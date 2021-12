Ob zaključku izjemnega leta je kolesarski šampion Tadej Pogačar prejel še nagrado za najboljšega slovenskega športnika leta 2021. Ponosen je na vse svoje dosežke, a se pri njih ne namerava ustaviti. Z optimizmom in veliki pričakovanji že zre proti naslednjim preizkušnjam. Osrednja je zagotovo napad na tretjo zaporedno zmago na Dirki po Franciji. Pot do vrhunca leta 2022 si želi utirati na domačih tleh.

"Vesel sem, da sem prejel to nagrado, ta naziv. Sploh po takšnem letu, kot je bil. Pika na i je v domači državi prejeti to prelepo nagrado. Razočaran sem, ker nisem mogel priti na podelitev. Žal mi je. Rad bi se lepo oblekel, šel ven na lep dogodek, med ljudi, ki jih poznam in ne poznam, in sprejel nagrado. Na žalost je položaj takšen, kot je. V ekipi so mi nekako odsvetovali, prepovedali oditi na kakršenkoli dogodek, ker odhajam na trening kamp. Nespametno bi bilo, da bi zbolel," se je Tadej Pogačar, športnik leta 2021, dotaknil naziva najboljšega po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije in dejstva, da ni mogel osebno priti po nagrado − v njegovem imenu sta jo tako prevzela starša Marjeta in Mirko.

Čeprav je trenutno prvi mož svetovnega kolesarstva, pa ostaja skromen fant. Lahko bi igral zvezdnika, a to ni v njegovi krvi. Tudi v letu 2021 je postavljal mejnike, spisal izjemne zgodbe ter razveseljeval privržence tega športa. Osrednji vrhunec je bila druga zaporedna zmaga na tritedenski dirki Tour de France. Nekaj dni po vnovični osvojitvi rumene majice je kot prvi Slovenec prikolesaril do olimpijske medalje. Na cestni dirki je bil bronast. Kot velika uspeha sezone sta tudi zmagi na dveh od petih spomenikov, ki imajo v svetu kolesarstva posebno veljavo. Njegovi sta bili enodnevni klasiki Liege−Bastogne−Liege in Dirka po Lombardiji.

"Želim si enako ali še boljšo sezono"

Veselil se je tudi uspehov drugih slovenskih športnikov in športnic, najbolj pa je bil navdušen nad uspehom športnice leta Janje Garnbret, ki je v Tokiu v velikem slogu priplezala do zlate olimpijske medalje: "Ko sem jo spremljal, je bilo videti, kot da je prišla do nje z lahkoto. Zame je bila lepa zlata medalja."

Nagrado za naziv športnik leta v Sloveniji sta v njegovem imenu prevzela starša Marjeta in Mirko Pogačar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako kot Janja bo tudi sam v leto 2022 vstopil z velikimi pričakovanji: "Želim si enako ali še boljšo sezono. Dal bom vse od sebe. Kolesarstvo je nepredvidljivo. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Lahko padeš, si odsoten. Nič ne bom pričakoval. Z dirke na dirko bom šel. Skušal bom doseči te cilje. Če mi bo uspelo, bom vesel, če ne, se ne bom obremenjeval."

Tekmovalnega programa za naslednje leto še nima zaključenega, a veliko je že jasnega. Nastopil bo na dveh grand tourih. Ni dvoma o njegovem nastopu na Dirki po Franciji in skoraj gotovo bo kolesaril na španski Vuelti. Sicer je njegova velika želja Giro, vendar so kolesarski strokovnjaki mnenja, da je težko nastopiti na Giru in Touru, ki si sledi, ter ob tem računati na končno zmago, pa čeprav sta v preteklosti nekaterim velikanom tega športa že uspela tovrstna podviga − osvojiti obe dirki v enem koledarskem letu. Vendarle je cilj njegove ekipe UAE Emirates, da bi si tretjič zapored pokoril konkurenco na dirki vseh dirk.

Dirka Po Sloveniji v načrtu

Nastopil bo tudi na štirih od petih spomenikov. Izpustil bo Pariz−Roubaix, v koledarju pa ima začrtano Flandrijo, Milan−San Remo, Liege−Bastogne−Liege in Dirko po Lombardiji: "Flandrija je specifična. Morda mi ni najbolj pisana na kožo. Tja grem predvsem zaradi nabiranja izkušenj, vzdušja, pomagat ekipi. Milano−San Remo sem že enkrat vozil in končal kot trinajsti. Ni tako daleč od najvišjih mest. Možnost je. Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi na 300 kilometrov dolgi trasi. V finalu sta dva zaključna klanca, ki sem ju šel včeraj pogledat. Bomo videli, kako se bo razpletala dirka. Se pa vseh veselim."

Letu 2021 je s športnega vidika pomahal v slovo in počasi že pozdravlja leto 2022. Foto: Guliverimage

Njegova velika želja je ponovno nastopiti na domačih tleh, kot je bilo to letos, ko je prvič v karieri osvojil dirko Po Sloveniji. Prav zato si je v junijskem terminu na koledarju že označil tudi največjo slovensko kolesarsko pentljo, kar bi pomenilo, da bo ob progi še več navijačev. Kaj bi šele bilo, če bi na dirko pripotovala tudi Jumbo-Visma, ki ima v svojih vrstah še enega slovenskega kolesarskega šampiona, Primoža Rogliča, ki je letos po dveh letih vladavine predal štafetno palico najboljšega športnika v Sloveniji mlajšemu kolegu. "Za zdaj je dirka Po Sloveniji v načrtu. Všeč mi je dirka, všeč mi je dirkati doma. Upam, da bo do takrat ta načrt obveljal," je izpostavil Pogi.

Dobro se razvija tudi projekt Pogi Team, ki privablja vse več mladih kolesarjev, ti pa dobro nastopajo tako na domačih kot tudi na tujih tekmah: "Zadovoljen sem, v katero smer gre razvoj. Letos so pokrovitelji videli, da se splača sponzorirati takšno super ekipo, kot je Pogi Team. Vedno več otrok se želi vanjo vpisati. Napredujemo. Od začetka je bilo vse na hitro, ni bilo časa. Mislim, da bo počasi tako, kot smo si zamislili. Ponosen sem na ta projekt, na mlade fante, ki se imajo super v ekipi. Upam, da se jim bom lahko čim prej priključil na treningu in da kakšno tudi rečemo."

"Rezerve? S tem se mi ni treba ukvarjati."

Čeprav je v mislih tudi pri tem projektu, pa je tudi usmerjen v prihodnje koledarsko leto. V dneh, ki sledijo, se bo z ekipo, ki se je za leto 2022 dodobra okrepila (prišli so Portugalec Joao Almeida iz moštva Deceuninck Quick Step, Nemec Pascal Ackermann iz ekipe Bora Hansgrohe, Španec Marc Soler iz Movistarja in Novozelandec George Bennett iz Jumbo-Visme), odpravil v Madonno di Campiglio, kjer bodo na sporedu zimski športi, kot je tek na smučeh, morda tudi smučanje.

Na olimpijskih igrah v Tokiu je kot prvi Slovenec prikolesaril do kolesarske medalje. Na cestni dirki je bil bronast. Foto: Anže Malovrh/STA

"Sprostitev bi bila pravšnja. Decembra začenjamo s skupinskimi trening kampi. Lani smo prvič naredili, da je bil december prost in januarja ter februarja kolesarski trening kampi. Fantje so bili bolj sproščeni. December je le december, so prazniki. Če si na trening kampu dva tedna, je za marsikoga naporno. Trening kamp na kolesu se začne januarja. Klasični španski kamp. Po pripravah gremo takoj v Sierro Nevado na višinske priprave. Pester januar bo. Sicer pa smo kar dobro začeli trenirati. Bazične priprave so se začele. Januarja bomo šli na polno. V mislih imam UAE Tour, ki je konec februarja. To bo moja prva dirka. Domača dirka za ekipo, ki je pomembna tako zanje kot tudi zame."

Vsi športniki izpostavljajo, da je lažje priti na vrh kot ubranit lovoriko. Tadeju je to letos dobro uspelo pri branjenju rumene majice na Touru. In kje ima še rezerve za nov podvig? "Iščeš jih lahko tudi, ko si najboljši. S tem se mi ni treba ukvarjati. Delam, kot delam, kar se obrestuje. Zagotovo so še kje rezerve. Za zdaj se s tem ne obremenjujem. Ko se bo treba, jih bom rezerve poiskal," je odgovoril Pogačar, ki se bo ob koncu letošnjega leta vrnil v Slovenijo in bo božične praznike preživel v krogu družine, vstop v novo leto pa bo dočakal v družbi prijateljev.