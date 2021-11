Rogliču prestižna zmaga pred Pogačarjem in drugimi zvezdniki

V Monaku je potekal kolesarski kriterij v dobrodelne namene, katerega so se udeležili tudi slovenski kolesarji. Osrednji zmagovalec je postal Primož Roglič, na drugo in tretje mesto pa sta se uvrstila Sonny Colbrelli in Tadej Pogačar.

Dobrodelni kriterij sredi Monaka sta organizirala Matteo Trentin in njegova žena Claudia Morandini, denar pa je šel za sklade monaške princese Charlene in fundacijo Michele Scarponi. Udeležili so se ga zvezdniki kolesarstva, ki prebivajo v Monaku in v okolici.

Med njimi so bili tudi trije Slovenci Primož Roglič, Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Od znanih tujih kolesarjev so bili Chris Froome, Geraint Thomas, Caleb Ewan, Peter Sagan … Vse skupaj je nastopilo 40 kolesarjev, prevoziti pa so morali 40 krogov po 1,3 kilometra v samem središču Monaka.

Roglic beats Colbrelli and Pogacar to BeKing Monaco criterium winhttps://t.co/RFKVoe8CB7 — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) November 29, 2021

Čeprav je bila dirka dobrodelne narave, na koncu nekdo mora zmagati. In najhitrejše noge je imel slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo-Visma). V zaključku je premagal zmagovalca klasike Pariz-Roubaix Sonnyja Colbrellija (Bahrain-Victorious) in rojaka Tadeja Pogačarja (UAE Emirates).

Trojica je prišla do cilja skupaj, Roglič pa je imel v zaključku največ moči. Šprinter Caleb Ewan je zaostal 17 sekund in se ni mogel podati v lov za zmago.

"Dirka je bila hitra in težka že od začetka. V zadnjih krogih smo najboljši ostali v ospredju. Na koncu je bilo lepo zmagati in mislim, da je bil super dogodek. Pomembno je bilo nastopiti in biti del takšnega dogodka. To je bila zadnja dirka v sezoni, v kateri sem imel vzpone in padce. Zdaj se počasi začenjam pripravljati na novo," je po zmagi povedal Roglič.