"Počutim se precej bolje, kot sem se, a občasno še vedno čutim, da nekaj ni v redu. Bomo videli. Tukaj sem in kadar pridem na dirko, sem pripravljen, bomo pa v prihodnjih dneh in tednih videli, kaj to pomeni," je na kratki spletni novinarski konferenci pred jutrišnjim začetkom 77. izvedbe Dirke po Španiji povedal Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki bo prvi favorit za skupno zmago.

Roglič je o svojem počutju in ciljih spregovoril na kratki spletni novinarski konferenci. Foto: zajem zaslona Po treh zaporednih zmagah na španski Vuelti je kljub težavam s poškodbami po Dirki po Franciji Primož Roglič glavni favorit za skupno zmago.

Če bi zmagal še četrtič, bi se po številu zmag izenačil s Špancem Robertom Herrasom, a bi bil hkrati prvi kolesar, ki bi Vuelto zmagal v štirih zaporednih letih.

Sam pravi, da je to zagotovo zanj posebna motivacija, da je tak mejnik nekaj posebnega in drugačnega, in je napovedal, da bodo z ekipo poskušali storiti vse, da ta cilj tudi dosežejo.

Ekipa Jumbo-Visma za Dirko po Španiji:



Primož Roglič (kapetan)

Sepp Kuss

Robert Gesink

Sam Oomen

Mike Teunissen

Edoardo Affini

Chris Harper

Rohan Dennis

Na stavnicah vodi Roglič, tik za njim Evenepoel

Stavnice največ možnosti za skupno zmago pripisujejo prav Rogliču, na drugo mesto pa uvrščajo Remca Evenepoela, ki je dokazal, da je trenutno v izjemni formi. Tudi Roglič se strinja, da je mladi Belgijec izjemno hiter in močan na vseh terenih, se bo pa bolj kot na tekmece osredotočal nase.

"Na koncu bo vse odvisno od mene, mojega počutja in razpleta dogodkov. Vsi jutri začenjamo iz ničle in vsi imamo enake možnosti. Upam, da bo Vuelta tudi za gledalce spektakularna in da jo bo užitek spremljati," si želi 32-letni kolesarski as iz vasi Strahovlje pri Kisovcu.

Remco Evenepoel je na stavnicah prvi izzivalec Primoža Rogliča. Foto: Guliverimage

Pomembna je samo prihodnost, ne pogrevanje preteklosti

Na kratko je spregovoril tudi o občutkih po razočaranju na še eni Dirki po Franciji. "Vedno sprejmem stvari take, kot so. Analiziram dogajanje in poskušam razumeti, zakaj se nekatere stvari zgodijo tako in zakaj ne drugače. Najpomembnejše pa je, da se premikam naprej, da se osredotočim na prihodnost in ne vztrajam v preteklosti. Ne razmišljam o zadnji dirki, ampak je pomembna samo naslednja."

To pomeni tudi, da se s Tourom čim manj ukvarja, tudi z moštvenim kolegom, zmagovalcem letošnje Dirke po Franciji Jonasom Vingegaardom, se še nista uspela srečati. "Videl sem ga samo po televiziji, tako kot verjetno tudi ostali," se je namuznil eden največjih osmoljencev Toura zadnjih let, ki je z napadi v 11. etapi ogromno prispeval k preobratu na letošnji dirki in posledično končni zmagi Vingegaarda.

Roglič je zaradi poškodbe hrbta letošnji Tour zapustil pred 15. etapo. Foto: Guliverimage

Po poškodbi se je moral soočiti s situacijo

Priznal je, da mu je bilo težko, da ni mogel biti prisoten na slavju v Parizu po koncu Toura, a da je bilo njegovo zdravstveno stanje tako slabo, da na koncu na kolesu ni zmogel prevoziti niti kilometra. "Takrat sem moral sprejeti situacijo, v kateri sem se znašel," je dejal, "sem pa kljub temu izjemno vesel vseh uspehov naše ekipe na letošnjem Touru."

77. Dirka po Španiji se bo začela z ekipnim kronometrom v Utrechtu na Nizozemskem. Foto: Jumbo-Visma

Posebnost že na začetku Vuelte

77. izvedba Dirke po Španiji se v petek začenja z ekipnim kronometrom (23,3 kilometra), ki ga na dirkah ne vidimo prav pogosto, v Utrechtu na Nizozemskem. Že uvodna etapa bo pomembna za mesta v skupni razvrstitvi dirke.

"Že kronometer bo pomemben za skupno razvrstitev, seveda pa bosta pomembni tudi drugi dve etapi na Nizozemskem. V nadaljevanju sledijo še bolj odločilne in zahtevnejše z veliko strmimi klanci in videli bomo, kako mi bo šlo. Trase za ekipni kronometer si še nismo ogledali, to bomo verjetno storili jutri pred etapo, ko bodo ceste zaprte. Zagotovo bo to velik izziv že za začetek, se ga pa veselim. V ekipi bomo složni in dali bomo vse od sebe," je obljubil Roglič.

Foto: Guliverimage

Kaj sledi po Vuelti? Kdo ve.

Kaj ga čaka po Vuelti, še ne ve. "Ne vem, katere dirke bom vozil po Vuelti, če sploh bom kakšno. Odločitve vedno sprejemamo v zadnjem trenutku. Osredotočimo se zdaj raje na Vuelto, ostalo pa bomo videli po koncu dirke," sporoča Roglič.

