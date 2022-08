Primož Roglič je brez enega od pomočnikov ostal že v nedeljo, ko je bil pred štartom devete etape prisiljen dirko po Španiji končati Sepp Kuss. Uradni razlog: povišana temperatura. Bolezen je zdaj nadaljni nastop na Vuelti prepričila še Edoardu Affiniju, ki je bil na položnih etapah zelo pomemben člen nizozemske ekipe. Šestindvajsetletni Affini velja za specialista za vožnjo na čas in prav s kronometrom se v torek po dnevu odmora španska pentlja nadaljuje (od Elcheja do Alicanteja v dolžini 30,9 km).

No @edoardo_affini at the start of tomorrow's stage 10. Our Italian has fallen ill and can't continue in @lavuelta. Edoardo is our second rider who leaves the Vuelta, after @seppkuss didn't start in stage 9 due to illness.



