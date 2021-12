77. Vuelta se bo začela na Nizozemskem in končala v Madridu

Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so danes predstavili razgibano traso 77. izdaje, ki bo na sporedu med 19. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto. Zadnje tri izdaje Vuelte je dobil slovenski as Primož Roglič, v letu 2022 pa utegne na Vuelti drugič v karieri nastopiti tudi njegov rojak Tadej Pogačar.

Ob prvencu leta 2019 je takrat še ne 21-letni Pogačar osvojil tretje mesto v skupnem seštevku, od tedaj naprej pa je dominiral na Touru in ga dobil v letih 2020 in 2021. Roglič pa je prav leta 2019 začel svoj pohod do "hat-tricka" skupnih zmag na Vuelti.

V lanski sezoni je bil po razočaranju na dirki po Franciji nenadkriljiv na španskih cestah, veliko vprašanje pa je, ali bo v letu 2022 tam nastopil. Doslej je v Španiji bolj kot ne celil rane po zahtevnih nastopih na Touru.

Nekaj povsem novih vzponov

Če bosta Roglič in Pogačar, slednji ima v načrtu sezone nastop na Vuelti, nastopila na 77. dirki po Španiji, bosta kolesarila po nekaj povsem novih vzponih. Prvi prihaja v šesti etapi z vzponom na Pico Jano, ki so ga v Kantabriji na novo asfaltirali. Pred tem je do vrha na 1127 m nadmorske višine vodila zgolj ozka makadamska cesta.

Nov bo tudi ciljni vzpon na asturijski Collau Fancuayo v osmi etapi. V zadnjih 10,5 km bodo morali kolesarji premagati 800 višinskih metrov, skupaj v etapi pa več kot 3300 m. Sledi še en delno nov vzpon na Penas Blancas v zadnjih štirih kilometrih. Na vrsti bo v 12. etapi, dolg je skoraj 20 km s povprečnim naklonom nekaj več kot šest odstotkov ter bo del zahtevnega drugega tedna preizkušnje.

Začetek Vuelte bo sicer na Nizozemskem. Tam ekipe čakata dve sprinterski etapi drugi in tretji dan dirke, uvodni dan pa bo namenjen ekipam, saj bo na sporedu ekipni kronometer v dolžini 23,3 km. Med favoriti bodo, še posebej če bo na dirki nastopil Roglič, predvsem kolesarji Jumbo-Visme.

Začetek v Utrechtu:

🔥 Etapa 1 | Stage 1 🔥



🚩 Utrecht > Utrecht 🏁

🚴 23,3 km



🇪🇦 Una contrarreloj por equipos más larga que sus antecesoras.

🇬🇧 An opening team time trial longer than that of previous editions.#LaVuelta22 pic.twitter.com/lciWHRFONc — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

Vožnja na čas bo na sporedu tudi po dnevu počitka v deseti etapi. Neznačilno za špansko pentljo bo tokrat povsem ravninska in dolga 31,1 km. Dan prej bo na sporedu deveta etapa z najbolj strmim povprečnim naklonom na Vuelti 2022. Les Praeres ima povprečni naklon več kot 12 odstotkov, dolg pa je 3,8 km.

Sprinterji ne bodo prišli na svoj račun

Sprinterji na španskih cestah prihodnje leto ravno ne bodo prišli na svoj račun. Po dveh nizozemskih etapah ter zaključku v Madridu bodo ravninske še enajsta, 13. in 16. etapa, vmes pa bo zahteven andaluzijski konec tedna v gorah.

V soboto, 3. septembra, se bodo kolesarji podali na vrh 22 km dolgega stopničastega vzpona na Sierra de la Pandero, dan kasneje pa sledi vzpon na najvišjo točko Vuelte 2022 na Sierro Nevado. Kolesarje v kraljevski etapi čaka skoraj 20 km dolg vzpon na 2510 m nadmorske višine z osemodstotnim povprečnim naklonom.

Kraljevska 15. etapa:

🔥 Etapa 15 | Stage 15 🔥



🚩 Martos > Sierra Nevada 🏁

🚴 148,1 km



🇪🇦 Etapa de montaña pura, con más de 4000 metros de desnivel.

🇬🇧 A pure mountain stage with over 4000 metres of slopes in total.#LaVuelta22 pic.twitter.com/MWqmaisKRP — La Vuelta (@lavuelta) December 16, 2021

Po dnevu premora sledi ravninska 16. etapa, 17. z gorskim ciljem do samostana Tentudia ne bo najtežja, tudi zaključek Vuelte pa ne bo ravno peklenski, kar se tiče profilov tras. Na vrsti bosta nato še dve razgibani etapi in ciljni vzpon na Alto del Piornal v 18. etapi. Zadnji dan bo nato le še sprinterska procesija po madridskih ulicah.

Če bi denimo Roglič še četrtič zapovrstjo osvojil rdečo majico skupnega zmagovalca, bi se na vrhu po naslovih izenačil s Špancem Robertom Herasom, ki je dirko dobil v letih 2000, 2003, 2004 in 2005.

Etape 77. dirke po Španiji: 19. 8. 1. etapa: Utrecht - Utrecht, 23,3 km*****

20. 8. 2. etapa: 's-Hertogenbosch - Utrecht, 175,1 km*

21. 8. 3. etapa: Breda - Breda, 193,2 km*

22. 8. prost dan

23. 8. 4. etapa: Vitoria-Gasteiz - Laguardia, 153,5 km**

24. 8. 5. etapa: Irun - Bilbao, 187 km**

25. 8. 6. etapa: Bilbao - Pico Jano, 180 km***

26. 8. 7. etapa: Camargo - Cistierna, 190,1 km*

27. 8. 8. etapa: La Pola Llaviana - Collau Fancuaya, 154,5 km***

28. 8. 9. etapa: Villaviciosa - Les Praeres, 175,5 km***

29. 8. prost dan

30. 8. 10. etapa: Elche - Alicante, 31,1 km****

31. 8. 11. etapa: Elpozo Alimentacion - Cabo de Gata, 193 km*

1. 9. 12. etapa: Salobrena - Penas Blancas, 195,5 km***

2. 9. 13. etapa: Ronda - Montilla, 171 km*

3. 9. 14. etapa: Montoro - Sierra de la Pandera, 160,3 km***

4. 9. 15. etapa: Martos - Sierra Nevada, 148,1 km***

5. 9. prost dan

6. 9. 16. etapa: Sanlucar de Barrameda - Tomares, 188,9 km*

7. 9. 17. etapa: Aracena - Monasterio de Tentudia, 160 km**

8. 9. 18. etapa: Trujillo - Alto del Piornal, 191,7 km***

9. 9. 19. etapa: Talavera de la Reina, 132,7 km**

10. 9. 20. etapa: Moralzarzal - Puerto de Navacerrada, 175,5 km***

11. 9. 21. etapa: Las Rozas - Madrid, 100,5 km* ***** - ekipni kronometer **** - kronometer *** - gorska etapa ** - razgibana etapa * - ravninska etapa

Preberite še: