Sprememba v Rogličevem programu

Primož Roglič bo sezono začel veliko prej, kot je bilo sprva načrtovano. Dirkal bo že konec februarja v Franciji, v njegov spored pa so pri Jumbo-Vismi vključili še junijsko Dirko po Dofineji, ki se bo končala tri dni pred startom letošnje dirke Po Sloveniji.

Roglič bo sezono odprl 26. februarja na francoski dirki Faun−Ardeche Classic, dan kasneje bo dirkal še na Drome Classic, nato pa od 6. do 13. marca nastopil na eno tedenski dirki Pariz−Nica. Ta je bila po prvotnem načrtu sicer mišljena kot Rogličeva uvodna dirka sezone, poroča nizozemski Wieler Flits.

Dodali so še eno francosko večetapno dirko, klasično testno preizkušnjo pred julijskim Tourom, Dirko po Dofineji (5.−12. junij). Ta se bo končala le tri dni pred začetkom letošnje slovenske pentlje.

Letos so pri Jumbo-Vismi ubrali drugačno taktiko kot lani, ko Roglič pred Tourom dlje časa ni dirkal. Za zdaj ima v programu Pariz−Nica in Milano−San Remo (19. marec), Dirko po Baskiji (4.−9. april), Valonsko puščico (20. april), Liege−Bastogne−Liege (24. april), Dirko po Dofineji, Tour de France (1.−24. julij) in Vuelto (19. avgust−11. september).

