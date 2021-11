Nova prestižna nagrada za Pogačarja, Roglič tik za njim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je za izjemno sezono 2021, v kateri je že drugo leto zapored zmagal na Dirki po Franciji, dobil olimpijski bron na cestni dirki, v žep pospravil dve zmagi na kolesarskih spomenikih in sezono končal na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI), je danes prejel še prestižno zlato kolo za najboljšega kolesarja preteklega leta, ki ga podeljuje francoska kolesarska revija Vélo Magazine. Tudi drugo mesto na seznamu je pripadlo Slovencu. Primož Roglič, ki je nagrado prejel lani, je bil letos drugi.

BREAKING - Tadej Pogacar wins Velo d'Or 2021. 2nd place for Primoz Roglic, 3rd for Wout van Aert (Nieuwsblad) — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) November 25, 2021

Primož Roglič (Jumbo-Visma), olimpijski prvak v kronometru, zmagovalec Dirke po Baskiji in že tretjič zapored Dirke po Španiji, je prehitel klubskega kolega Wouta van Aerta, ki je zaokrožil zmagovalno trojko.

Dvakratni zaporedni svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step) je na seznamu najboljših kolesarjev v boju za zlato kolo končal na četrtem mestu, prejel pa je posebno nagrado za najboljšega francoskega kolesarja.

Med kandidati za prestižno nagrado francoske revije so bili še Nizozemka Annemiek van Vleuten, Kolumbijec Egan Bernal, Ekvadorec Richard Carapaz, Francoz Julian Alaphilippe, Danec Kasper Asgreen, Britanec Mark Cavendish, Italijan Sonny Colbrelli, in Nizozemca Harrie Lavreysen in Mathieu van der Poel.

Dobitnika zlatega kolesa izbira žirija mednarodnih kolesarskih strokovnjakov.

