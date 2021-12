Visokoleteče napovedi legende v svetu kolesarstva

Tadej Pogačar je obe zmagi na Dirki po Franciji, ki v svetu kolesarstva šteje največ, dosegel na kolesu znamke Colnago, in kot kaže, bo na kolesu iste znamke lovil tudi tretjo skupno zmago.

Z ustanoviteljem kultnega italijanskega podjetja Colnago se je Pogačar, ki je v torek v svojo zbirko priznanj dodal še naslov slovenski športnik leta, srečal v četrtek, na sedežu podjetja v kraju Cambiago blizu Milana. Ernesto Colnago, ki je spoznal in sodeloval s številnimi velikani v svetu kolesarstva, ni skrival navdušenja in občudovanja, ki ga goji do slovenskega kolesarja.

Colnago: Ne vemo še, kje so meje Pogačarja

"Navajeni smo, da veliko odličnih kolesarjev obišče Colnago. V preteklih letih smo pozdravili okoli tisoč kolesarjev. Videli smo veliko velikanov tega športa in številne prave šampione. Eddy Merckx je bil edinstven, in mislim, da se lahko le Tadej Pogačar izenači z njegovimi uspehi. To pa zato, ker še ne vemo, kje so njegove meje in kakšne so njegove resnične sposobnosti. Je nadarjen, a tudi skromen, z nogami trdno na tleh. Dober fant je in rad ga imam kot sina," je med srečanjem izjavil Colnago, ki je svojo kariero začel kot mehanik.

