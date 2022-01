Pogačar zaradi Dirke po Franciji spreminja načrte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na že tako natrpan tekmovalni koledar je Tadej Pogačar dodal še eno dirko. Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji bo 30. marca nastopil še na dirki Dwars door Vlaanderen, zadnji preizkušnji pred Dirko po Flandriji (3. april), so potrdili organizatorji dirke, ki so nad novico navdušeni.

Tadej Pogačar se bo belgijske mini klasike Dwars door Vlaanderen z dolgoletno zgodovino (letos je na sporedu že 76. izvedba) udeležil z mislimi na letošnjo traso Dirke po Franciji.

Del trase zadnjega preizkusa pred Dirko po Flandriji vsebuje tlakovane odseke, ki jih bo imela tudi 5. etapa letošnjega Toura, speljana po trasi klasike Paris-Roubaix, ki slovi prav po zahtevnih kockastih odsekih, kjer se lahko zgodi prav vse. Tudi padci in poškodbe ter veliki zaostanki.

"Nismo vajeni tega, da lahko na naši dirki pozdravimo zmagovalca Dirke po Franciji. To je za nas velika čast," je nad velikim imenom na štartnem seznamu dirke navdušen direktor dirke Guy Delesie.

Na dirki Dwars door Vlaanderen bodo barve Emiratov poleg Pogačarja zastopali še Matteo Trentin, Fernando Gaviria, Marc Hirschi in Pascal Ackermann. Nemški šprinter je ekipo okrepil v letošnji sezoni.

Pogačar bo čez natanko mesec dni začel sezono

Vodilni kolesar lestvice UCI bo sezono začel čez natanko mesec dni na Dirki po Združenih arabskih emiratih, ki je zaradi sponzorjev Pogačarjeve ekipe UAE Emirates ena najpomembnejših v sezoni.

Prvič v karieri bo nastopil na dveh tritedenskih dirkah v eni sezoni – Touru bo dodal špansko Vuelto – in štirih kolesarskih spomenikih (Milano-Sanremo, Dirka po Flandriji, ki bo na sporedu štiri dni po prej omenjeni dirki Dwars door Vlaanderen, Liege-Bastogne-Liege in Lombardija). Kockasto klasiko Pariz-Roubaix bo, da bi se izognil morebitnim padcem in poškodbam, izpustil.

Napovedal je tudi nastop na letošnji dirki Po Sloveniji (19. junij), ki jo bo tako kot lani izkoristil za pripravo na Tour.

Tudi Primož Roglič bo sezono odprl konec februarja. 26. februarja bo na francoski dirki Faun-Ardeche Classic, dan kasneje bo dirkal še na Drome Classic, od 6. do 13. marca pa bo dirkal na enotedenski dirki Pariz-Nica, ki je bila lani njegova uvodna dirka sezone.

