Kam je izginil zmagovalec Dirke po Franciji?

Jonas Vingegaard se je po zmagi na Dirki po Franciji znašel v soju medijskih luči in pozornosti, ki je do zdaj ni bil vajen. Foto: Bram Berkien/Jumbo-Visma

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard, zmagovalec letošnje Dirke po Franciji, je po velikem slavju na Elizejskih poljanah v Parizu in sprejemu v Köbenhavnu in v domačem kraju izginil iz javnosti. V torek, skoraj mesec dni po koncu Toura, se je končno spet pojavil. Udeležil se je družabnega dogodka, ki ga je organiziral njegov nekdanji klub ColoQuick, kjer je sredi leta 2016 začel svojo profesionalno kolesarsko pot. Na kratko je spregovoril o trenutnem počutju in načrtih za zadnji del sezone.

Kmalu po tem, ko je Frans Maassen, športni direktor ekipe Jumbo-Visma, v pogovoru za dansko televizijo Tv2 spregovoril o težavah, ne toliko fizičnih kot mentalnih, s katerimi se 25-letni danski kolesar Jonas Vingegaard sooča po zmagi na Touru, se je ta končno spet pojavil v javnosti.

Vingegaard se je v torek udeležil družabnega dogodka, ki ga je organiziral njegov prvi kolesarski klub ColoQuick. Foto: Facebook/ColoQuick Cycling

V torek se je udeležil družabnega dogodka, ki ga je organiziral njegov prvi kolesarski klub, danska kontinentalna ekipa ColoQuick. Na dogodek je prišel v družbi svoje partnerice Trine, kramljal z udeleženci, odgovarjal na vprašanja ter podpisoval avtograme.

Med drugim je izjavil, da si je želel nastopiti na letošnji Dirki po Danski (16. do 20. avgust), a je ugotovil, da še vedno potrebuje počitek in da še ni nared za tekmovalne izzive in pritisk, ki ga ta prinaša.

Vingegaard je imel v mlajših letih precejšnje težave z mentalno pripravo na dirke. Pred dirkami se je tresel, celo bruhal, potem ko je na Dirki po Poljski oblekel rumeno majico vodilnega, naslednjo noč ni spal, zjutraj nič jedel. Več o tem in kako so mu pri Jumbo-Vismi pomagali pri spopadanju s tesnobo, si lahko preberete na spodnji povezavi:



Mentalna eksplozija

"Ko zmagaš na Dirki po Franciji, se ti zgodi nekakšna mentalna eksplozija," je opisal Vingegaard, specialist za gorske etape, ki je s skupno zmago na Dirki po Franciji dosegel šele drugo zmago na etapni dirki. Lani je slavil na petdnevni dirki Coppi e Bartali. "Zelo težko se je vsak dan pogovarjati z novinarji in navijači. Saj je lepo, a je hkrati tudi izredno utrujajoče," je priznal.

Kar zadeva načrte v nadaljevanju sezone, je že zdaj znano, da bo izpustil nastop na septembrskem svetovnem prvenstvu v Wollongongu v Avstraliji, kljub temu, da si ga danski selektor zelo želi v njihovi zbrani vrsti, bo pa zagotovo dirkal na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, na Dirki po Lombardiji, ki bo na sporedu 8. oktobra. Tam bo tudi drugi z letošnjega Toura Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bo branil lansko zmago.

Danski mediji omenjajo, da bi se Vingegaard lahko udeležil tudi dirke CroRace, ki bo na hrvaških cestah potekala od 27. septembra do 2. oktobra. Hrvaška je tudi sicer Vingegaardova priljubljena destinacija, saj je s starši tam počitnikoval kot otrok.

Danci so mu po prihodu s Toura v Köbenhavnu priredili spektakularen sprejem. Foto: Bram Berkien/Jumbo-Visma

Športni direktor Jumbo-Visme: Vingegaard po Touru preživlja težke čase

Športni direktor ekipe Jumbo-Visma Frans Maasen je prejšnji teden v pogovoru za danski časopis Ekstra Bladet razkril, da Vingegaard po zmagi na Touru preživlja težke čase in "da moramo razumeti, da je bilo težko že zmagati na Touru, obremenjujoče pa je tudi vse preostalo, kar sledi." S tem je ciljal na zahteve sponzorjev, medijev in navijačev, ki bi si svojega ljubljenca želeli srečevati na vsakem koraku.

Drug športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann je prav tako izpostavil mentalni davek, ki ga je terjala zmaga na Dirki po Franciji, še posebej zato, ker je to šele druga zmaga za Vingegaarda na etapni dirki, kaj šele na najpomembnejši in najbolj opevani kolesarski dirki.

"Ne mislim, da preživlja težke čase, je pa res, da je bil Tour zanj zahteven, enako ali pa še bolj pa tudi vsi sprejemi, ki so sledili," je Niermann na Dirki po Španiji povedal za Cycling Weekly.

S Tadejem Pogačarjem, letos drugim na Touru, na zmagovalnem odru v Parizu. Foto: Reuters

"Več mesecev se je pripravljal na Tour in potem tudi zmagal, s tem pa pride ogromno pričakovanj, ogromno povpraševanja od navijačev, sponzorjev, danske javnosti, medijev in zdaj potrebuje nekaj premora. Mislim, da v tem ni težava, niti da preživlja težke čase, mislim, da je povsem normalno, da potrebuješ nekaj mentalnega in fizičnega počitka. Pri tem mu bomo seveda pomagali, saj če ne bi zavračali vseh prošenj, bi se še vedno vozil po Evropi, se srečeval s sponzorji in opravljal medijske obveznosti. Tega je ogromno in preprosto ne zmore vsega. Mislim, da je zanj trenutno najbolje, da preživlja čas s svojo partnerko in hčerko, da je doma in počiva," je prepričan Niermann.

Vingegaard in Cavendish na ekshibicijskem kriteriju v Singapurju

Dodal je še, da je Vingeggard že nazaj na kolesu in da se pripravlja na zadnji del sezone. Potrjeno je tudi že, da bo 30. oktobra nastopil na ekshibicijskem kriteriju po mestnih ulicah Singapurja. Na startni listi je tudi britanski sprinter Mark Cavendish (QuickStep-AlphaVinyl).

