Kazen direktorju, ki je povzročil padec, Remco odrival tekmeca #video

"Večkrat sem potrobil. Kolesarji so nas slišali, saj se je skupina umaknila desno. Nato pa je Bryan Coquard pogledal nazaj, zadel v sprednji odbijač avtomobila in padel. Za njim je po tleh seveda zgrmelo še nekaj tekmovalcev, med njimi tudi Julian Alaphlippe," je nesrečni dogodek 22 kilometrov pred ciljem včerajšnje dirke opisal belgijski direktor moštva QuickStep Geert Van Bondt, ki je sedel za volanom spremljevalnega vozila, ki je povzročilo množični padec.

Van Bondt je dobil dovoljenje komisarjev, da prehiti glavnino in se odpelje naprej v podporo Remcu Evenepoelu, ki je bil tedaj v skupini, ki je glavnini bežala za več kot minuto, a je se je zapletlo. Danes je bil za povzročitev padca kaznovan z dva tisoč švicarskimi franki globe. Van Bondt naj ne bi veljal za nevarnega voznika, konec dirke je bil tudi precej kaotičen, v moštvu Quick Step Alpha Vinyl pa zdaj po telefonu kličejo moštva in kolesarje, ki so bili žrtve nespretnega manevra, in se jim opravičujejo.

No, ene od žrtev ni bilo treba klicati, francoskemu asu, svetovnemu prvaku Julianu Alaphilippu, se je Van Bondt lahko opravičil kar osebno po dirki. Prav Alaphlippe je v tem incidentu padel najbolj grdo in nato v bolečinah dolgo ležal na asfaltu. A je naposled sedel na nadomestno kolo in nadaljeval dirko.

"𝐒𝐩𝐨𝐢𝐥𝐭 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐛𝐫𝐚𝐭! He doesn't treat riders with respect!" 😤



Do you agree with @AdamBlythe89 that Remco Evenepoel should be 𝐝𝐢𝐬𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 for this push on Ben Turner?#BP22 | #BPmen pic.twitter.com/t7KrniBBZr — Eurosport (@eurosport) April 13, 2022

Njegov kolega Remco Evenepoel je bil v boju za zmago, a se je moral na koncu zadovoljiti s šestim mestom, s katerim ni bil niti malo zadovoljen. Zmago so proslavljali v moštvu Ineos Grenadiers, prinesel jim jo je mladi, komaj 19-letni Američan Magnus Sheffield, ki je pobegnil kakšna dva kilometra pred ciljem, a so v tem britanskem moštvu ogorčeni nad potezo Evenepoela, ki si jo je mladi belgijski as privoščil kakšnih 70 kilometrov pred ciljem.

Takrat je bil v skupini ubežnikov skupaj s še nekaj kolesarji Ineosa, v nekem trenutku pa je precej odločno s poti odrinil Bena Turnerja. "To je enako nevarno kot odrivanje v ciljnem sprintu," so se v Ineosu pritoževali po dirki in zahtevali kazen, Evebnepoel pa jo je tokrat odnesel le z uradnim opozorilom.

