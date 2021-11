Zavrača govorice o nezadovoljstvu

Ob koncu kolesarskega leta so v javnosti veliko prahu dvignile govorice, da naj bi bil Egan Bernal nezadovoljen pri ekipi Ineos Grenadiers in da naj bi bil v igri za prestop v ekipo Israel Start-Up Nation, kjer je že nekdanji član britanskega moštva Chris Froome.

A je Kolumbijec zdaj jasno povedal, da se ni nikoli poigraval z mislijo, da bi v prihajajoči zimi zapustil Ineos Grenadiers.

Pretekli teden je bil Bernal v Dubaju na kriteriju Giro d'Italia, kjer so ga vprašali o špekulacijah glede njegove selitve v novo moštvo, ki so bile na tapeti že septembra: "Nikoli nisem govoril z ekipo Israel Start-Up Nation. Veliko stvari se govori, vendar se nisem želel vpletati v to in izpostavljati, da ne grem nikamor. Nič se ni zgodilo."

"Ni težav, iskreno"

Bernal je letos osvojil prav Giro d'Italia, izpustil Tour de France in nato na Vuelti zasedel šesto mesto. Za leto 2022 je že napovedal, da se vrača na Tour de France, ki ga je osvojil leta 2019.

Tudi v letu 2022 bo kolesaril v dresu Ineos Grenadiers. Foto: A.S.O./Luis Angel Gomez Naslednja v vrsti govoric je bila tudi ta, da je bil na tritedenski španski dirki jezen zaradi taktike ekipe, kjer je bil ob Adamu Yatesu kapetan moštva. Na koncu je bil Yates četrti, Bernal šesti.

"Ne. Ne, ne, ne, enostavno ne. Iskreno," je Bernal odgovoril na vprašanje, ali je imel težave z ekipo ali z Yatesom med Vuelto. "Z Yatesom sem se dobro razumel. On je res miren fant, kolesar s številnimi dosežki. Enostavno se nam ni izšlo. Prvo dirko sem odkolesaril skupaj z njim in je bilo dobro. Ni težav, iskreno," je vnovič poudaril Bernal.