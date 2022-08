Primož Roglič spet trpel in proti Evenepoelu izgubil še 52 sekund

"Smo razočarani, upali smo, da bo Primož ostal z Remcom, ampak v tem trenutku ni veliko fantov, ki bi bili kos odličnemu mladeniču. Remco je bil razred zase, Primož pa še ni stoodstoten. Je blizu, ampak še ni stoodstoten. Ni ogromno razočaranje, nismo pričakovali, da bosta z Remcom pometala, trudili smo se omejiti škodo. Mislim, da nam je to kar uspelo. Predali se ne bomo, še se bomo borili. Smo v dokaj dobrem položaju, želeli bi si biti bližje, ampak … na splošno dan za nas ni bil dober, še Chris Harper je grdo padel in upam, da bo z njim vse OK," je po etapi za Eurosport povedal športni direktor Jumbo-Visme Griesha Niermann.

V ponedeljek je na Vuelti dan počitka, dirka se nadaljuje v torek s 30,9 kilometra dolgim posamičnim kronometrom od Elcheja do Alicanteja.

Dirka po Španiji, potek devete etape:

Cilj: Južnoafričan Louis Mentijes (Intermarché-Wanty-Gobert) je zmagovalec devete etape! Drugi je v cilj prikolesaril Italijan Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), tretji pa je bil njegov rojak Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious).

Belgijec Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) se je s četrim mestom še utrdil v skupnem vodstvu na dirki, Primož Roglič (Jumbo-Visma) je bil deseti in je v skupnem seštevku proti Belgijcu izgubil še 52 sekund.

Izidi 9. etape:

1. Louis Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert) 4;32:39

2. Samuele Battistella (Ita/Astana Qazaqstan) +1:01

3. Edoardo Zambanini (Ita/Bahrain Victorious) 1:14

4. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 1:34

5. Filippo Conca (Ita/Lotto Soudal) 1:58

6. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 2:08

7. Simon Guglielmi (Fra/Arkea Samsic) isti čas

8. Enric Mas (Špa/Movistar) 2:18

9. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 2:20

10. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 2:26

…

23. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 4:01

...

Skupno (9/21):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step) 34;02:32

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 1:12

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:53

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 2:33

5. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 2:36

6. Simon Yates (VBr/Bikeexchange) 3:08

7. Joao Almeida (Por/UEA Team Emirates) 4:32

8. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana Qazaqstan Team) 5:03

9. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 5:36

10. Pavel Sivakov (Fra/Ineos Grenadiers) 5:39

...

25. Jan Polanc (Slo/UEA Team Emirates) 12:55

...

1 km do cilja - Mentijes lovi zmago. Roglič še naprej izgublja.

1,5 km do cilja - Rogliču se je odpeljal tudi Ayuso. Mentijes se pelje zmagi naproti.

2 km do cilja - Južnoafričan Louis Mentijes je zdaj sam v vodstvu. Evenepoel se je dobri dve minuti za vodilnim otresel še Enrica Masa (Movistar). Roglič zaostaja že pol minute za Belgijcem.

2,5 km do cilja - Na izjemno strmem delu klanca je Jenssens popustil, ujel ga je Battistelli, priključil se je še Mentijes, medtem je v skupini favoritov Roglič izgubil stik z Evenepoelom. Zasavec se s Juanom Ayusom muči, Belgijec se jima oddaljuje.

3 km do cilja - Jenssens se oddaljuje Battistelli, favoriti so se čelu dirke približali na 2:46. Roglič vozi ob Evenepoelu, Masu, Ayusu ...

4 km do cilja – V glavnini je prišlo do padca, Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) in Chris Harper (Jumbo-Visma) sta pristala na tleh, Britanec je hitro nadaljeval z dirko, Avstralec je v bolečinah obsedel ob robu ceste. Padec je tudi raztrgal glavnino. Roglič je zadržal stik s favoriti.

5 km do cilja – Battistella in Janssens imata 30 sekund naskoka pred zasledovalci, Dylan van Baarle ju poskuša ujeti, kolesarji v glavnini pa se danes ne bodo borili za zmago, še vedno zaostajajo 3:33 za vodilnimi.

10 km do cilja – V ubežni skupini je najprej pospešil Mentijes, odgovoril mu je Samuele Battistella, Italijan se je odpeljal naprej, pridružil se mu je še Belgijec Jimmy Jenssens, dvojica ima zdaj 12 sekund prednosti pred preostankom ubežne skupine, glavnina pa pospešuje in se je čelu dirke približala na 3:45.

22 km do cilja – Stannard je prvi osvojil tudi La Campo, vodilni imajo 4:11 prednosti pred glavnino, po padcu pa je z dirko zaključil še Belgijec Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert).

Izidi gorskega cilja, La Campa (III. kategorija):

1. Stannard 3 točke

2. Janssens 2

3. Diaz Gallego 1

26 km do cilja – Kolegi vodilnega Remca Evenepoela iz moštva Quick-Step Alpha Vinyl na čelu glavnine stopnjujejo tempo, za njimi so se zvrstili kolesarji Movistarja, takoj za temi pa vozi Primož Roglič s kolegi iz Jumbo-Visme. Vodilna deveterica ima zdaj še 4:22 prednosti.

33 km do cilja – Tik pred začetkom vzpona na La Campo so kolesarji v Villaviciosi prevozili še leteči cilj, v ubežni skupini točke niso posebej zadišale nikomur, prevozili so ga kar po naključnem vrstnem redu. Razlika med ubežniki in glavnino je spet padla na 4:35.

Izidi letečega cilja, Villaviciosa (33,4 km do cilja):

1. Conca 20 točk

2. Van Baarle 17

3. Stannard 15

4. Diaz 13

5. Battistella 10

48 km do cilja - Nov padec! Na tleh so pristali Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Antoine Raugel (AG2R Citroën) in Hector Carretero (Kern Pharma), hitro so se pobrali in zdaj lovijo glavnino.

53 km do cilja – Stannard je prvi prečkal tudi Alto de la Llama, glavnina je ubežnikom spet odščipnila nekaj sekund, zdaj vozi 5:10 za vodilno deveterico.

⏪Etapa 9⃣ Stage | 🏁 - 45 km



🤍💙🏔3⃣ Alto de la Llama



😓 Tensión y caídas tras coronar el puerto.

🚴‍♂️ Tension and crashes after topping the climb.



⏱️ 5:10" para la fuga | break's gap



+ info ➡️https://t.co/izln1uYnJq@loterias_es #LaVuelta22 pic.twitter.com/mAnYvGEYGR — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2022

Izidi gorskega cilja, Alto de La Llama (III. kategorija):

1. Stannard 3 točke

2. Janssens 2

3. Van Baarle 1

58 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo še na Alto de la Llama (7,1 km, 5,1 %), takoj po dolgem spustu s tega jih čaka še en klanec tretje kategorije, La Campa (9,3 km, 4,1 %), za zaključek pa spet veliko zahtevnejši vzpon prve kategorije, Les Praeres. Nava (3,9 km, s kar 12,9-odstotnim povprečnim naklonom in dvema stopnicama s 23 in 24-odstotnim naklonom). Prednost ubežne deveterice je sicer spet narasla prek petih minut, zdaj znaša 5:30.

77 km do cilja – Kolesarji so premagali še Mirador del Fito, prvi je gorski cilj spet prečkal Avstralec Stannard. Prednost ubežnikov je na klancu padla na 4:22. na čelu glavnine so ves čas kolesarji Quick-Stepa, tempo večinoma diktira kar svetovni prvak Julian Alaphilippe.

Izidi gorskega cilja, Mirador del Fito (I. kategorija):

1. Stannard 10 točk

2. Janssens 6

3. Zambanini 4

4. Van Baarle 2

5. Diaz Gallego 1

85 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Alto del Mirador del Fito (I. kategorija, 9 km, 6 %), ubežniki imajo 5:13 prednosti.

97 km do cilja - Vodilna deveterica ima zdaj že 4:45 prednosti pred glavnino, na čelu te tempo diktirajo člani Evenepoelovega Quick-Stepa. Belgijec Henri Vandenabeele (Team DSM) pa je odstopil z dirke.

To pa so favoriti za današnjo zmago po izračunih NTTpredictorja:

Will the final 3.9km climb of Les Praeres, with average gradients of 12.9%, decide @lavuelta as it did in 2018?



The #NTTPredictor is predicting a GC showdown on Stage 9:@rogla🇸🇮@RichardCarapazM 🇪🇨 @EvenepoelRemco🇧🇪



Who will be wearing❤️tonight?@lavuelta | #Vuelta2022 pic.twitter.com/jNwa1SUNGy — letourdata (@letourdata) August 28, 2022

108 km do cilja – Prednost deveterice vodilnih je presegla štiri minute.

Roglič bo osamljen v hribih

"S Seppom ni najbolje, že včeraj se je mučil na kolesu in nismo mogli ugotoviti, zakaj. Danes se je zbudil z vročino in ni startal. To je velik dejavnik tudi na taktiko za Primoža, Sepp je bil njegov glavni pomočnik v klancih in te opcije zdaj ni. Sepp je eden najboljših hribolazcev na svetu in bilo bi nepošteno zdaj od Gesinka ali Oomena zahtevati, da opravita tisto, kar je Sepp. Zdaj moramo pripraviti nov načrt in Primožu nuditi kar najboljšo podporo, a moramo biti realistični in priznati, da bo Primož zdaj na klancih bolj prepuščen sam sebi," je o stanju v ekipi Jumbo-Visma povedal njen športni direktor Addy Engels.

⏪🤍💙🏔2️⃣c Alto del Torno



🚴‍♂️ La fuga de 8 corredores continúa abriendo hueco tras el permiso del pelotón.

💨 The 8 man break increase their advantage, with the bunch allowing them to push.



⏱️ 4:08"@loterias_es #LaVuelta22 pic.twitter.com/W9im1u7fyR — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2022

115 km do cilja – Kolesarji so premagali prvi kategoriziran klanec dneva, Alto del Torno je prvi prečkal Avstralec Robert Stannard (Alpecin Deceuninck).Glavnina vozi 3:25 za ubežniki, v njej je zdaj tudi že Arensman.

Izidi gorskega cilja, Alto del Torno (km 55.6):

1. Stannard 5 točk

2. Jansens 3

3. Battistella 1

120 km do cilja – Kolesarji se vzpenjajo na Alto del Torno (II. kategorija, 7,6km pri 6%), vodilna deveterica ima 1:25 prednosti pred Arensmanom, ki čaka glavnino, a ga ta še ni ujela. Glavnina vozi 2:18 za vodilno deveterico. Na čelu glavnine je zdaj moštvo Quick-Step Alpha Vinyl, Roglič vozi mirno v družbi preostalih favoritov za zmago na Vuelti.

124 km do cilja - Thymen Arensman (Team DSM), ki je sprožil odločilni napad, je popustil in se iz ubežne skupine preselil v glavnino. Nizozemec je bil med ubežniki tudi najvišje uvrščen v skupnem seštevku dirke, zdaj je to Južnoafričan Louis Mentijes (Intermarché-Wanty-Gobert), ki za vodilnim Evenepoelom zaostaja 8:28. Vodilna deveterica vozi 2:45 pred glavnino.

130 km do cilja – Dogajanje se je vendarle umirilo, v vodstvu se je izoblikovala skupina desetih kolesarjev, glavnina je popustila. Bežijo Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious), Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), Filippo Conca (Lotto Soudal), Thymen Arensman (Team DSM), Jimmy Janssens, Robert Stannard (Alpecin Deceuninck), José Manuel Diaz Gallegos (Burgos-BH) in Simon Guglielmi (Arkea Samsic). Hitro so si privozili več kot minuto prednosti.

Padel je še Belgijec Tim Paquot (Bingoal Pauwels Sauces WB).

132 km do cilja - Glavnina je spet združena. O Rogličevem kolegu Teunissenu ni nobenih dodatnih novic, kar pomeni, da Nizozemec nadaljuje z dirko in njegov padec najverjetneje ni bil prehud.

135 km do cilja – Pacherja lovita Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) in Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Francoz ima pred njima 15 sekund prednosti, glavnina je 25 sekund za čelom dirke.

140 km do cilja – De Gendt ni prišel daleč, zdaj s solo napadom poskuša Francoz Quentin Pacher (Groupama – FDJ). V glavnini se s stanjem niti približno še niso sprijaznili.

144 km do cilja - Glavnina je ujela ubežnike, zdaj napada Thomas De Gendt (Lotto Soudal) sam.

145 km do cilja – Vodilni trojici so se pridružili še štirje, zdaj vodi sedmerica Samuele Battistella (Astana Qazaqstan), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Maxim Van Gils (Lotto Soudal), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Davide Villellla (Cofidis), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) in Jetse Bol (Burgos-BH).

Medtem je Primož Roglič dobil še en razlog za skrb, padel je namreč njegov moštveni kolega Mike Teunissen, za zdaj ni znano, kaj je z Nizozemcem. Danes ni staratal eden ključnih Zasavčevih pomočnikov v gorah, Američan Sepp Kuss, ki je imel zjutraj povišano temperaturo.

149 km do cilja - Iz glavnine se še kar vrstijo napadi, prednost vodilne trojice je padla pod deset sekund.

154 km do cilja – Iz vodilne skupine je odpadel Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), trojica vozi 25 sekund pred glavnino.

Etapa 9⃣ Stage | 🏁 - 162 km



👀 Muchos ataques para hacer la fuga del día.

⚡️ Continual attacks to bridge the gap to the break

#LaVuelta22 pic.twitter.com/dMru9gLHZX — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2022

155 km do cilja – Prvih nekaj poskusov pobega ni bilo uspešnih, nato se je glavnini oddaljila četverica Davide Villellla (Cofidis), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Jetse Bol (Burgos-BH) in Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi). Iz glavnine še naprej skačejo in se poskušajo pridružiti ubežnikom, ti imajo nekaj sekund prednosti.

Sprva so napadali tudi Jay Vine, Marc Soler in Richard Carapaz, s presenečenjem je poskusil tudi nosilec rdeče majice Remco Evenepoel.

🚩 ¡Ya en marcha la etapa 9⃣! Por delante 171,4 kilómetros de emoción y ciclismo en Asturias.



🚴 Stage 9⃣ is underway! 171.4km of riding ahead of us in beautiful Asturias!



➡️ https://t.co/izln1uYnJq

#LaVuelta22 pic.twitter.com/bfXtsKJ1TM — La Vuelta (@lavuelta) August 28, 2022

Start: Kolesarji so se ob 12.40 podali na zaprto vožnjo, kilometer pa so dosegli ob 12.53. Takoj so se začeli napadi.