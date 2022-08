"Roglič je na razpotju, odločiti se bo moral, kako naprej"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski as Primož Roglič, trenutno drugi najboljši kolesar z lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI), se je po novem neuspehu na Dirki po Franciji znašel na razpotju, danes v analizi za Cyclingnews piše kolesarska komentatorka Philippa York. Zasavec bo moral premisliti, kam bo šla njegova kariera, se vprašati, ali bo sploh kdaj dobil Tour, in se odločiti, ali bo ostal pri Jumbo-Vismi ali bo zamenjal moštvo, meni Škotinja.

Primož Roglič trenutno dirka na Vuelti, kjer lovi še četrto zaporedno zmago, na španski pentlji pa mu ne preostane drugega, kot da napade na vso moč, piše Philippa York, ki je še kot profesionalni kolesar Robert Millar v osemdesetih letih prejšnjega stoletja osvojila drugi mesti na Dirki po Italiji in Dirki po Španiji.

Kako močno ga je prizadel novi neuspeh na Touru?

Po padcu na letošnjem Touru je Roglič te dni na Vuelti očitno spet v dobri formi, čeprav bodo šele etape z resnimi klanci pokazale, ali je tudi v zmagoviti, piše Yorkova, po sezoni pa bo moral resno razmisliti o tem, kam usmeriti preostanek svoje tekmovalne kariere, še dodaja.

"Ob zgodovinskem obetu četrte zaporedne zmage, ki se vsaj na papirju zdi verjetna, bi si zlahka predstavljali, da bi bil 32-letnik popolnoma zadovoljen, toda ob vztrajnih govoricah o mogočem prestopu v drugo ekipo se ti pokaže slika, ki se skriva za nasmehi, in začneš se spraševati, kako močno ga je prizadel nov neuspeh na Touru," piše danes 63-letna Glasgowčanka.

"To je težak trenutek zanj." Foto: A.S.O./Charly Lopez

Roglič se je znašel v občutljivem položaju

"Popolnoma normalno je, da si tudi največji ego zastavi vprašanje: 'Ali ga bom sploh kdaj osvojil?' Čeprav se Roglič ob svoji ambicioznosti, zagnanosti in potrebi po uspehu sploh ne zdi tak človek. Obstaja zelo realna možnost, da julija prihodnje leto ne bo enakovreden Vingegaardu, zato se je znašel v občutljivem položaju, ko mora oceniti prihodnja leta."

Bo Roglič ostal v najboljši ekipi sveta Jumbo-Vismi in bo le rezerva mlajšemu, nekoliko močnejšemu kolesarju na največji dirki leta? Ali pa bo odšel in bo edini vodja kakšne druge ekipe, se sprašuje komentatorka. "To je težak trenutek zanj," dodaja.

Pozornost namenjena veliko mlajšim profesionalcem

Če je še pred kratkim veljalo, da je kolesar pri 32 letih na vrhuncu kariere, se je zadnja leta pozornost povsem preusmerila na veliko mlajše profesionalce, ki imajo za nameček v ekipah veliko bolj proste roke. S tem so se spremenili dirkanje, taktika, kadrovanje v moštvih in tudi ti trendi lahko vplivajo na odločitev Jumbo-Visme, še razmišlja Philippa York.

