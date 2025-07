V živo: Rogličev junaški beg je končan, bo Pogačar napadel etapno zmago? #video

Dirka po Franciji, 19. etapa v živo:

15 km do cilja: V skupini okoli rumenega Pogačarja so še Narvaez, Vingegaard, S. Yates, V. paret-Peintre, Healy, Arensman, Lipowitzs, Gall, Onely, van den Broek in Johannessen. Roglič zaostaja že minuto in pol, danes utegne zdrsniti po lestvici skupnega seštevka.

16 km do cilja: Decathlon AG2R La Mondiale vleče skupino favoritov, Felix Gall ima možnost prehiteti Rogliča in priti na peto mesto v skupnem seštevku, Pogačar ima ob sebi še Jonathana Narvaeza, Jonas Vingegaard pa Simona Yatesa. Spet močneje dežuje.

18 km do cilja: Wellens je popustil tudi Campenaerts, Roglič, O'Connor, Martinez, Vlasov in Armirail so izpadli iz skupine favoritov. V tej se Vingegaard drži Pogačarja, Lipowitz pa Onelyja.

19 km do cilja: Kolesarji so začeli z zaključnim vzponom dneva, razredčeno glavnino na La Plagne (19,1 km/7,2 %) vodi Tim Wellens (UAE Emirates), Pogačar se pripravlja na napad, Roglič pa je v begu potrošil ogromno moči in zdaj stežka sledi skupini z rumeno majico.

22 km do cilja: Rogličevega bega je konec, ujela ga je močno razredčena glavnina s Pogačarjem, ki bo danes bržčas poskušal napasti etapno zmago. Dež je ponehal.

25 km do cilja: Primož Roglič se trudi, a je njegova prednost pred glavnino v dolini skopnela na vsega 15 sekund.

🌧️🌧️🌧️At the bottom of the Cormet de Roselend descent, 🇸🇮 @rogla leads the way alone in the rain!



🌧️🌧️🌧️Au bas de la descente du Cormet de Roselend, 🇸🇮 @rogla ouvre la route en solitaire et sous la pluie !#TDF2025 pic.twitter.com/OWDlupYb8g — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025

29 km do cilja: Zdaj kolesarji vozijo že v močnem dežju, Paret-Peintre in Martinez sta že v glavnini, ta pa se je vodilnemu Rogliču približala na vsega pol minute.

🚀It's 🇸🇮 @rogla out front on a solo mission with Valentin Paret-Peintre just behind by 24".



🚀 🇸🇮 @rogla en mission solo avec Valentin Paret-Peintre juste derrière à 24".#TDF2025 pic.twitter.com/ebabRtslRz — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025

34 km do cilja: Roglič je z izjemnim spustom po vlažni cesti še pridobil prednost, 20 sekund ima naskoka pred Paret-Peintrom, pa 33 pred Martinezom in minuto pred glavnino.

43 km do cilja: Roglič je na spustu, ki ga pozna kot lasten žep, močno pospešil in se zdaj sam vozi na čelu dirke. Pred Martinezom in Paret-Peintrom je pridobil 11 sekund prednosti, pred skupino z rumeno majico pa nekaj manj kot minuto. Vedno močneje dežuje, podobno je tudi na cilju.

51 km do cilja: Roglič in Paret-Peintre sta v zadnjih kilometrih klanca pospešila, se začasno otresla Martineza, ki pa je tik pred vrhom spet ujel priključek in nato dobil šprint za nove gorske točke. Prednost vodilne trojice je spet malce poskočila in zdaj znaša 47 sekund. Sledi dolg spust v dolino, pa nato zaključni vzpon dneva na La Plagne, kjer utegne kolesarje pričakati slabo vreme.

54 km do cilja: Roglič s kolegoma ubežnikoma vozi le še 25 sekund pred glavnino, medtem smo s terena dobili informacije, da v cilju na La Plagnu močno dežuje.

57 km do cilja: Kolesarji se vzpenjajo na Cormet de Roselend (5,8 km/6,5 %, II. kategorija), Roglič, Martinez in Paret-Peintre le dobre pol minute pred glavnino.

63,5 km do cilja: Lenny Martinez je osvojil prvi gorski cilj dneva, z Rogličem in Peret-Peintrom se spušča s 34 sekund pred Campenaertsom, Fossom, Rubiom in Armirailom, pa 55 sekund pred glavnino, na čelu katere tempo še naprej diktira Wellens (UAE Emirates).

65 km do cilja: Peret-Peintre se je priključil Rogliču in Martinezu na čelu dirke, trojica vodi s 33 sekundami pred skupino s Campenaertsom, pa 50 sekund pred glavnino. Gruppetto z zeleno majico zaostaja že več kot sedem minut.

68 km do cilja: Pospešila sta Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) in Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), lovi ju še Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Campenaerts, Storer, Rubio, Armirail in Tobias Foss pa že bolj zaostajajo. Glavnina je trenutno 45 sekund za Rogličem.

Primoz Roglic and Lenny Martinez are together in front 4km from the summit, @Valent1_Paret a few seconds behind 🔛 @rogla et Lenny Martinez sont partis à deux à 4km du sommet, @Valent1_Paret est à quelques secondes derrière ⛰️#TDF2025 pic.twitter.com/mq0tJUJNLq — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025

69 km do cilja: Vodijo Primož Roglič. Lenny Martinez, Valentin Paret-Peintre, Einer Rubio in Bruno Armirail. Deset sekund za njimi vozita Victor Campenaerts in Michael Storer, glavnina pa je 23 sekund za čelom dirke. Glavnino vodi Tim Wellens (UAE Emirates), stik z njo pa je izgubil Sepp Kuss (Visma).

73 km do cilja: Vodilna skupina se je močno skrčila, Roglič pa ostaja v njej. Ima pa le majhno prednost pred glavnino.

🩷 @Alexbaudin73 is in the lead in front of his fans! The battle is on on the first slopes of the day!



🩷 @Alexbaudin73 passe en tête devant ses supporters ! La course est lancée dans les premières pentes du jour !#TDF2025 pic.twitter.com/Bkfyqf24Dj — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025

74 km do cilja: Glavnini se je malce oddaljila velika skupina kolesarjev, v tej pa je tudi Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe).

75 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na Col de Pre (12,6 km/7,8 %), na čelu glavnine je že zelo pestro, vrstijo se skoki in napadi.

⛰️ PROFILE - COL DU PRÉ ⛰️



The first two difficulties of the day with the Col du Pré and the Cormet de Roseland in it's wake.



Premières difficultés et premier enchaînement de la journée avec le Col du Pré et le Cormet de Roseland dans la foulée.



📏12,6 km / 5,9 km

🥵 7,7% /… pic.twitter.com/BkL0wJpWGV — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025

81 km do cilja: Jonathan Milan (Lidl - Trek) je pobral 20 točk na letečem cilju in se tako še utrdil v seštevku za zeleno majico. V tem ima zdaj 352 točk, edini, ki ga še resno ogroža, Tadej Pogačar, pa jih ima 257.

💚 20 more points for Jonathan Milan! The green jersey is within his grasp!



💚 20 points de plus pour Jonathan Milan ! Le maillot vert lui tend les bras !#TDF2025 | @wlcmagazine pic.twitter.com/jO5v0Ca7FO — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2025

14:46 (93,1) km do cilja: Kolesarji so prevozili kilometer nič in zadnja gorska etapa letošnjega Toura se je začela tudi zares. Na čelo glavnine se je takoj postavil Quinn Simmons iz moštva Lidl - Trek, ta ameriška ekipa pa bo poskušala preprečevati pobege do letečega cilja, kjer bo točke iskal nosilec zelenem majice Jonathan Milan. Leteči cilj v Villard-Sur-Doronu je že na 12. kilometru etape, kmalu za tem pa se že začenja prvi vzpon dneva.

Štart: Današnja etapa je skrajšana na le dobrih 93 kilometrov, štart pa je bil prestavljen za eno uro, na 14.30. Kolesarji so se že podali na zaprto vožnjo. Na sporedu so danes vseeno ostali trije kategorizirani klanci, sploh na zadnjem, La Plagne, pa se bodo najverjetneje spet pokazali favoriti za skupno zmago.

Takole je v cilju današnje etape:

Dobrodošli, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Pred nami je nova zahtevna etapa Toura, ki pa je zaradi težav lokalnih govedorejcev doživela nekaj sprememb. Tadej Pogačar brani rumeno majico, ima 4:26 prednosti pred Jonasom Vingegaardom, pa 11:23 pred Florianom Lipowitzem, ki bo moral do konca dirke krčevito braniti stopničke. Nemec ima le 22 sekund prednosti pred Škotom Oscarjem Onelyjem, pa 1:48 pred moštvenim kolegom Primožem Rogličem.