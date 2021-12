Kot v filmski srhljivki: v dom kolesarskega zvezdnika vdrli oboroženi roparji

Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish na svojem domu okreva po poškodbi, ki jo je utrpel na nedavni dirki na velodromu v Belgiji, 27. novembra pa je z ženo in otroki preživel pravo srhljivko. V družinsko hišo Cavendishevih je vdrla oborožena skupina štirih roparjev, ustrahovala stanovalce in zbežala z dragocenim plenom.

"V zgodnjih urah 27. novembra med okrevanjem v domači hiši v Essexu, kmalu potem ko sem zapustil bolnišnico, so štirje zamaskirani in oboroženi možje vdrli v naš dom, medtem ko smo spali. Grozili so moji ženi in otrokom, mene pa nasilno napadli.

Grozili so mi z nožem in razdejali naše imetje, med drugim so odnesli tudi dve uri velike vrednosti, tudi sentimentalne. Daleč najhujše od vsega pa je, da so nam odvzeli občutek varnosti, zasebnosti in spodobnosti, ki jo moja mlada družina kot vsakdo drug lahko pričakuje v svojem domu," je grozljive dogodke opisal Mark Cavendish v objavi na Instagramu.

On in njegova družina že "srce parajoče čutijo posledice nočne more", ki so jo prestali, še piše britanski šampion.

Kaj se dogaja v VB?

To ni bil edini napad na kolesarja v zadnjem času v Veliki Britaniji, v začetku oktobra je v Londonu skupina nasilnih roparjev na motociklih napadla Alexandra Richardsona, kolesarja moštva Alpeci-Fenix. Skupina moških je na motorjih sledila Richardsonu v parku Richmond, kjer je treniral, nato pa se je eden vanj z motociklom zaletel, drugi je zgrabil njegovo kolo in napadenega, ki svojega kolesa sprva ni hotel izpustiti, vlekel za seboj po tleh še kakšnih 100 metrov. Nato so Richardsonu zagrozili z mačeto, ki je svoje kolo nato vendarle izpustil, je poročala spletna stran Cyclingnews.

Richardson jo je odnesel z odrgninami in podplutbami.

