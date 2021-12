Nekdanji zmagovalec Toura podaljšal zvestobo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji zmagovalec kolesarske dirke po Franciji Geraint Thomas je po pričakovanjih podaljšal pogodbo z ekipo Ineos-Grenadiers. Kot so danes sporočili iz tabora britanske ekipe, je 35-letnik podpisal novo, dveletno pogodbo.

Ob koncu pogodbe s tem moštvom bo Valižan kar 14 let preživel v profesionalni ekipi, katere član je od leta 2010, ki je bila nekoč ustanovljena kot Team Sky.

Geraint Thomas, ki je leta 2018 zmagal na Tour de Franceu, letos si je med dirko izpahnil ramo, je dejal, da ima visoke ambicije.

"Zelo sem navdušen nad zadnjimi leti svoje kariere s to ekipo," je dejal ob podaljšanju: "Zabavno bo - to je glavna stvar."

"Ljudje me ves čas sprašujejo, kakšna bo moja vloga, in očitno si želim še naprej zmagovati. Toda biti del zmagovalne ekipe in se pri tem zabavati je v mojih očeh enako pomembno kot zmaga," je še dejal Thomas.

