteban Chaves zapušča BikeExchange. Foto: Guliverimage

Prihajajo pa 24-letni Italijan Matteo Sobrero (Astana-Premier Tech), 21-letni Kolumbijec Jesús David Peña (EF Education), 29-letni Američan Lawson Craddock (EF Education) in 23-letni Novozelandec Campbell Stewart (Black Spoke Pro Cycling Academy).

Razpad Qhubeke?

Južnoafriški ekipi Team Qhubeka NextHash grozi propad, znašla se je v hudih finančnih težavah, za nameček pa ji Mednarodna kolesarska zveza (UCI) ni podelila licence za World Tour. Ekipo je tako zapustila večina prvokategornikov, med njimi Victor Campenaerts (v Lotto Soudal), Giacomo Nizzolo (Israel Start-Up Nation) in Max Walscheid (Cofidis, Solutions Crédits).

Team Qhubeka NextHash se je znašla v hudih finančnih težavah. Foto: Guliverimage

Še nekaj zanimivih

Omeniti velja še selitev Odda Christiana Eikinga iz Intermarchéja v EF Education, Michaela Storerja iz DSM v Groupama FDJ, Johna Degenkolba iz Lotta v DSM, Tonyja Gallopina iz AG2R v Trek Segafredo, Antwana Tolhoeka iz Jumbo-Visme v Trek Segafredo in upokojitev 39-letnega nemškega sprinterja Andreja Greipla, ki je bogato kariero sklenil v moštvu Israel Start-Up Nation.

Preberite še: