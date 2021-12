Italijanski kolesar moštva UAE Team Emirates Davide Formolo se je v intervjuju za spletno stran cyclingnews razgovoril tudi o svojem kapetanu, dvakratnem zmagovalcu Dirke po Franciji in letošnjem slovenskem športniku leta Tadeju Pogačarju. "V prihodnji sezoni bom delal manj za Tadeja in več zase," pravi 29-letni profesionalec, čigar glavni cilj v letu 2022 bo Dirka po Italiji.

"Ne pričakujem, da bom v ekipi za Tour, v prihodnji sezoni bom manj delal za Tadeja in več zase," je v pogovoru za Cyclingnews razkril Davide Formolo, eden od ključnih Pogačarjevih pomočnikov na letošnjem Touru. Pričakuje, da se bo lahko leta 2022 povsem posvetil nastopu na Giru, a tam najbrž ne bo prvi adut UAE Emirates za skupno zmago. Kapetan za Giro bo najbrž novinec v dubajski ekipi, Portugalec Joao Almeida. Tudi Formolo sam meni, da še ni zrel za uspeh na največjih dirkah. "Menim, da sem sposoben napadati zmage na najpomembnejših klasikah, za grand toure pa bo moralo preteči še nekaj vode," je priznal in dodal, da se na tritedenskih dirkah lahko bojuje za uvrstitev med najboljšo deseterico.

"Če bi Tadej izgubil Tour zaradi moje napake, bi ..."

Letos je na Giru padel v 11. etapi in izgubil možnosti, da bi se bojeval za visoko uvrstitev v skupnem seštevku in se v zadnjem tednu italijanske pentlje že osredotočil na Tour, na katerem je Pogačarju pomagal do druge zaporedne zmage. Ta ga je razveselila. "Nikoli ne bom pozabil tistega zadnjega desnega ovinka na Elizejske poljane. Po tisti točki nismo mogli narediti nič več in nič več se ni moglo zgoditi. Občutek olajšanja je bil čudovit."

Zdaj računa, da bo lahko večkrat dirkal zase, biti pomočnik se mu zdi veliko bolj naporno. "Iskreno in paradoksalno, zame je bolj stresno dirkati za nekoga drugega. Pogačar je bil tako močan, da bi Tour lahko izgubil samo zaradi naše napake. In če bi izgubil Tour zaradi moje napake, bi bilo to največje razočaranje v moji karieri."

Rafal Majka in Formolo (pred rumenim Pogačarjem) sta bila odlična pomočnika Slovencu na letošnjem Touru. Italijan je razočaran, da se je v medijih pisalo, kako Pogačar ob sebi nima dovolj močne ekipe. "Nezaupanje boli, ampak tudi to je del igre," je povedal za Cyclingnews. Foto: Guliverimage

Pogačar je nesporna številka ena v ekipi, s čimer po Formolojevih besedah prav nihče v moštvu nima težav. "Za seboj ima številke in povsem logično je, da je on prioriteta. Predvsem pa je dober fant, dobra oseba. Konec koncev na kolesu res preživimo pet ali šest ur na dan, ampak ostane jih še 18, 19, ko nismo na kolesu. Ravno s svojim odnosom v tem času si je Tadej prislužil spoštovanje vseh."

"Po Contadorju ni več drugo- ali tretjerazrednih dirk"

Čeprav pričakuje, da bo lahko več dirkal zase, se zaveda, da ni nobenega zagotovila, da bi mu tudi uspelo poseči po vrhunskih uvrstitvah. Kolesarstvo je, odkar je leta 2013 prestopil med profesionalce, postalo veliko bolj tekmovalno, kot je bilo nekoč, pravi. "Mislim, da je Alberto Contador spremenil vse skupaj, On je bil prvi, ki je na čisto vsaki dirki meril na zmago. Prej so bili veliki šampioni stoodstotni na grand tourih in klasikah, vse preostale dirke so bile bolj ali manj pripravljalne. Zdaj vsi povsod merijo na zmago in raven stresa skozi leto je močno narasla. Ni več drugo- ali tretjerazrednih dirk. Pred desetimi leti je bil na primer Izziv Majorke (Challenhe Mallorca) v začetku sezone pripravljalna dirka. Zdaj ni več," je še povedal hribolazec, ki ima z Gira eno etapno zmago (2015), pa dve uvrstitvi na deseto mesto v skupnem seštevku (2017, 2018), pa skupno deveto mesto z Vuelte (2016), četrto z Dirke po Poljski (2016), drugo mesto s spomenika Liege–Bastonge–Liege (2019) in klasike Strade Bianche (2020).

