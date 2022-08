Primož Roglič: Remco je trenutno na drugi ravni

Po polovici 77. Vuelte je že jasno, da bo Primož Roglič (Jumbo-Visma) le stežka še četrtič zapored osvojil špansko pentljo, letos namreč na dirki blesti 22-letni belgijski as Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), ki ima v skupnem seštevku že 2:41 prednosti pred Kisovčanom.

Danes je bil v cilju presenečen, da je olimpijskega prvaka v vožnji na čas premagal kar za 48 sekund. Evenepoel je z zmago na današnjem kronometru tudi izpolnil enega od ciljev, za katerega se je v preteklih dneh močno trudil. Etapno zmago, namreč. Zdaj jo ima in s kolegi iz Quick-Stepa se bo lahko v nadaljevanju dirke posvetil zgolj še obrambi rdeče majice.

"Remco? Bolj vesel bi bil, če mu ne bi šlo tako dobro."

Pa Roglič? Meni, da še lahko prepreči Evenepoelovo zmagoslavje? "Prej ali slej izgubiš. Samo če te ni na dirki, je zagotovo, da je ne boš izgubil," je najprej malo "pofilozofiral" slovenski as, a se zagotovo še ne bo kar predal, pravi: "Bomo videli, dirka je še dolga. Kar zadeva mene, sem ponosen na svojo današnjo vožnjo. Šlo je kar hitro. Vsaj nisem porabil ene ure za tole. Je, kar je. Vesel sem današnjega izida. Potem pa gremo dan za dnem. Ostati moram zdrav, se izogibati težavam in ostati v enem kosu. In seveda prežati na priložnosti, ki se bodo ponudile."

O Evenepoelu pa je povedal: "Bolj vesel bi bil, če mu ne bi šlo tako dobro. Pa saj mu ni bilo treba dokazovati, kako dober je. To smo že vedeli, dobil je že nekaj velikih dirk. Pokazal je, kako močan je, in zdaj to kaže še tukaj. Ampak, bomo videli. Pred nami je še 11 etap."

Roglič je danes sploh prvič izgubil v vožnji na čas na španskih tleh. Kot profesionalec je na Iberskem polotoku do danes odpeljal osem kronometrov in osvojil vse, štiri od teh na Vuelti.