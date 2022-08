Sanjski začetek Vuelte za Rogliča in Jumbo-Vismo

Ekipa Jumbo-Visme s Primožem Rogličem je bila od vsega začetka daleč najhitrejša na cestah po Utrechtu. Vuelta se je sicer četrtič v zgodovini začela v tujini, drugič na Nizozemskem. Že na prvem vmesnem času je imela Jumbo-Visma 13 sekund naskoka pred ekipo Quick-Step Alpha Vinyl ter 17 pred Ineos Grenadiers. V cilju je nato britanska zasedba, ki je pospešila ritem v drugem delu trase, ugnala belgijski Quick-Step za vsega sekundo. Slabih osem minut pozneje pa je v cilju Jumbo-Visma do tedaj vodilni čas 24:53 izboljšala za 13 sekund.

😍 ¡Esa sonrisa de ser el 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑗𝑒𝑟𝑠𝑒𝑦 𝑟𝑜𝑗𝑜 de #LaVuelta22 ! ¡Enhorabuena @RGUpdate ! Congrats @JumboVismaRoad ! ❤️ A big smile and the 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑑 𝑗𝑒𝑟𝑠𝑒𝑦 of this year's Vuelta! #LaVuelta22 pic.twitter.com/ny9b1xjl47

Ker je prvi ciljno črto prečkal izkušeni Robert Gesink, bo v drugi etapi po domačih cestah od Hertogenboscha do Utrechta (175,1 km) oblekel tudi rdečo majico vodilnega. Roglič bo sobotno preizkušnjo začel kot drugouvrščeni. Od favoritov za skupno zmago sta najbližje Rogliču Ekvadorec Richard Carapaz (Ineso Grenadiers) s 13 sekundami zaostanka in Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), ki zaostaja še sekundo več.

Drugi slovenski predstavnik Jan Polanc je skupaj z ekipo UAE Emirates na koncu za zmagovalno ekipo zaostal 33 sekund in osvojil peto mesto.

V soboto se bodo kolesarji iz Hertogenboscha podali ob 13.23, organizatorji pa najboljše v cilju v Utrechtu pričakujejo okoli 17.30.

Izidi, 1. etapa (Utrecht, 23,3 km, ekipni kronometer):

1. Jumbo-Visma - Primož Roglič 24:40

2. Ineos Grenadiers + 0:13

3. Quick-Step Alpha Vinyl 0:14

4. BikeExchange-Jayco 0:31

5. UAE Team Emirates - Jan Polanc 0:33

6. Groupama-FDJ 0:38

7. Bora-Hansgrohe 0:41

8. Trek-Segafredo 0:42

9. Bahrain-Victorious isti čas

10. Movistar 0:43

...

Skupni seštevek (1/21):

1. Robert Gesink (Niz/Jumbo-Visma) 24:40

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) isti čas

3. Chris Harper (Avs/Jumbo-Visma)

4. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma)

5. Rohan Dennis (Avs/Jumbo-Visma)

6. Edoardo Affini (Ita/Jumbo-Visma)

7. Sam Oomen (Niz/Jumbo-Visma)

8. Mike Teunissen (Niz/Jumbo-Visma)

9. Ethan Hayter (VBr/Ineos Grenadiers) + 0:13

10. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers) isti čas

...

32. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:33

...

...

Potek ekipnega kronometra v živo:

20.23: ekipa Jumbo-Visme je zmagovalka ekipnega kronometra! Nizozemska ekipa je na koncu za 13 sekund prehitela ekipo Ineos Grenadiers, tretje mesto je pripadlo kolesarjem Quick-Step Alpha Vinyla (+0:14). Rdečo majico vodilnega na dirki bo oblekel Robert Gesink, ki je kot prvi iz ekipe Jumbo-Visme prečkal ciljno črto, Primož Roglič je bil drugi in bo od sobote nosil zeleno majico.

20.09: ekipa Jumbo-Visme je odlično na poti, na vmesnem času so kolesarji nizozemskega moštva postavili najboljši čas (11:57), 14 sekund pred drugo ekipo Quick-Step Alpha Vinyl. Medtem je v cilju vodstvo prevzelo moštvo Ineos Grenadiers.

🇪🇸 #LaVuelta22



𝐅𝐚𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐢𝐦𝐞 at the intermediate time for us. 👏🏼



The boys are on 🔥.

Keep pushing till the finish line! 👊🏼 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 19, 2022

20.05: ekipa Quick-Step Alpha Vinyl je na vmesnem času postavila nov najboljši izid (12:11), tri sekunde pred moštvom Ineos Grenadiers in osem pred Boro-Hansgrohe.

19.59: v cilju je že ekipa UAE Emirates z Janom Polancem, ki je v tesnem zaključku le za dve sekundi zaostala za vodilnim moštvom Bikeexchange-Jayco in je trenutno na drugem mestu.

💨 ¡Nadie puede batir a @GreenEDGEteam! @TeamEmiratesUAE se queda a tan solo 2 segundos y marca el 2º mejor tiempo en meta.



🤜 No-one can match Team BExchange - Jayco. UAE just 2 seconds behind and marking the 2nd fastest time so far.



📸 @charlylopezph #LaVuelta22 pic.twitter.com/NeotniRGvX — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2022

19.58: kot zadnji so se z rampe na progo podali še kolesarji Jumbo-Visme s Primožem Rogličem. Medtem so v cilj prišli tudi kolesarji ekipe Bora-Hansgrohe, ki so imeli po polovici preizkušnje najboljši čas, v cilju pa so za deset sekund zaostali za vodilno ekipo Bikeexchange-Jayco.

🇪🇸 #LaVuelta22



𝐂𝐢𝐧𝐜𝐨, 𝐜𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨, 𝐭𝐫𝐞𝐬, 𝐝𝐨𝐬, 𝐮𝐧𝐨.. 🚀



It’s our time to shine, boys!

Stay safe and enjoy the crowd. 🍀 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 19, 2022

19.46: moštvo UAE Emirates s Polancem je na vmesnem času postavilo tretji najboljši čas, pet sekund za ekipo Bora-Hansgrohe in dve za trenutno vodilno ekipo v cilju Bikeexchange-Jayco.

19.34: pravkar je na Vuelti startal Jan Polanc, ki z ekipo UAE Emirates napada čim boljši čas. Vodstvo je medtem prevzelo moštvo Team Bikeexchange-Jayco, katere kapetan je zmagovalec Vuelte 2018 Simon Yates, s časom 25:11. V cilju je že deset ekip.

19.25: trenutno je v cilju osem izmed 23 ekip, še naprej je v vodstvu moštvo Groupama-FDJ s časom 25:18. Čez devet minut čaka start tudi Jana Polanca z UAE Emirates.

19.10: trenutno je v vodstvu francoska ekipa Groupama-FDJ, ki je postavila čas 25:18. Bliža se tudi prvi slovenski nastop, čez slabih 25 minut se bodo s starta pognali kolesarji UAE Emirates z Janom Polancem, čez manj kot uro pa sledi tudi nastop Jumbo-Visme s Primožem Rogličem. Na nekaterih delih proge še vedno rahlo dežuje, medtem ko so nekateri deli povsem cestišča povsem suhi.

🇪🇸 #LaVuelta22



Less than an hour before we start our TTT. ⏳



What are your thoughts? 🤔👇🏼 pic.twitter.com/Lm6fWTNGPh — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 19, 2022

18.57: ekipa Burgos-BH je kot prva prišla v cilj s časom 26:38.

18.50: za zdaj se je na kronometer podalo šest ekip, kot zadnja francoska ekipa Cofidis. Prva ekipa Burghos-BH je že prečkala prvi vmesni čas (12:58), za zdaj kronometer poteka brez posebnosti, vse ekipe še vozijo skupaj.

18.30: v Utrechtu se je s skupinskim kronometrom tudi uradno začela 77. izvedba Dirke po Španiji. Kot prvi so se na 23,3 km dolg skupinski kronometer podali kolesarji španske ekipe Burghos-BH. Trenutno v Utrechtu rahlo dežuje.

❤️¡Ya es un realidad! #LaVuelta22 oficialmente está en marcha con la salida del primero de los equipos: @BurgosBH.



⏱️ ¡23,3 km de CRE en Utrecht para ellos!



🫡 Here we go! La Vuelta is officially underway with Burgos BH heading out first in today's 23.3km TTT in Utrecht! pic.twitter.com/gzEKMGXNnb — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2022

Naslednja ekipa se bo s starta podala natanko štiri minute pozneje in po istem vrstnem redu vse do Jumbo-Visme, ki bo startala ob 19.58.

Kaj prinaša 77. Dirka po Španiji?

Roglič je na četrtkovi spletni novinarski konferenci povedal, da si z ekipo trase še niso ogledali, da pa to nameravajo storiti pred etapo, ko bodo ceste že zaprte. V ekipi Jumbo-Visma so sicer v preteklih dneh na letališki stezi pilili podrobnosti ekipne vožnje na čas.

Nizozemska ekipa, ki ima v svojih vrstah olimpijskega prvaka v kronometru (Roglič) in tretjega v vožnji na čas z zadnjih olimpijskih iger (Rohan Dennis), je nesporni favorit za zmago prve etape.