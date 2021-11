Po treh mesecih in pol Hauptman le dobil naslednika

Na Kolesarski Zvezi Slovenije so v zadnjih tednih potekali razgovori s kandidati za selektorje cestnih reprezentanc. Zdaj so selektorje potrdili, tudi novega za moško člansko reprezentanco, torej naslednika Andreja Hauptmana. Selektorska ekipa je sestavljena iz nekaj obstoječih selektorjev, dva pa sta nova. "Prepričani smo, da je ekipa strokovna in kvalitetna ter da bo skupaj z ostalimi pomembnimi sodelavci v kolesarstvu ter zvezo doprinesla k razvoju in nadaljnjim uspehom slovenskega cestnega kolesarstva," so zapisali v sporočilu za javnost na kolesarski zvezi.

Moška članska reprezentanca: Uroš Murn

Ženske članska reprezentanca: Gorazd Penko

Moška U23 reprezentanca: Martin Hvastija

Moška mladinska reprezentanca: Nace Korošec

Ženska mladinska reprezentanca: Martin Krašek

Uroš Murn Foto: Sportida Hauptmana je nasledil Uroš Murn, ki je svojo kolesarsko kariero začel graditi v novomeškem klubu, nato pa je bil vrsto let profesionalec v različnih profesionalnih ekipah. Med drugim je večkrat tekmoval na največjih dirkah, kot so Dirka po Italiji in Dirka po Španiji, svetovna prvenstva in olimpijske igre. Kariero pa je zaključil tam, kjer jo je začel, v novomeškem klubu Adria. Od takrat deluje profesionalno v gospodarstvu, ves čas pa je vpet v kolesarstvo.

Martin Hvastija Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Selektor ženske članske reprezentance ostaja Gorazd Penko, ki od leta 1992 v kolesarstvu deluje kot trener. Zadnjih sedem let vodi žensko profesionalno ekipo Ale BTC Ljubljana. Martin Hvastija pa bo še naprej selektor moške reprezentance do 23 let. Profesionalno deluje na zvezi kot športni direktor. Martin Krašek pa bo še naprej opravljal funkcijo selektorja ženske mladinske ekipe.

Drugi novi selektor pa je Nace Korošec, ki bo izbiral in vodil moško mladinsko reprezentanco. Od leta 2005 je predan kolesarstvu, najprej kot tekmovalec, saj je nastopal v vseh mlajših kategorijah od dečkov, mladincev do članov, ko je bil tudi član kontinentalne ekipe Sava Kranj. Ko je leta 2013 zaključil kariero tekmovalnega kolesarja, se je podal v trenerske vode v matičnem klubu Kranj, kjer je vodil kategorije dečkov in deklic ter mladink. Zadnja tri leta je v Kolesarskem klubu Kranj vodil in treniral ekipo mlajših in starejših mladincev.