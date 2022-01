Pogačar bo storil, česar ni še nikoli. Polanc v karanteni.

Ko je Tadej Pogačar pred tremi leti začel kolesariti za UAE Emirates, pretiranega zanimanja za njegov koledar širše kolesarske javnosti ni bilo. Izjema je bila Slovenija in slovenski privrženci tega športa, ki vseskozi spremljajo športno pot nadarjenega kolesarja. Po dveh osvojenih Dirkah po Franciji, spomenikih, kot sta Liege−Bastogne−Liege in Dirka po Romandiji, olimpijski bronasti medalji v Tokiu …, je v središču pozornosti.

Zato je bila novinarska konferenca številke ena svetovnega kolesarstva prek spleta zelo dobro obiskana. Sicer bi morala biti predstavitev ekipe in njenih načrtov v živo v jugovzhodnem delu Španije, vendar so se vodilni pri UAE Emirates odločili, da ne želijo tvegati z morebitnimi okužbami s koronavirusom, ki se z različico omikron skokovito širi po svetu.

Jan Polanc namesto na pripravah pristal v karanteni "Trenutno sem doma, ker sem bil pozitiven na covid-19. Veselil sem se ekipnih priprav. Zdaj sem v Sloveniji, kjer je bolj mraz. Sreča je, da nimam nobenih simptomov. Doma sem in sem zdrav. Nihče si tega ne želi. Sploh športnik. S te strani sem malce bolj nervozen. Imam sicer trenažer in opravim kak enourni trening. Zdravnik mi je rekel, da več ne smem. Počakati moram, da vse skupaj mine, da mi pozneje ne bi pustilo posledic," je iz Slovenije sporočil član ekipe UAE Emirates Jan Polanc, ki je imel sicer v načrtu, da bi nastopil na dirki po Mallorci in Valencii, a za zdaj zaradi nepredvidljive nevšečnosti še ne ve, kako bodo zapeljali začetni del koledarskega leta.

"Zelo pazljivi smo. Od kluba smo dobili zelo natančna navodila. Vsi gledamo na higieno. Ta je na prvem mestu. Maska je vseskozi prisotna. Tudi v mehurčku jo imamo. Najbolj me je strah poletov z letali. V zaprtih prostorih si najbolj izpostavljen. Marsikaj se lahko zgodi. Nič ne moremo več narediti, kot to, da nosimo maske in si razkužujemo roke, kar že tako ali tako počnemo dve leti," je razložil Pogačar.

Za sezono 2022 so pri UAE Emirates v ekipo pripeljali štiri velika imena: Portugalca Joaa Almeido (prihaja iz moštva Deceuninck Quick Step), Nemca Pascala Ackermanna (Bora Hansgrohe), Španca Marca Solerja (Movistar) in Novozelandca Georga Bennetta (Jumbo-Visma). Poleg Bennetta so v ekipo zvabili še perspektivnega novozelandskega najstnika, 19-letnega Finna Fischerja-Blacka, ki se je dve leti kalil v razvojni ekipi Jumbo-Visme in lani osvojil hrvaško dirko Istrska pomlad.

Klasike ga privlačijo

V ekipi ima nekaj novih obrazov in vesel je, da je vodilnim uspelo pripeljati v ekipo posameznike, ki imajo dobre karakterne lastnosti in so tudi odlični kolesarji: "Imamo se res dobro. Moram priznati, da sem vesel, da imajo tako dobre karakterne lastnosti. Treniramo, se zabavamo, kakšne neumnosti tudi skupaj ušpičimo. So res v redu. Vsi so profesionalni, vedo, zakaj so tu. Nimam pripomb."

Bo letos še tretjič zapored osvojil sloviti Tour de France? Foto: Guliverimage

Koledar ima začrtan. V njem je kar 97 štartov, osrednji dirki pa sta Tour de France in Vuelta. Prvič v karieri bo nastopil na dveh grand tourih v enem letu, kar do zdaj še ni storil. Začelo se bo z dirko po Združenih arabskih emiratih 20. februarja, sledile bodo italijanske dirke in tudi Dirka po Flandiji. Letos se namerava udeležiti kar štirih spomenikov (ob Flandriji še Milano−San Remo, Liege−Bastogne−Liege in Dirka po Lombardiji), ki imajo v svetu kolesarstva posebno veljavo.

"Delno je že začrtano, da letos kolesarim na dveh grand tourih. Večja verjetnost pa je, da se udeležim Vuelte, ni pa še 100-odstotno. V kolesarstvu ne vemo vedno, ali se bo vse izšlo po načrtih. Dirke po Flandriji se bom udeležil, ker bom 'preizkusil' kocke, ki bodo potem na Touru. Po koncu bomo ostali tam in preizkusili tudi traso Dirke po Franciji. A verjetno ne bom kapetan na Dirki po Flandriji. Imamo druge specialiste za klasike. Opazoval bom in se učil ter naredil to, kar je najbolje za ekipo. Imam pa v prihodnje željo nastopiti na vseh petih spomenikih," pravi Tadej.

Giro naslednje leto? Letos osrednji cilj Tour de France in tretja zaporedna zmaga.

Njegova velika želja je, da bi nastopil tudi na italijanskem Giru. A ta ne bo prišel v poštev v tem letu. Morda se zgodi, da bo na Dirki po Italiji kolesaril naslednje leto, kar bi pomenilo, da bi imel ob cesti ogromno podpore slovenskih navijačev. Tako, kot jo je imel Primož Roglič pred tremi leti: "Giro mi je od nekdaj ena najlepših dirk. Blizu Slovenije je in včasih poteka tudi skozi našo državo. Letos je neizvedljivo, da bi nastopil. Si pa želim. V mislih imam to dirko. Morda naslednje leto. Najprej bom opravil z letošnjim letom, nato bomo videli."

Vsako leto želi napredovati, a se zaveda, da v nedogled ne bo šlo. Foto: Guliverimage

Osrednja cilja sezone sta seveda Dirka Po Franciji in lov na tretjo zaporedno zmago. Zaveda se, da tekmeci ne spijo, in tudi tega, da v nedogled njegov napredek ne bo rasel eksponentno navzgor. Za generalko pred slovitim Tourom si je tako kot lani izbral dirko Po Sloveniji, ki bo potekala od 15. junija naprej.

"Lahko rečem, da je vsako leto manj prostora za napredek, a to ne pomeni, da je manj motivacije. Vem, da ne morem vsako leto napredovati. Do zdaj sem. To je moj cilj, da napredujem. A človek nikoli ne ve, kako bo čez dve leti. Trenutno sem glede pripravljenosti tam, kjer si želim biti. Forma je za januar v redu. Za UAE Tour sem na pravi poti," je še povedal Pogačar, ki gre konec januarja še na višinske priprave v Sierro Nevado.