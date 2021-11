Pogačarju še ena imenitna nagrada

Od leta 2000 zlato kolo podeljujejo tudi najboljšemu mlademu slovenskemu kolesarju do 23 let, od leta 2010 pa najboljšim kolesarkam. Najboljši mladi kolesar pretekle sezone je Kristjan Hočevar (Adria Mobil).

Fotogalerija s prireditve (foto: Vid Ponikvar):

"Ta nagrada ima za tiste, ki prihajamo iz Roga, še dodaten pomen. V čast mi je," je za nacionalno televizijo dejal Tadej Pogačar, danes član moštva UAE Emirates, ki je svojo kolesarsko pot začel prav v kolesarskem društvu Rog, letos pa je še drugič zapored osvojil Dirko po Franciji in na olimpijskih igrah v Tokiu dobil bronasto medaljo na cestni dirki. Še eno izjemno sezono je oplemenitil tudi z dvema zmagama na enodnevnih klasikah, Dirki Liege–Bastogne–Liege in ob koncu sezone še na Dirki po Lombardiji.

Eugenia Bujak (Ale BTC Ljubljana), Poljakinja s slovenskim potnim listom je bila letos spet najvišje uvrščena slovenska kolesarka na lestvici UCI, zasedla je 53. mesto. Letos je osvojila tudi oba državna naslova, zmagala je namreč tako na cestni dirki državnega prvenstva kot na posamičnem kronometru.

Vsi prejemniki Rogovega Zlatega kolesa:

1982 - Jure Pavlič

1983 - Primož Čerin

1984 - Primož Čerin

1985 - Jure Pavlič

1986 - Sandi Papež in Janez Lampič

1987 - Gorazd Penko

1988 - Robert Pintarič

1989 - Gorazd Penko

1990 - Marko Polanc

1991 - Aleš Pagon

1992 - Boris Premužič

1993 - Martin Hvastija

1994 - Boris Premužič

1995: - Sašo Sviben

1996 - Andrej Hauptman

1997 - Sašo Sviben

1998 - Marko Žepič

1999 - Miran Kelner

2000 - Gorazd Štangelj/Matej Gnezda

2001 - Andrej Hauptman/Marko Žepič

2002 - Andrej Hauptman/Jure Zrimšek

2003 - Tadej Valjavec/Jure Zrimšek

2004 - Tadej Valjavec/Jani Brajkovič

2005 - Tadej Valjavec/Simon Špilak

2006 - Jani Brajkovič/Kristjan Koren

2007 - Tadej Valjavec/Kristjan Koren

2008 - Jani Brajkovič/Kristjan Koren

2009 - Tadej Valjavec/Blaž Furdi

2010 - Jani Brajkovič/Marko Kump/Polona Batagelj

2011 - Grega Bole/Klemen Štimulak/Polona Batagelj

2012 - Jani Brajkovič/Jan Tratnik/Polona Batagelj

2013 - Simon Špilak/Matej Mohorič/Polona Batagelj

2014 - Simon Špilak/Matej Mohorič/Polona Batagelj in Urša Pintar

2015 - Simon Špilak/Gašper Katrašnik/Polona Batagelj

2016 - Primož Roglič/David Per/Polona Batagelj

2017 - Primož Roglič/Žiga Jerman/Polona Batagelj

2018 - Primož Roglič/Tadej Pogačar/Eugenia Bujak

2019 - Primož Roglič/Tadej Pogačar/Eugenia Bujak

2020 - Primož Roglič/Tadej Pogačar/Eugenia Bujak

2021 – Tadej Pogačar/Kristjan Hočevar/Eugenia Bujak

* Od leta 2000-2019 se priznanje podeli v kategorijah do 23 let (točkovanje) in kategoriji elite (lestvica UCI). Od leta 2020 dalje za vse tri kategorije velja lestvica UCI.