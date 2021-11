Odpuščen, ker je dirkal na napačnem kolesu #video

Videoposnetek, ki prikazuje, kako kolumbijska kolesarja Sergio Higuita (EF Education–Nippo) in Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) na množični kolesarski prireditvi navkreber kot za šalo prehitevata kolesarje, je postal viralen, kar pa očitno ni bila voda na mlin Higuite.

Absolutely nothing happens in the world of pro cycling these days so here are Sergio Higuita and Dani Martinez sprinting uphill past some cyclotourists. Definitely no Slovenians among them. 😝



📽️ via @DoCiclismo pic.twitter.com/f3jCJ4l6sj — Mihai Simion (@faustocoppi60) November 8, 2021

Njegov delodajalec in sponzorji ekipe EF so namreč tako lahko na več kanalih nemočno opazovali, kako njihov varovanec z vožnjo na kolesu drugega proizvajalca krši interni pravilnik.

24-letnik je namreč na množični kolesarski dirki Giro de Rigo, ki jo je organiziral njegov moštveni kolega Rigoberto Uran, dirkal na kolesu S-Works Tarmac SL7 svojega prihodnjega delodajalca, nemške ekipe BORA-hansgrohe, ki se ji bo pridružil januarja, ne pa na kolesu Cannondale SuperSix Evo, kot bi glede na pogodbeno klavzulo moral, saj gre za kolo trenutnega delodajalca.

Glede na to, da je imel z Američani pogodbo sklenjeno do konca leta 2021, se vse do 1. januarja 2022 v javnosti ne bi smel pojavljati ne v dresu ne na kolesu druge ekipe.

V ekipi Higuito razumejo, pa vendar ...

Predstavnik za odnose z javnostmi pri ekipi EF Education je v izjavi za specializirani kolesarski portal Cyclingnews dejal, da v ekipi sicer razumejo, da Higuita potrebuje čas, da se privadi na novo opremo, in da kolesarji v takih primerih ekipo običajno zaprosijo za dovoljenje, da bi na pripravah z novo ekipo ali na zasebnih treningih uporabljali novo opremo, kar ekipe običajno tudi dovolijo, lahko bi uporabljal tudi novo kolo, vendar brez oznak, a v tem primeru je šlo za večjo stvar.

Za večjo kršitev, saj je mladi Kolumbijec kolo uporabljal na množični kolesarski prireditvi.

Foto: Guliverimage

V ekipi so prepričani, da je njegova poteza izraz pomanjkanja spoštovanja do partnerjev oz. sponzorjev, ki so Higuito podpirali do zdaj. "Kot rezultat tega smo mu poslali obvestilo o prekinitvi pogodbe. Upamo, da bomo s Sergiom prišli do sporazumne rešitve," so še sporočili iz ekipe EF.

Higuita bo s 1. januarjem 2022 tudi uradno oblekel in osedlal kolo ekipe BORA-hansgrohe, ki jo s koncem tega leta zapušča njihov zaščitni obraz Peter Sagan. Kolumbijec je podpisal triletno pogodbo. Ob sklenitvi sodelovanja je menedžer moštva Ralph Denk izjavil, da na Higuito računajo predvsem na enodnevnih razgibanih in etapnih dirkah.

Ekipo EF bosta v prihodnji sezoni okrepila Kolumbijec Esteban Chaves in Američan Lawson Craddock.