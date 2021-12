Koliko bi odšteli za kolo, s katerim je Roglič zmagal na Vuelti?

Pri nizozemski kolesarski ekipi Jumbo-Visma so se odločili, da tudi letos na dražbi ponudijo kolesa znamke Cervélo, na katerih so njihovi zvezdniki in zvezdnice dosegali zmage na največjih dirkah. Tako lahko ljubitelji kolesarstva kupijo kolo, s katerim je Primož Roglič še tretjič zapored zmagal na Dirki po Španiji, ali pa tisto, s katerim je Wout Van Aert pripeljal do impresivne etapne zmage na Touru, kjer so kolesarji kar dvakrat prečkali sloviti Mont Ventoux. Najvišja ponudba je trenutno nekaj čez 11 tisoč evrov.

Moštvo Jumbo-Visma ponuja na dražbi na spletni strani Catawiki.com 24 koles. Kot je ob začetku dražbe, ki bo trajala vse do 27. decembra, povedal izvršni direktor ekipe Richard Plugge, si z nakupom enega od koles lahko zagotovite del izjemne kolesarske zgodovine, hkrati pa pomagate ekipi in razvoju mladih kolesarjev.

"Izkupiček dražbe bo namenjen nadaljnjemu razvoju ekipe," so zapisali pri Jumbo-Vismi. "Ne samo za boljše rezultate najboljših kolesarjev, ampak predvsem za akademijo in razvoj talentov ekipe Jumbo-Visma. To je eden od ključnih stebrov za ustvarjanje vodilne ekipe na svetu in navdih ljudem, da se odločijo za kolesarstvo."

Poleg že omenjenih koles Van Aerta in Rogliča so na dražbi ponudili še kolo Jonasa Vingegaarda, s katerim je pripeljal do 3. mesta na Touru, kolo Toma Dumoulina, na katerem je dirkal po vrnitvi v kolesarsko karavano po nekajmesečnem premoru, ki si ga je vzel za razmislek o karieri, kolo Georga Bennetta z letošnjega Gira in kolo Mariane Voss, ki je zmagala na dirki Gent−Wevelgem. Kupite lahko tudi dres ekipe, med drugim je na voljo majica z avtogramom sprinterja Dylana Groenewegna, ki bo v prihodnji sezoni dirkal za avstralsko ekipo Team BikeExchange-Jayco.

In kakšne so trenutne ponudbe? Ljubitelji kolesarstva so največ pripravljeni odšteti za kolo Van Aerta, in sicer nekaj več kot 13 tisoč evrov, medtem ko je najvišja trenutna ponudba za Rogličevo kolo 4.600 evrov.

Preberite še: