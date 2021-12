Roglič opozarja, na potezi so odgovorni pri Jumbo-Vismi

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič izpostavlja, da rumena majica na Dirki po Franciji ni obsesija in bi raje, da se ga ljudje spominjajo kot velikega borca. Izpostavlja, da bo morala ekipa Jumbo-Visme na naslednji dirki Tour de France pravilno zastaviti cilje in temu primerno prilagoditi način dirkanja. Wouta van Aerta namreč zanima zelena majica najboljšega po točkah, Rogliča pa rumena za skupno zmago.

Do začetka novega leta nas ločita le še dobra dva tedna, na začetek kolesarskih dirk pa bo treba še nekoliko počakati.

Sploh tisti najboljši kolesarji bodo nekoliko pozneje vstopili v koledarsko leto 2022. Med njimi tudi Primož Roglič, ki bo imel za glavni cilj zmago na Dirki po Franciji. A opozarja, da bodo morali pri Jumbo-Vismo dobro razmisliti, kako bodo balansirali njegove ambicije in tiste, ki jih bo imel Wout Van Aert.

V zadnjih dveh letih mu je Belgijec v veliki meri pomagal na največji dirki in z njim soustvarjati pot do velike zmage, a se je venomer vse skupaj sesulo v prah. Pred dvema letoma je Tadej Pogačar v zaključnem kronometru poskrbel za izjemno vožnjo in slekel rojaka, letos pa je Roglič zaradi padcev moral predčasno zaključiti z nastopom na dirki vseh dirk.

"V teoriji je vse mogoče. A bo morala ekipa določiti, kaj bo naš osrednji cilj, nato pa potrebujemo načrt."

Ko je nekdanji skakalec zapustil Francijo, je Van Aert prikolesaril do treh etapnih zmag. Osvojil je gorsko etapo, posamični kronometer in šprint skupine, s čimer se je za leto 2022 izstrelil za osrednjega kandidata za zeleno majico, ki jo dobi najboljši po točkah.

Vse do konca letošnje sezone je bila primarna naloga Van Aerta pomoč Rogliču, vendar se to zna v letu 2022 spremeniti, saj je napovedal boj za zeleno majico, kar pomeni povsem drugačno taktiko nizozemskega moštva Jumbo-Visme.

Športnim direktorjem bi lahko boj za skupno zmago Primoža Rogliča in za zeleno majico Wouta Van Aerta predstavljal velikanski izziv, kajti oba potrebujeta ob sebi pomočnike za dosego tovrstnega cilja.

In to je Roglič v intervjuju za belgijski Het Laatse Nieuws izpostavil: "Dobro vprašanje. V teoriji je vse mogoče. Lahko dobimo zeleno in rumeno majico. In tudi pikčasto majico (za najboljšega na gorskih ciljih, op. a.) s Seppom Kussom. A bo morala ekipa določiti, kaj bo naš osrednji cilj, nato pa potrebujemo načrt, ki bo ustrezal obema."

Zelo rad bi osvojil Tour, a bi raje, da se ga ljudje zapomnijo kot borca

"Tako mora biti sestavljeno, da bova drug drugemu pomagala. Najti moramo način, da bom lahko šel na etapno zmago, hkrati pa bom ob tem tudi sam skušal pridobiti nekaj časa. O tem moramo pazljivo razmisliti," opozarja slovenski kolesarski šampion.

Z največjim veseljem bi rad osvojil Tour de France, vendar ni obseden, da je to nujno zlo v njegovi kolesarski karieri: "Zelo rad bi ga osvojil, razumljivo, vendar ni potrebno, da se me ljudje spominjajo kot kolesarja, ki je ali ni osvojil Toura. Raje bi, da se me zapomnijo kot kolesarja, ki se je vseskozi boril. Kot moža, ki se je na vsaki dirki boril po najboljših močeh. To bi rad bil. Borec. Tour de France ni obsesija, zato nimam frustracij, ker se mi še ni izšlo."

Taktika, kako premagati Pogačarja? "To je debata za medije"

In takšnega Rogliča poznamo že zdaj, za kar ga imajo privrženci tega športa radi. Velikokrat se je znašel na tleh in se vselej pobral ter zrežiral novo zgodbo o uspehu. Nič drugače ni bilo letos, ko mu je spodletelo na Touru, nato pa na olimpijskih igrah v Tokiu odpeljal sanjski kronometer in osvojil zlato olimpijsko medaljo, kasneje pa še tretjič zapored pokoril tekmece na španski Vuelti.

Ali še vedno verjame, da bi lahko z rumeno majico prikolesaril na Elizejske Poljane, kjer je cilj Toura, je jasno odgovoril: "Seveda, verjamem v to."

V intervjuju pa je bil bolj redkobeseden, ko je nanesla tema na rojaka Pogačarja in na to, kako ga premagati na dirki vseh dirk: "To so debate za medije. Kaj mislite? Vse je v tem, kako močan si."