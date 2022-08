Quintanov odvetnik: Vse skupaj je čudno, Nairo zagotovo ni užival tramadola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) prejšnji teden sporočila, da je v vzorcu krvi kolumbijskega zvezdnika Naira Quintane, ki mu je bil odvzet med letošnjo Dirko po Franciji, našla sledi tramadola, in ga naknadno diskvalificirala s Toura, se je zapletlo. Quintana je zanikal uporabo analgetika in se odpovedal nastopu na Vuelti, zdaj se je oglasil še njegov odvetnik.

"Ta postopek je resnici na ljubo zelo čuden. Kar se dogaja Nairu, je nekaj novega, nekaj, kar si je izmislila UCI. Ni doping, a videti je kot doping," je za Cycling Today povedal Quintanov pravni zastopnik Andres Charria.

"V Nairovem telesu tramadola ni bilo"

"Presenečen sem nad novico. V celoti zanikam uživanje tramadola kadarkoli v karieri. Z ekipo odvetnikov bomo izčrpali vse pravne možnosti pri moji obrambi," je dan po diskvalifikaciji s Toura sporočil Quintana in primer predal odvetnikom. "Nairo mi je zagotovil - in jaz mu verjamem -, da ni užival tramadola. Opraviti moramo še nekaj analiz, da bomo videli, kaj se je zgodilo, iščemo farmakologa, da bi raziskal, kako se je to zgodilo, a v Nairovem telesu tramadola ni bilo," je odločen Charria.

Kaj UCI sploh hoče?

UCI 32-letnega Kolumbijca sicer ni obtožila kršenja protidopinških pravil, pač pa kršenja njenega t. i. "zdravstvenega protokola". "Pomembno je, da UCI odgovori na vprašanje, kaj sploh hoče. Če gre za zdravje, je to eden osnovnih stebrov Wade, in če ta tega ne šteje za nevarno za zdravje, je ... Zapleteno," je še povedal Carria.

Domnevno spornega vzorca Quintanove krvi niso analizirali v Wadinem laboratoriju, še pojasnjuje Carria: "V redu, vem, da ne gre za dopinški primer, a vseeno. Če že imajo dostop do Wadinih laboratorijev, zakaj tega ne izkoristijo? Ob tem ne vemo, kako je bil vzorec hranjen, ni bilo testa vzorca B ... Čudno je. Prepričan sem, da je postopek sam po sebi zanesljiv, ob tem pa ni jasno, kdo ga je izvedel in kako. Te protokole si je izmislila UCI. Zagotovo odlično skrbi za kolesarski šport, nisem pa prepričan, da je tako dobra tudi v znanosti in protokolih za zaznavo substanc."

