Kolumbijec med Tourom jemal prepovedana sredstva, zdaj je kaznovan

Kolumbijskega kolesarskega zvezdnika Naira Quintano so izbrisali iz skupnega seštevka letošnje Dirke po Franciji, ki jo je sicer končal na šestem mestu. V krvnih vzorcih 32-letnega člana ekipe Arkea Samsic so namreč odkrili sledi tramadola, sintetičnega opioida, katerega uporaba je v profesionalnem kolesarstvu prepovedana od leta 2019.

Sledi tramadola so našli v vzorcih Quintanove krvi, ki so mu jih odvzeli 8. in 13. julija, z uporabo tega sredstva pa je kršil t. i. "zdravstveni protokol" Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Ta je namreč uporabo tramadola prepovedala leta 2019, odločitev pa je sprejela zaradi varovanja zdravja kolesarjev.

Quintana sicer s tem ni kršil protidopinških pravil, zato ne bo dodatno kaznovan in bo lahko nastopil na letošnji Dirki po Španiji, ki se bo v petek začela v Utrechtu na Nizozemskem.

Kaj je tramadol? "Tramadol je opioid, ki je bil prvič sintetiziran v drugi polovici 20. stoletja. V medicini je najbolj poznan pod imenom Tramal in se uporablja kot zdravilo za lajšanje srednjih do hudih bolečin, občasno pa se ga zlorablja tudi v rekreativne namene. Gre za substanco, ki je zelo zasvojljiva in lahko v kombinaciji z drugimi drogami pripelje do smrtnih zapletov," piše na spletni strani organizacije DrogArt.

Quintana ima zdaj deset dni časa, da se pritoži na odločitev pri Mednarodnem športnem razsodišču (CAS) v Lozani, že včeraj pa je sicer še za tri leta podaljšal pogodbo z Arkeo Samsic.

Na šesto mesto v seštevku letošnjega Toura je po diskvalifikaciji Kolumbijca napredoval Francoz Romain Bardet, v deseterico se je uvrstil še njegov rojak Valentin Madouas, po eno mesto pa so pridobili tudi trije Slovenci, Jan Tratnik, Matej Mohorič in Luka Mezgec.

Popravljen končni skupni seštevek TDF 2022: 1. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 76;33:57

2. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) + 2:43

3. Geraint Thomas (VBr/Ineos Grenadiers) 7:22

4. David Gaudu (Fra/Groupama-FDJ) 13:39

5. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 15:46

6. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 18:11

7. Louis Meintjes (JA/Intermarche-Wanty-Gobert) 18:44

8. Aleksej Lucenko (Kaz/Astana Quazahstan) 22:56

9. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 24:52

10. Valentin Madouas (Fra/Groupama-FDJ) 35:59

...

71. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Victorious) 3;37:31

85. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 3;52:57

100. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange-Jayco) 4;16:13

