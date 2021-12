Na atraktivni kolesarski dirki v Ljubljani tudi Pogačar in Mezgec

Blato, mivka, travnata podlaga, lesene ovire, stopnice, zavoji, … Vse to bo mogoče doživeti na dirki v ciklokrosu za Pokal Slovenije, ki ga Kolesarsko društvo Rog pripravlja za to nedeljo, 26. decembra. Na trasi ob hipodromu Stožice bosta nastopila tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), najboljši kolesar pretekle sezone, in Luka Mezgec (Mitchelton-Scott). Oba sta v preteklosti že osvojila naslova državnih prvakov v tej atraktivni kolesarski disciplini.

Ciklokros je ena najstarejših in najbolj atraktivnih kolesarskih disciplin, pri kateri pride do izraza predvsem kolesarjeva spretnost. Ciklokros je najbolj zasidran med ljubitelji kolesarstva v Belgiji, Franciji in na Nizozemskem, kjer so tovrstne dirke izjemno dobro obiskane, disciplino, značilno za jesenski in zimski čas, pa obujajo tudi v Sloveniji.

Prvo dirko za letošnji Pokal Slovenije v ciklokrosu so novembra izpeljali v Dolenjskih Toplicah, kjer je v elitni konkurenci zmagal Mihael Štajnar, član cestne ekipe mebloJOGI Pro-Concrete, druga bo na sporedu jutri, 26. decembra.

Za organizacijo dirke so se na hitro odločili pri KD Rog, kjer so traso pripravili na območju ob hipodromu Stožice, natančneje na območju igrišča za disk golf, ob Savi in mostu Štajerske ceste, kjer se pogosto sprehajajo policijski konji.

Trasa ciklokrosa v Ljubljani na območju hipodroma Stožice:

Miha Koncilija, trener mladinskega pogona pri KD Rog.

Kot nam je povedal Miha Koncilija, trener mladinskega pogona pri KD Rog, kjer se je v mlajših letih kalil tudi prvi kolesar letošnje sezone Tadej Pogačar, so si s predstavniki oddelka za šport na Mestni občini Ljubljana z Markom Lebarjem in Markom Kolencem teren ogledali že jeseni.

"Vsi skupaj si želimo, da bi na tem območju zgradili kolesarski center, ki bi vključeval BMX Bike Park, pumptrack, progo za ciklokros in asfaltirani cestni poligon v dolžini štirih, petih kilometrov, s klanci, zavoji, ki bi nam omogočil, da bi naši člani in članice, predvsem otroci, lahko trenirali stran od prometnih cest. Tako je padla ideja, da začnemo čim prej nekaj ustvarjati, in glede na to, da je prostor idealen za progo za ciklokros, smo najprej začeli s tem. Tudi z lastniki nismo imeli težav, saj je park last mestne občine …

Stvari so res zelo hitro stekle. Tudi zato, ker smo dirko želeli organizirati v tem terminu, ki je zanimiv tudi zato, ker je to obdobje, ko je večina kolesarjev še doma, kar pomeni, da se bodo lahko udeležili dirke. Na startu bomo imeli tudi zelo dobre kolesarje," je namignil Koncilija.

Lesene ovire na trasi Foto: Alenka Teran Košir

Na startu tudi zvezdnika iz svetovne serije Pogačar in Mezgec

In dobri kolesarji bodo res dobri oziroma vrhunski. Na startni listi sta tudi Luka Mezgec in Tadej Pogačar, najboljši kolesar sezone 2021. Oba sta v preteklosti že osvojila naslova državnih prvakov v ciklokrosu. Pogačar leta 2018, Mezgec pa leto prej, ko mu je uspel neverjetni hat-trick. Osvojil je namreč naslov državnega prvaka na cesti, v olimpijskem krosu in ciklokrosu.

Na ljubljanski dirki v ciklokrosu bo dirkal tudi prvi kolesar jakostne lestvice UCI Tadej Pogačar. Foto: Reuters

Vse po pravilih

Proga v okolici hipodroma bo v celoti izpolnjevala zahteve, ki jih narekuje Mednarodna kolesarska zveza (UCI).

"Pravila so sicer precej široko zastavljena, je pa pomembno, da je najmanj ena petina proge takšne, da jo morajo kolesarji prehoditi. Najpogosteje se to reši z različnimi stopnicami, in tudi mi smo jih postavili na teren, ki je bil za to najbolj primeren," je povedal Koncilija.

"Potem so tu poskoki oz. lesene ovire dveh vrst, ene so visoke 35 centimetrov in jih je zelo težko preskočiti, druge pa so nekoliko nižje, do višine 20 centimetrov, in se jih načeloma da preskočiti. Dodali smo še odsek z mivko, kjer do izraza pride predvsem spretnost kolesarja, potem je tu cel kup zavojev, vzponov in spustov.

Dolžina kroga je 2.300 m (zahteve UCI narekujejo dolžino od dva tisoč do 2500 m), startno-ciljna ravnina pa mora biti dolga med 300 in 400 m, kar omogoča tako prehitevanje med kolesarji kot tudi sprint v cilj," je specifike ljubljanske proge, pri pripravi katere je ključno vlogo odigral Blaž Debevec, trener v KD Rog, osvetlil Koncilija.

Foto: Alenka Teran Košir

Na startni listi skoraj 130 imen

Trenutno je na dirko prijavljenih skoraj 130 kolesarjev, tudi rekreativcev. Dirka se bo v nedeljo, 26. decembra, začela ob 11.30, ko bodo startali dečki in deklice. Ob 12.10 se bodo čez startno črto zapodili mlajši in starejši mladinci in dekleta, ob 13. uri pa bo start članov in kolesarjev v kategoriji masters. Razglasitev zmagovalcev bo ob 14.30.

Zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev okužb z novim koronavirusom, bo prireditveni prostor zaprt za gledalce, ogled pa bo vseeno mogoč na zunanji strani zaprtega kroga (ta bo označen s trakom).