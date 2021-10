Katrašnik ima dovolj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kariero je začel v kranjski Savi, leta 2016 pa se je preselil k Adrii Mobilu v Novo mesto. V svoji karieri je zasedel 5. mesto na mladinskem evropskem prvenstvu in sedmo mesto na evropskem prvenstvu kolesarjev do 23 let.

"Med največje uspehe štejem zmago na dirki Beograd-Banjaluka leta 2018, zmago v etapi CCC Toura 2018 in drugo mesto na državnem prvenstvu leta 2019. V članskih kategorijah sem dosegel 12 zmag, zame posebno mesto pa imata tudi zmagi na domačem terenu na kriteriju v Kranju v letih 2019 in 2020," je svoje največje uspehe naštel Gorenjec.

"Vesel sem za vsa ta leta dirkanja, ko sem res užival v tem, kar sem počel. Hvaležen sem za vsa prijateljstva, poznanstva in izkušnje, ki sem jih dobil v tem času. Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi kakorkoli pomagali in mi stali ob strani na tej poti. Zagotovo se bom še vrnil na kolesarske dirke, ampak v drugačni vlogi, na drugi strani ograje," je še dejal Katrašnik.