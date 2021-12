Mohorič bo pomagal mladim slovenskim kolesarjem #video

Matej Mohorič je danes uradno predstavil svojo dolgo načrtovano idejo o fundaciji MM, ki se bo osredotočala predvsem na mladince, ki so na poti med poklicne kolesarje, lokalni ravni pa pomagala z večjim številom dirk za dečke in deklice.

Slovenski kolesar Matej Mohorič je danes na Vranskem predstavil fundacijo MM (Matej Mohorič Foundation) in z novim predsednikom Kolesarske zveze Slovenije Pavlom Marđonovićem podpisal pismo o nameri, s katerim sta se obe strani zavezali k pomoči in razvoju kolesarstva, predvsem na ravni mladincev in mladink.

Prispevek Damjana Medice za Planet TV

Ideja je dolgo zorela

Šestindvajsetletni Mohorič je povedal, da se z idejo, da bi pomagal in vlagal nazaj v lokalno okolje ter pomagal še drugim, da bi imeli možnost nekoč postati poklicni kolesarji, poigrava, vse odkar je postal poklicni kolesar, in meni, da je zdaj, ko so uspehi slovenskega kolesarstva na tako zavidljivi ravni, prav čas za uresničitev ideje.

"Imamo neverjetne uspehe treh najboljših kolesarjev, piramida pa ne stoji najbolj trdno. Dela se bomo lotili pri temeljih in jih poskušali ojačati ter popraviti, kot je treba in kot se spodobi za državo, ki ima tri kolesarje med najboljših 15 v svetovni seriji." Foto: Andrej Križ

Krepitev temeljev

"Imamo neverjetne uspehe treh najboljših kolesarjev, piramida pa ne stoji najbolj trdno. Dela se bomo lotili pri temeljih in jih poskušali ojačati ter popraviti, kot je treba in kot se spodobi za državo, ki ima tri kolesarje med najboljših 15 v svetovni seriji. Tudi Tadej Pogačar (letos je s Kolesarskim društvom Rog, kjer se je kalil od devetega leta, ustanovil mlado ekipo Pogi Team Generali, op. a.) in Primož Roglič delata v podobni smeri in upam, da lahko pomagamo otrokom in mladini ter vzpostavimo sistem vzgoje mladih kolesarjev, da bodo imele tudi naslednje generacije v svojih vrstah kolesarje, ki bodo posegali v sam vrh poklicnega športa," si želi Mohorič, ki bo v prihodnje tesno sodeloval s KZS tudi pri mladinski kolesarski reprezentanci.

Pravi, da želi pomagati predvsem z bogatimi izkušnjami in znanjem, ki ga je pridobil v uspešni karieri.

S predsednikom KZS Pavlom Marđonovićem sta podpisala pismo o nameri, s čimer sta tudi uradno potrdila sodelovanje. Foto: Andrej Križ

Želi pomagati vsem, ne zgolj enemu klubu

"Tudi sam se bom pojavil na skupnih pripravah, ki jih bomo opravili v okviru reprezentance in fundacije. Glede na to, da si želim pomagati vsem v Sloveniji, ne le v enemu klubu, se mi zdi najbolj smiselno, da pomagam skozi reprezentanco, zaradi tega sodelovanje s kolesarsko zvezo.

Seveda gre tudi za finančno pomoč, ker če želiš dobro izpeljati program za mladince, je to večji zalogaj kot v obdobju, ko sem bil sam mladinec. To bo pomagalo, da bodo imeli fantje ne le enakovredno priložnost kot preostale reprezentance po Evropi, da pridejo med najboljše, ampak celo boljše izhodišče," je prepričan dvakratni svetovni prvak v mlajših selekcijah, ki glavno težavo razvoja slovenskega kolesarstva vidi predvsem na nižjih ravneh ali na dnu tako imenovane kolesarske piramide.

Kaj so ključni poudarki Fundacije MM?



Matej Mohorič Fundacija se bo osredotočila predvsem na mladince, ki so na poti med poklicne kolesarje, po drugi strani pa bo na lokalni ravni pomagala z večjim številom dirk za dečke in deklice. Cilj ponudnika fundacije in vseh vpletenih je odkriti tiste posameznike, ki imajo veliko željo po kolesarstvu, vendar pa njihovo socialno okolje ne omogoča nakupa drage opreme in koles za ukvarjanje s tem športom.

Začetne stroške bo kril iz lastnega žepa, računa na pomoč podjetij

Stroške zagona fundacije bo Mohorič vsaj za zdaj kril iz svojega žepa, si pa želi, da bi k projektu pristopila tudi številna podjetja, ki so po njegovih besedah že pokazala zanimanje.

Pri delovanju fundacije bo veliko vlogo imela tudi Kolesarska zveza Slovenije, ki ji predseduje Pavel Marđonović. Po podpisu pisma o nameri je pojasnil, da je mladinska reprezentanca izjemno pomembna v razvoju kolesarjev v zelo občutljivi starosti med 15 in 17 let.

Predsednik KZS Pavel Marđonović o razvoju mladih kolesarskih generacij in fundaciji MM:

Petindvajset obetavnih mladincev

"V teh letih se že kažejo potenciali za vrhunske rezultate in morebiten skok med poklicne tekmovalce. V mladinskih vrstah imamo trenutno 25 odličnih fantov iz šestih različnih klubov, ki imajo potencial slediti Matejevim uspehom," je povedal prvi mož KZS, ki je navdušen nad analitičnimi sposobnostmi in poglabljanjem v vsako podrobnost kolesarstva, po čemer slovi Mohorič.

"Tudi iz tega zornega kota je idealen in neprecenljiv za podporo, ne samo finančno, temveč tudi strokovno in motivacijsko. Ne le za fante, ampak tudi za zvezo in reprezentanco. Zveza bo naredila vse, kar je v njeni moči, da podpre fundacijo in mladinsko reprezentanco," je še dodal Marđonović.