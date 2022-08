Pogačarjev in Polančev kolega dobil etapo, Primož Roglič izgubil rdečo majico

Primož Roglič in njegovi kolegi iz Jumbo-Visme se danes niso trudili z lovom na ubežnike, Zasavec je v cilj prikolesaril pet minut za Francozom Rudyjem Molardom, ki je pred današnjo etapo v skupnem seštevku za slovenskim asom zaostajal vsega 58 sekund, tako rdeča majica danes spet menja lastnika.



Roglič je v skupnem seštevku zdrsnil na peto mesto, zdaj ima za Molardom 4:09 zaostanka, a ga lahko nadoknadi v resnejših gorskih etapah, ki šele prihajajo. Je pa Roglič zadržal prednost pred vsemi najresnejšimi konkurenti za skupno zmago na Vuelti, ti so namreč danes v cilj prišli z njim v glavnini.

Primož Roglič po enem dnevu kolesarjenja v rdeči majici skupno vodstvo na Vuelti predaja Francozu Molardu. Foto: Guliverimage

Roglič je bil danes 23., Jan Polanc, ki bo jutri pomagal pri branjenju rdeče majice, je bil 46.

Dirka po Španiji, potek 5. etape:

Cilj: Marc Soler (UAE Emirates) je zdržal in osvojil etapo!

Izidi 5. etape:

1. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates) 4;15:23

2. Daryl Impey (JAR/Israel Premier Tech) + 0:04

3. Fred Wright (VBR/Bahrain Victorious)

4. Rudy Molard (Fra/Groupama-FDJ)

5. Lawson Craddock (ZDA/BikeExchange-Jayco

6. Niklas Arndt (Nem/DSM)

7. Victor Langellotti (Burgos-BH)

8. Vadim Pronskiy (Kaz/Astana)

9. Gregor Mühlberger (Avt/Movistar)

10. Roger Adria (Špa/Kern Pharma) isti čas

...

23. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 5:09

46. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) isti čas

...

Skupni vrstni red:

1. Rudy Molard (Fra/Groupama FDJ) 16;07:22

2. Fred Wright (Vbr/Bahrain Victorious) + 0:02

3. Nikias Arndt (Nem/DSM) 1:09

4. Lawson Craddock (ZDA/BikeExchange - Jayco) 2:27

5. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 4:09

6. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 4:22

7. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers) 4:35

8. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas

9. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 4:36

10. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadires) 4:42

...

39. Jan Polanc (Slo/UAE EMirates) 5:30

...

3 km do cilja - Soler ima le še nekaj sekund prednosti, težko bo zdržal do cilja, medtem se Primož Roglič danes poslavlja od rdeče majice, z glavnino namreč še vedno zaostaja več kot štiri minute in pol za vodilnimi.

7 km do cilja - Pogačarjev moštveni kolega iz ekipe UAE Emirates Marc Soler beži zasledovalcem, ima 15 sekund prednosti pred Wrightom, Molardom, Pronskiyjem, Langellottijem, Stewartom in Craddockom ter 4:12 pred glavnino. Roglič se danes očitno poslavlja od rdeče majice.

14 km do cilja - Marc Soler je pobegnil Stewartu in osvojil zadnji gorski cilj dneva, s tem pa tudi tri sekunde bonusa.

Izidi gorskega cilja, Alto del Vivero:

1. Soler 5 točk/3 sekunde bonusa

2. Molard 3/2

3. Langellotti 1/1

15 km do cilja - Stewartu se je v vodstvu pridružil še Španec Marc Soler (UAE Emirates), kolesarja imata kakšnih 20 sekund prednosti pred vse manjšo skupino zasledovalcev in 4:15 pred glavnino.

16 km do cilja - Stewart vztraja v vodstvu, ima še 15 sekund prednosti pred enajsterico zasledovalcev in 4:25 pred glavnino.

20 km do cilja - Tik pred začetkom drugega vzpona na Alto de Vivero se je v vodstvo odpeljal Britanec Jake Stewart (Groupama - FDJ), ima kakšnih 20 sekund naskoka pred zasledovalci in pet minut pred glavnino. Rudy Molard ima še vedno lepo prednost pred Rogličem in si utegne danes celo priboriti rdečo majico. V Jumbo-Vismi se ne trudijo loviti na vso moč.

27 km do cilja - Kolesarji so prispeli v Bilbao, kjer je bil tudi leteči cilj, dobil ga je Langellotti. Glavnina je 5:12 za vodilnimi.



Izidi letečega cilja v Bilbau:

1. Langellotti 20 točk

2. Soler 17

3. Masnada 15

4. Arndt 13

5. Pronskiy 10

33 km do cilja - Na spustu so vodilna Craddocka in Langellottija ujeli še Molard, Wright, Arndt, Adria, Pronskiy, Soler, Stewart, Masnada, Mühlberger in Impey, dvanajsterica vozi 1:50 pred Deplacejem, Caicedom, De Marchijem, Azurmendijem in Johansnom ter slabih pet minut pred glavnino.



Langellotti ima zdaj 12 gorskih točk in bo po etapi oblekel pikčasto majico.

43 km do cilja - Craddock je prvi prečkal Vivero, pridružil se mu je še Langellotti, z 12 sekundami zaostanka jima sledi še dvanajsterica preživelih ubežnikov, blizu sta Arndt in Stewart, Delplace in Malecki pa zaostajata že skoraj dve minuti. Glavnina je 4:15 za vodilnima.

Izidi gorskega cilja, Alto del Vivero:

1. Craddock 5 točk

2. Langellotti 3

3. Masnada 1

44 km do cilja - Američan Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco) se je sam odpeljal v vodstvo in ima kakšnih 20 sekund prednosti pred zasledovalci, nekaj članov ubežne skupine ima težave v klanec in izgublja stik, glavnina vozi 3:55 za vodilnim kolesarjem.

48 km do cilja - Kolesarji se že prvič vzpenjajo na Vivero, prednost ubežnikov počasi kopni, zdaj znaša 3:44.

53 km do cilja - Kolesarji se bližajo odločilnemu delu etape, v tem se bodo dvakrat povzpeli na Alto del Vivero (4,6 kilometra, 8 odstotkov), klanec druge kategorije.

3000 m. de desnivel -casi todos en los últimos 100 km - y doble ascensión al Alto del Vivero en los últimos 50 .

La etapa de hoy en #LaVuelta22 , promete. pic.twitter.com/QTiipnlbhA — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 (@albertoaf2) August 24, 2022

60 km do cilja - Langellotti je osvojil nove tri gorske točke na Altu de Morgi, njegov moštveni kolega Jetse Bol je medtem padel v glavnini. se pobral in nadaljuje z dirko. Glavnina, na čelu katere vztraja Jumbo-Visma, vozi 4:34 za ubežniki.

Izidi gorskega cilja, Alto de Morga:

1. Langellotti 3

2. Adria 2

3. Impey 1

68 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na Alto de Morga (8,6 kilometra, 3,5 odstotka), ubežniki 4:05 pred glavnino, na čelu te so ves čas člani Rogličeve Jumbo-Visme.

78 km do cilja - Monačan Victor Langellotti (Burgos-BH) je prvi prečkal tudi Balkon de Bizkaia, drugi kategoriziran klanec današnje etape. Osemnajsterica ubežnikov zdaj vozi 3:38 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Balcon de Bizkaia:

1. Langellotti 3 točke

2. Adria 2

3. Azurmendi 1

85 km do cilja - Vodilni skupini se je pridružil še Soler, osemnajsterica ima zdaj že 3:18 prednosti pred glavnino.

⏪ 🇪🇸@solermarc93 consigue enlazar con la fuga. 🔥¡Nueva exhibición en solitario del catalán de @TeamEmiratesUAE!



🫡 Marc Soler bridges the gap to the break 👏 Another fantastic solo effort from the UAE Team Emirates rider.#LaVuelta22 pic.twitter.com/IY7v9jSNi4 — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2022

V begu so torej: Marc Soler (UAE Emirates), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Daryl Impey (Israel Premier Tech), Kamil Malecki (Lotto Soudal), Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Gregor Muhlberger (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Victor Langellotti (Burgos-BH), Roger Adria (Kern Pharma), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Nikias Arndt (Team DSM) in Anthony Delaplace (Arkea-Samsic).

90 km do cilja - Kolesarji so premagali prvi kategoriziran klanec dneva, v vodstvu je zdaj 17 kolesarjev, Finec Jaako Hänninen (AG2R Citroën) je padel in ga bo vsak čas ujela glavnina. Iz te je sicer skočil še Španec Marc Soler (UAE Emirates). Vodilna sedemnajsterica ima zdaj 2:26 prednosti pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Gontzagarinaga:

1. Langellotti 3 točke

Ž. Adria 2

3. Molard 1

98 km do cilja - Zdaj vodilna štirinajsterica vozi 33 sekund pred zasledovalci in 1:37 pred glavnino. Francoz Rudy Mollard (Groupama-FDJ) je tako že prevzel virtualno vodstvo na dirki, kolesarji se že vzpenjajo na Puerto de Gontzagarinaga (III. kategorija, 5,3 kilometra, 4,5 odstotka povprečnega naklona).

104 km do cilja - Glavnina je upočasnila, ubežni štirinajsterici se poskušajo priključiti še Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Daryl Impey (Israel Premier Tech), Kamil Malecki (Lotto Soudal) in Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi).

107 km do cilja - Štirinajsterica zdaj vozi že pol minute pred glavnino, očitno smo dočakali uspešen pobeg. Francoz Molard ima med ubežniki najmanjši zaostanek za vodilnim Rogličem v skupnem seštevku, zaostaja 58 sekund.

110 km do cilja - Pa se je glavnini vendarle nekoliko odlepila deveterica, Jaakko Hanninen (AG2R Citroën), Fred Wright (Bahrain Victorious), Jake Stewart (Groupama-FDJ), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Gregor Muhlberger (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Victor Langellotti (Burgos-BH) in Roger Adria (Kern Pharma). Priključiti se ji želi še peterica, Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Nikias Arndt (Team DSM) in Anthony Delaplace (Arkea-Samsic).

121 km do cilja - Dvanajsterico, ki je poskusila glavnini uiti na spustu, je Jumbo-Visma hitro ujela, nato je s skokom poskusil še Mads Pedersen (Trek-Segafredo), ki je bil včeraj drugi v četrti etapi. Tudi Danec ni prišel daleč.

126 km do cilja - Kolesarji se spuščajo z enega od nekategoriziranih klancev etape, spet poskuša pobegniti manjša skupina.

💨 𝑭𝒖𝒍𝒍 𝒈𝒂𝒔!



5⃣0⃣,1⃣ km/h la primera hora de carrera | ave speed in the first hour of racing today!



📸@cxcling #LaVuelta22 pic.twitter.com/aHgsCJkUsc — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2022

137 km do cilja - Po 50 kilometrih etape še brez pobega, povprečna hitrost glavnine v prvi uri dirkanja je bila 50,1 km/h.

140 km do cilja - Glavnina še naprej drvi s prek 50 kilometri na uro, vrstijo se poskusi pobega, a so za zdaj prav vsi neuspešni.

150 km do cilja - Iz glavnine je za kratek čas skočila šesterica, pa nato še šestnajsterica, oba poskusa sta bila hitro zatrta. Bitka se nadaljuje, peleton drvi, prvih 40 minut etape so kolesarji prevozili s povprečno hitrostjo 51,324 km/h.

155 km do cilja - Rogličevi (še) ne dovolijo pobega, Zasavec je pred današnjo etapo povedal: "Zaključek etape bo zanimiv, a bomo videli, kako se bodo stvari razvijale. Zame se nič ne spreminja, izogibati se moram težavam in ujeti pravi ritem."

161 km do cilja - Tudi Sweeneyju ni uspelo. Nadaljuje se bitka za mesto med ubežniki, sicer pa kolesarje danes čaka okoli 3.000 višinskih metrov na petih kategoriziranih klancih in še številnih nekategoriziranih.

163 km do cilja - Glavnina je ujela tudi Hayterja, zdaj z napadom poskuša Harry Sweeny (Lotto Soudal).

170 km do cilja - Rogličeva Jumbo-Visma je na čelu glavnine, četverico, ki je poskušala ujeti Hayterja je že nevtralizirala, Britanec še vztraja v vodstvu, a najverjetneje nima resnih možnosti za beg, saj za vodilnim Rogličem v skupnem seštevku zaostaja le 26 sekund.

🤩 Las calles de Irún son 𝒑𝒖𝒓𝒐 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒊𝒔𝒎𝒐. ¡Gracias a toda la afición!



❤️ 𝑷𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒚𝒄𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 from the fans in Irún - thanks to you all!#LaVuelta22 pic.twitter.com/k9PC8dfRVC — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2022

173 km do cilja - Z napadom je poskusil tudi Italijan Alessandro de Marchi (Israel Premier Tech), ki je bežal že včeraj, a mu tokrat ni uspelo uiti glavnini, takoj za njim je skočil še Britanec Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), nosilec bele majice najboljšega mladega kolesarja na dirki. Ta si je privozil nekaj prednosti, lovi ga četverica, Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Mark Donovan (Team DSM), Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi) in Simon Guglielmi (Arkea-Samsic).

181 km do cilja - Vse od starta se vrstijo napadi, za zdaj še ni bilo uspešnega pobega, je pa danes izjemen interes za mesto v ubežni skupini, saj so možnosti, da pobeg uspe, velike.

He’s done a fantastic job in the opening days but unfortunately @daanhoole will not start #LaVuelta22 stage 5.



Daan woke up with a slightly sore throat this morning & a subsequent rapid Covid 19 test returned a positive result.



Get well soon Daan 💪 We will miss you 🫶 pic.twitter.com/oijZGpnek1 — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) August 24, 2022

Prva zaznana okužba

Startalo je 179 kolesarjev, nizozemski kolesar moštva Trek Segafredo Daan Hoole je končal z dirko. "Zjutraj se je zbudil z rahlo vnetim grlom, hitri test na novi koronavirus je pokazal pozitiven rezultat," so sporočili iz ekipe.

13.00 (187,2 km do cilja) - Etapa se je začela tudi zares!

Komu danes največ možnosti za etapno zmago pripisuje NTTpredictor?

Bilbao welcomes a @lavuelta finish for the 43rd time at #LaVuelta22



5⃣ climbs and rolling hills not too different from yesterday's profile, here are some familiar #NTTpredictor favourites for stage 5. A day for long-range attackers, race favourites, or possibly the break? 🌄 pic.twitter.com/FzwFLxS3h3 — letourdata (@letourdata) August 24, 2022

Start: Ob 12.45 so se kolesarji v Irunu v Baskiji podali na zaprto vožnjo, kilometer nič naj bi dosegli ob 12.57 in peta etapa 77. Vuelte se bo začela zares.

🏁 ¡Salida neutralizada de la etapa 5⃣!



🏁 Neutralised start of Stage 5⃣!



❤️ 𝐈𝐫𝐮́𝐧#LaVuelta22 pic.twitter.com/AlST99Hroz — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2022

🔥 Etapa 5⃣ | Stage 5⃣ 🔥



🚩 Irun

🏁 Bilbao

⏰ 12:45 CET > 17:18 CET

📏 187,2 km



🏔3️⃣c Puerto de Gontzagarigana

🏔3️⃣c Balcón de Bizkaia

🏔3️⃣c Alto de Morga

🏔2️⃣c Alto del Vivero

💚 Bilbao

🏔2️⃣c Alto del Vivero



+ info ➡️ https://t.co/yJHKYkLYEp#LaVuelta22 pic.twitter.com/kBlVWEbz0m — La Vuelta (@lavuelta) August 24, 2022

