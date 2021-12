Oče Tadeja Pogačarja s čustvenim zapisom. Kaj ga je zmotilo?

Tadej Pogačar je letos prvič po dvoletni vladavini Primoža Rogliča osvojil naziv športnik leta. Pogačar je letos med drugim osvojil še bronasto medaljo na cestni preizkušnji, ki je bila prva za Slovenijo v tem športu. Osrednji vrhunec in največji dosežek pa je zagotovo druga zaporedna zmaga na sloviti Dirki po Franciji, med drugim pa je slavil tudi zmagi na prestižnih spomenikih Liege−Bastogne−Liege in Dirki po Lombardiji, ki imata v svetu kolesarstva posebno veljavo. Pogačar je tako zbral 262 točk, kar je 44 točk več od drugega Rogliča.

Priznanje sta v njegovem imenu na odru Cankarjevega doma sprejela njegova starša, Marjeta in Mirko Pogačar. Slednji je pred kratkim s posebnim zapisom v Poletu oziroma Delu pospremil dogajanje na omenjeni prireditvi. Dotaknil se je tudi "rivalstva" med njegovim sinom in Rogličem.

"Vsako leto znova se sprašujem, ali sta Primož in Tadej rivala? Ali skupaj ne predstavljata Slovenije na evropskih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah? Pomagata si pri skupnih reprezentančnih projektih. Spoštujeta drug drugega, veselita se dobrih rezultatov sotekmovalcev, ekipe. Sta pa pri različnih klubih, delodajalcih, ki imajo svoja pričakovanja.

Tadej Pogačar je postal športnik leta. Foto: Vid Ponikvar

Skoraj 40 let sem delal v gospodarstvu v dobro podjetja ali lastnika, tistega, ki mi je dajal tudi plačilo za delo. Si predstavljate, da bi vratar Jan Oblak namerno pustil žogo v gol, ker je na gol streljal rojak Šporar­? Si predstavljate, da bi Pogačar namerno stopil na zavoro, da slučajno ne bi premagal Primoža? Potem to ni več šport, kjer zmaga trenutno najmočnejši ali najspretnejši, ampak je to kramarski semenj," je med drugim zapisal Pogačar.

Med drugim se je s posebno prošnjo obrnil tudi na predstavnike sedme sile. "Novinarji, lepo prosim, ne razdvajajte slovenskega življa z bombastičnimi naslovi, kot so: Glejte, kaj je naredil Roglič Pogačarju, Neverjetno, Pogačar je vrgel rokavico Rogliču, Očitno se obeta spet dvoboj Pogačar − Roglič! Ali ni na dirki še 170 preostalih tekmovalcev, ki si želijo zmagati? Tudi njih je treba premagati. Ali niso lepši naslovi: Na dirki v boj tudi Primož in Tadej, Upamo na slovenski uspeh ali Slovenci favoriti ...? In prevečkrat pozabljate še na druge naše vrhunske kolesarje: Luko Mezgeca, Mateja Mohoriča, Jana Tratnika, Jana Polanca, Domna Novaka. Tudi njihovi rezultati so izjemni. Navijajmo tudi za druge in tretje, desete, dvajsete."

"V življenju so vedno lepše poroke kot pa ločitve, zato združujte, ne ločujte! Primož, imam te rad. Bil si prvi naš kolesar, ki je dosegel Olimp, goro bogov in prvakov."

Primož Roglič Foto: Guliverimage

Pozabil pa ni niti navijačev. "Navijači! Navijajmo za Slovenijo, ki je že tako in tako majhna. Če pa jo razdelite na dva pola, je še bistveno manjša. Vsi naši gladiatorji v športu se trudijo po svojih najboljših močeh doseči kar najboljši rezultat, obenem pa vedo, da je za zmago potrebno še nekaj več, kar v danem trenutku imajo ali pa nimajo. Potrebne je tudi nekaj sreče, ta pa je mnogokrat izmuzljiva. Kritika ni na mestu. Prostor naj bo za navijanje v najboljšem pomenu besede."

Ob koncu se je obregnil tudi na besede voditelja prireditve, ki ju je skupaj z ženo ob odhodu z odra po pomoti naslovil kot starša Primoža Rogliča. "Napaka voditelja na koncu, ko je naju z ženo pospremil z odra z besedami: 'To sta bila starša športnika leta Primoža Rogliča,' niti ni tako paradoksalna. Naj bosta Roglič in Pogačar čim bolj eno, športnika, ki predstavljata Slovenijo in narod kot tak, majhen, žilav, vztrajen in zmagovalen. Kdo je športnik leta, ni več pomembno."

