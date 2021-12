Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarji in kolesarke na SP 2022 na isti trasi kronometra

Kolesarji in kolesarke na SP 2022 na isti trasi kronometra.

Kolesarji in kolesarke na SP 2022 na isti trasi kronometra. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu prihodnje leto v avstralskem Wollongongu, se bodo kolesarji in kolesarke v vožnji na čas prvič v zgodovini pomerili na isti progi in v enaki dolžini, Mednarodno kolesarsko zvezo (UCI) povzema hrvaška tiskovna agencija Hina.

"To se bo zgodilo prvič v zgodovini in je v skladu s prioritetami o enakovrednosti spolov," so še zapisali pri UCI.

Letos denimo so kolesarji na SP na kronometru prevozili 43,3 km, kolesarke pa 30,3.

Wollongong, ki bo SP gostil septembra 2022, leži 68 km južno od Sydneyja.