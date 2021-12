Slovenski šampion Primož Roglič ostaja zvest

Iz tabora nizozemske kolesarske ekipe Jumbo-Visma prihaja novica, da je slovenski kolesar Primož Roglič podaljšal sodelovanje do konca leta 2025, kar pomeni, da bo del nizozemske zasedbe debelih deset let. "Lepo je biti del te ekipe in tudi v prihodnje bo enako," je ob tem povedal zlati z letošnjih olimpijskih iger v posamični vožnji na čas.

Po uspešnem prehodu v svet kolesarstva in dobro izkoriščeni priložnosti pri Adria Mobilu se je nekdanji skakalec Primož Roglič katapultiral na najvišjo raven tekmovanja v kolesarstvu v letu 2016. Takrat je namreč vstopil v vrste zdajšnje Jumbo-Visme. Sprva tudi Nizozemci niso vedeli, kakšnega kolesarja so dejansko dobili. Niti v najlepših sanjah niso pričakovali, da bo moštvo obrnil na glavo. V pozitivnem smislu. S predstavami na cestah.

Iz leta v leto je napredoval, se podajal na največje dirke in žel uspehe. V času tekmovanja za Jumbo-Vismo je trikrat osvojil Vuelto, belgijski spomenik Liege-Bastogne-Liege, zmagal v več kot petdesetih etapah, od tega petnajst na grand tourih. Medtem je postal tudi svetovni podprvak v kronometru in letos zlat v isti disciplini na olimpijskih igrah v Tokiu.

Sanjski zgodbi od nadarjenega skakalca do vrhunskega kolesarja manjka le še pika na i. Rad bi osvojil Tour de France, verjetno je skrita želja tudi Giro. Najbližje je bil skupni zmagi na Touru pred dvema letoma, ko je rojak Tadej Pogačar izkoristil zadnjo možnost za prevzem vodstva in zrežiral sanjski kronometer za zgodovinsko zmago, ki jo je nato potrdil še letos.

"Stvari so se ekspresno spremenile, tudi moj kolesarski razvoj"

Roglič je imel sicer pogodbo sklenjeno še za leto 2023, vendar se je z generalnim direktorjem Richardom Pluggejem dogovoril še za podaljšanje, kar pomeni, da ga bomo videli dirkati v dresu Jumbo-Visme do konca leta 2025.

Foto: Guliverimage

"Z ekipo sem rasel vse od mojega prihoda leta 2016. Lepa zgodovina je za nami, na katero sem zelo ponosen. V pelotonu sem debitiral pri poznih letih. Morda je bilo videti lahko, vendar ni bilo tako. Stvari so se ekspresno spremenile, tudi moj kolesarski razvoj. A nisem sam zaslužen za vse te lepe trenutke. Skupaj z ekipo in osebjem smo jih spisali. Vesel sem, da sem del te ekipe in bom ostal v njej tudi v prihodnje," je dejal Roglič.

"Moji cilji so neodvisni od rezultatov," nadaljuje Roglič: "Želim se še naprej razvijati na določenih področjih. Tako fizično kot psihično, kot vodja ekipe in kot oseba. Zato sem na pravem mestu. Bomo videli, čemu se bomo posvetili v prihodnjih letih."

Športni direktor Merijn Zeeman tako dolgo sodelovanje in predanost ekipi opisuje kot nekaj neverjetnega: "Za nas je posebno, da se je Primož še enkrat odločil za podaljšanje sodelovanja in bo pri nas odkolesaril celotno profesionalno kariero. Veseli in ponosni smo na to. Primož je pripomogel, da se je naša ekipa transformirala v zadnjih letih. S tem podpisom lahko delamo načrte za prihodnje in si postavljamo nove cilje, v katerih bo igral osrednjo vlogo. Primož je eden od stebrov ekipe."

S podaljšanjem pogodbe do konca leta 2025 lahko tudi sklepamo, do kdaj namerava slovenski šampion vztrajati na velikem kolesarskem odru - takrat bo namreč štel 36 let.