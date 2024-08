Caleb Ewan iz ekipe Jayco AlUla je zmagal v drugi etapi Dirke po Burgosu, a je njegovo zmago zasenčil padec.

Tik za oznako 20 kilometrov do cilja je v glavnini prišlo do množičnega padca. Nairo Quintana je bil eden izmed kolesarjev, ki so se znašli na tleh, a je uspel vstati in nadaljevati vožnjo. Dirko pa so morali končati Felix Engelhardt, Damiano Caruso, Enzo Paleni, Tao Geoghegan Hart, Patrick Gamper, Valentin Paret-Peintre, Simon Carr, Mika Heming, Marius Mayrhofer in James Shaw.