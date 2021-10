Kdo vse se umika iz kolesarske karavane?

Gašper Katrašnik se je za konec športne kariere odločil pri še vedno rosnih 26 letih. Gorenjec, ki je kariero začel v kranjski Savi, nato pa leta 2016 prestopil k novomeški Adrii Mobil, je v mlajših selekcijah ogromno obetal. Na mladinskem evropskem prvenstvu je bil peti, na evropskem prvenstvu kolesarjev do 23 let pa je zasedel sedmo mesto. Sam med svoje največje uspehe šteje zmago na dirki Beograd-Banjaluka leta 2018, zmago v etapi CCC Toura 2018 in drugo mesto na državnem prvenstvu leta 2019. "V članskih kategorijah sem dosegel 12 zmag, zame posebno mesto pa imata tudi zmagi na domačem terenu na kriteriju v Kranju v letih 2019 in 2020," je svoje največje uspehe za spletno stran kluba naštel Gorenjec.

Gašper Katrašnik se je pri 26 letih odločil za konec kolesarske kariere. Zdaj bo kolesarstvo spremljal z druge strani ograje, sporoča. Foto: Vid Ponikvar

Katrašnik pa ni edini, ki se je odločil, da ob koncu sezone prereže kolesarsko popkovino. Poslavlja se kar nekaj imen, ki so močno zaznamovala profesionalni svet kolesarstva.

Tony Martin

Nemški specialist za kronometer Tony Martin se je pri 36 letih odločil za športno upokojitev. Kot glavni razlog za odločitev je navedel prevelika tveganja, ki spremljajo kolesarstvo. Foto: Guliverimage

Po letošnjem svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil še peti naslov svetovnega prvaka (tokrat v mešanem ekipnem kronometru), se od kolesarstva poslavlja velemojster vožnje na čas Tony Martin.

36-letni Nemec, od leta 2019 moštveni kolega Primoža Rogliča, je svoj talent in odlično pripravljenost pretopil v kar štiri mavrične majice svetovnega prvaka, ki jih je v posamični vožnji na čas osvojil v letih 2011, 2012, 2013 in 2016. Podoben dosežek je uspel le še Švicarju Fabianu Cancellari.

Martin je na najvišji ravni tekmoval od leta 2008, med letoma 2011 in 2015 je zmagal na petih etapah Dirke po Francij ter na dveh etapah Dirke po Španiji.

Za konec kariere se je odločil iz varnostnih razlogov. "Po letošnjih padcih sem se spraševal, ali sem pripravljen še naprej sprejemati tveganja našega športa. Odločil sem se, da si tega ne želim, še posebej, ker se varnost na dirkah kljub številnim razpravam o nevarnih cestah in ovirah ni izboljšala," je dejal Nemec, ki je bil eden največjih osmoljencev na letošnjem Touru. Bil je prvi, ki je trčil v ogromen kartonast transparent - na uvodni etapi Toura ga je ob cesti držala neprevidna navijačica -, grdo padel in po 30 kilometrih dirke odstopil.

Fabio Aru

Fabio Aru je kariero končal na letošnji Vuelti, dirki, kjer je leta 2015 zmagal v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage

Od profesionalne kolesarske karavane se poslavlja tudi 31-letni Fabio Aru. Nekdanji moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates je konec kariere napovedal pred letošnjo Dirko po Španiji, le nekaj dni po tem, ko je dirko Dirko po Burgosu končal na 2. mestu. Njegova nenadna napoved je zato marsikoga presenetila. Zdelo se je namreč, da Italijan, ki je letos tekmoval za ekipo Qhubeka NextHash, še ni rekel zadnje besede in da se po nekaj burnih sezonah njegova forma končno le prebuja.

Zmagovalec Vuelte leta 2015 si želi več časa preživeti z družino.

Allan Peiper.

​​​O tem in svojem odnosu s Tadejem Pogačarjem je spregovoril v Sobotnem intervjuju na Sportalu.



Sportal Umik človeka, ki je zaznamoval enega od najbolj dramatičnih dni v svetu športa Od vloge športnega direktorja se je zaradi bolezni poslovil​​​O tem in svojem odnosu s Tadejem Pogačarjem je spregovoril v Sobotnem intervjuju na Sportalu.

André Greipel

Sezona 2022 in vse nadaljne bodo minile brez nemške 'gorile' Andréja Greipla, zmagovalca 22 etap na tritedenskih dirkah, od tega jih je kar polovico dosegel na Touru. Foto: Guliverimage

Sezona 2022 bo minila tudi brez Nemca Andréja Greipla, zmagovalca 22 etap na tritedenskih dirkah, od tega jih je kar polovico dosegel na Touru.

39-letni kolesar z vzdevkom Gorila je zadnjo dirko kariere odpeljal na domačih tleh, na dirki Sparkassen Münsterland Giro, ki jo je končal na 10. mestu. Zanimivo je, da je dirko dobil Mark Cavendish, še en šprinter, s katerim sta se bojevala na številnih dirkah. Oba namreč veljata za največja šprinterja svoje generacije.

Dan Martin

Dan Martin se je z etapno zmago na letošnjem Giru uvrstil v skupino elitnih kolesarjev z etapno zmago na vseh treh tritedenskih dirkah. Foto: Guliverimage

Pri 35 letih se poslavlja tudi Dan Martin, ki spada v elitni krog kolesarjev z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah, na Giru, Touru in Vuelti. Irec ima v svoji zbirki dosežkov tudi zmago na kolesarskih spomenikih Liege-Bastogne-Liege leta 2013 in v Lombardiji leto pozneje.

Ob napovedi upokojitve je dejal, da čuti, da je pravi čas za naslednji korak na njegovi življenjski poti, saj bi rad počel še kaj drugega kot gonil kolo. "Po eni strani je bila odločitev o slovesu težka in zapletena, najverjetneje ena od najpomembnejših odločitev v mojem življenju, po drugi strani pa ena najlažjih," je sporočil kolesar ekipe Israel Start-Up Nation.

Nicolas Roche

Tudi Nicolas Roche se je odločil za konec športne poti. Nekega jutra v avgustu je začutil, da je to to. Foto: Guliverimage

S koncem sezone 2021 se bo v športni pokoj zapeljal še en irski kolesar, bratranec Dana Martina, Nicolas Roche. 37-letni Irec je največje uspehe dosegal na španski Vuelti. Dobil je dve etapi, v skupnem seštevku dirke pa zasedel peto in šesto mesto (2013 in 2010).

Odločitev o slovesu je bila zanj dokaj lahka. Ko se je zjutraj zbudil, je preprosto vedel, da je to to: "Prvič v življenju se mi je zgodilo, da sem, ko sem se zjutraj zbudil, vedel, da je čas, da se lotim nečesa drugega." Član ekipe DSM je odločitev sprejel avgusta letos.

Tejay van Garderen

Svet kolesarstva zapušča tudi Tejay van Garderen. Foto: Guliverimage

Od kolesarske karavane se je z nastopom na junijskem državnem prvenstvu (3. mesto v kronometru in 44. na cestni dirki) poslovil tudi 33-letni Američan Tejay van Garderen, ki je nase opozoril leta 2012, ko je na Dirki po Franciji pri 23 letih najprestižnejšo etapno dirko končal na 5. mestu.

Dosežek je izenačil dve leti pozneje, a na sam vrh mu nikoli ni uspelo prodreti, čeprav je zmagal tudi na etapah Gira, Dirke po Kataloniji in Dirke po Švici.

Velike spremembe se dogajajo tudi v ženski karavani, ki dobiva vse več tekmovalnih priložnosti. Dekleta so letos dočakala krstno izvedbo dirke Pariz-Roubaix, prihodnje leto jih čaka še osemdnevni Tour de France Femmes.

Anna van der Breggen

Poslavlja se tudi Nizozemka Anna van der Breggen. Foto: Vid Ponikvar

Od tekmovalnega kolesarstva se pri 31 letih poslavlja kraljica kolesarstva Anna van der Breggen, ki ima v svoji zbirki toliko medalj, pokalov in naslovov, da bi jih bilo že skoraj dolgočasno naštevati.

Nizozemka, ki se umika zaradi želje po tem, da si ustvari družino, je dvakratna svetovna prvakinja v cestni vožnji (2018 in 2020) in olimpijska prvakinja v cestni dirki (2016). Zmagala je na vseh izvedbah Valonske puščice od leta 2015, štirikrat slavila na ženskem Giru (Giro d’Italia Donne) in dvakrat na klasiki Liege-Bastogne-Liege.

Kljub umiku od tekmovanj pa popkovine s kolesarstvom za zdaj še ne namerava prerezati. Z novo sezono se seli v spremljevalni avto ekipe SD Worx, v kateri bo sodelovala z obetavno generacijo mladih kolesark Demi Vollering, Kato Blanka Vas in Niamh Fisher-Black.

Ruth Winder

Pri 28 letih se iz tekmovalne arene umika tudi Američanka Ruth Winder, članica ekipe Trek-Segafredo, ki se je letos vpisala med zmagovalke Brabantske puščice in Dirke po Ardenih. Čeprav je prepričana, da je še vedno ena najmočnejših v karavani in da bi lahko tudi v prihodnje krojila vrh ženskega kolesarstva, preprosto ni bila več pripravljena toliko časa preživeti v Evropi.

Svojo odločitev je pojasnila v spodnjem videoposnetku:

Jolien D'Hoore

Od tekmovalnega kolesarstva se je po dirki Pariz-Roubaix poslovila tudi Jolien d’Hoore, ki pa tudi v prihodnje ne bo prav daleč od kolesarstva. Zamenjala bo le vlogo.

31-letna Belgijka, ki ima v žepu tri etapne zmage na Giru za ženske in pet etapnih zmag na dirkah svetovne serije, bo v prihodnji sezoni prevzela vlogo športne direktorice v ekipi NXTG Racing.

Kot je zapisala v sporočilu za javnost, se ji zdi izredno pomembno, da mladim kolesarkam omogoči razvoj v varnem okolju. "V kolesarstvu imam ogromno izkušenj in to znanje bi rada predala naprej," je sporočila.