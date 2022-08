Dopinški žvižgač osupel: Letos me je prevlada Jumba šokirala

Dopinški žvižgač Jérôme Chiotti, nekdanji francoski profesionalni kolesar in svetovni prvak v gorskem kolesarstvu iz leta 1996, je v pogovoru za medij spe15.fr izrazil dvom o čistosti trenutno najboljše kolesarske ekipe na svetu, nizozemske Jumbo-Visme, za katero kolesari tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič. "Letos me je prevlada Jumba šokirala," pravi 50-letnik iz Millaua.

Rogličeva Jumbo-Visma je letos povsem zavladala na Dirki po Franciji in se z Dancem Jonasom Vingegaardom veselila končne zmage. Kolesarji nizozemske ekipe blestijo tudi na drugih dirkah, trenutno mišice kažejo na Dirki po Španiji, zaradi osupljivih predstav pa so postali tudi tarča tistih, ki dvomijo o tem, da jim vse skupaj uspeva brez pomoči prepovedanih sredstev.

Chiotti ne verjame

Med njimi je tudi nekdanji francoski profesionalec Jérôme Chiotti, človek, ki je že leta 2000 razkril, da je v karieri, tako na gorskem kot cestnem kolesu – na tem je nastopal za zloglasno ekipo Festina, ki je na Touru leta 1998 poskrbela za velik škandal, ko so jo zalotili pri zlorabi eritropoetina – posegal po prepovedanih sredstvih in odtlej velja za borca proti dopingu.

Kolesarji Jumbo-Visme, predvsem Vingegaard in vsestranski belgijski as Wout Van Aert, sta morala na neprijetna vprašanja o dopingu odgovarjati že takoj po letošnjem Touru, v nizozemski ekipi pa so svojo prevlado zagovarjali s tem, da pač bolje trenirajo kot preostali, imajo boljšo opremo, se posvečajo podrobnostim, inovacijam ... A Chiotti tej obrambi ne verjame.

"Že slišano"

"To se je govorilo že v mojih časih. Ta govor znamo na pamet, slišali smo ga v Festini. Imeli smo nutricionista, fizioterapevta, osteopata, trenerja. To je stavek, ki ga je treba povedati: Treniramo bolje od drugih, smo zelo izbirčni. Ta govor obstaja že 20 let! Jumbo-Visma ima lahko najboljšo opremo na svetu, najboljše mehanike, fizioterapevte, zdravnike. Kakorkoli že, njihove predstave so bile stratosferske. Nihče jim ne verjame! Samo poglejte malo na forume," je povedal in dodal: "Razen peščice idiotov, ki ne razumejo ničesar o tem športu in hočejo verjeti v idole, temu ne verjame prav nihče."

"Pa Vingegaard? Od kod se je vzel?"

"Van Aert je sposoben vsega. Prvič v zgodovini kolesarstva se je zgodilo, da je bil nekdo sposoben zmagati v kronometru, gorski etapi in sprinterski etapi. Pa Vingegaard? Od kod se je vzel? In je kar sposoben razviti 500 wattov za 30 minut, svoji velikosti navkljub. Jaz sem vedel, kako to storiti, ampak z EPO, rastnim hormonom, testosteronom!" je bil še oster svetovni prvak v gorskem kolesarstvu, ki pa je naslov iz leta 1996 izgubil po tem, ko je še v obdobju aktivne športne kariere priznal uporabo prepovedanih sredstev.

"Van Aert je sposoben vsega. Prvič v zgodovini kolesarstva se je zgodilo, da je bil nekdo sposoben zmagati v kronometru, gorski etapi in sprinterski etapi. Pa Vingegaard? Od kod se je vzel?" Foto: Reuters

"Čez deset let bomo izvedeli, da kroži nov proizvod"

Danes kolesarji ne uporabljajo EPA, rastnega hormona ali testosterona, je prepričan, uporaba teh snovi je dandanes v laboratorijih hitro odkrita, so pa zdaj v uporabi druge snovi, pravi. "V uporabi je nekaj novega. V devetdesetih, ko je Festina začela povsod zmagovati, so se ljudje spraševali, kaj se dogaja. Ko je zanje podpisal Luc Leblanc, nam je postalo jasno, da gre za EPO, rastni hormon in testosteron. Čez deset let, upam pa, da že prej, bomo izvedeli, da kroži nov proizvod."

Še vedno velja omerta

Prepričan je torej, da tudi v sodobnem kolesarstvu tekmovalci uporabljajo prepovedana sredstva, še vedno pa so korak pred lovci na doping. "Nekaj novega je v uporabi, res pa je tudi, da se je danes težje dopingirati. Tudi način dirkanja se je spremenil, Vingegaard ne poganja tako, kot je nekoč Chris Froome. Na splošno velja, da kolesar, če začne vleči v težkih prestavnih razmerjih, uporablja kortikosteroide. Ti dajo moč in ublažijo bolečino. EPO je omogočil oksigenacijo, to so bili časi Lancea Armstronga in Frooma. Mislim, da je doping napredoval, težava pa je v tem, da še vedno velja omerta (dolžnost molčanja, op. p.) in vlada velik strah pred policijo."

