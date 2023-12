Kaj se dogaja z Britancem, ki je izzval Rogliča in pristal v bolnišnici?

Tao Geoghegan Hart je leta 2020 s skupno zmago na italijanski pentlji poskrbel za največji uspeh v karieri. Letos je poskušal na Giru dosežek ponoviti. Do enajste etape mu je šlo odlično, v skupnem seštevku je bil tretji, s petimi sekundami zaostanka za vodilnim Geraintom Thomasom in le tremi za slovenskim zvezdnikom Primožem Rogličem.

Kaj se je zgodilo v usodni 11. etapi Gira?

Še preden se je dobro poleglo presenečenje po odstopu enega od velikih favoritov za skupno zmago, Belgijca Remca Evenepoela – ta je bil po zmagi na posamičnem kronometru v deveti etapi, po kateri je oblekel tudi rožnato majico vodilnega na dirki, pozitiven na koronavirus –, je z Gira odpadel še eden od favoritov. Za Geoghegana Harta je bil usoden padec na enem od spustov na mokri in spolzki cesti kakšnih 70 kilometrov pred koncem sicer nezahtevne 11. etape.

Na enem od ovinkov je najprej zdrsnilo Italijanu Alessandru Coviju iz moštva UAE Emirates, ta je nato spodnesel takratnega nosilca rožnate majice Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers), sledila je verižna reakcija, popadali so še Geoghegan Hart, pa Primož Roglič in tudi Pavel Sivakov, še tretji član Ineosa. Le Geogehan Hart ni mogel nadaljevati, preostali so imeli srečo. Londončanu je bilo takoj jasno, da jo je grdo skupil, Nizozemcu Koenu Bowmanu, ki je svoje kolo predal Rogliču, je dejal, da je zanj dirka končana.

Kmalu smo izvedeli, da si je pri padcu zlomil levi kolk in da je sezona zanj končana. "Iz reševalnega vozila sem lahko poklical starše in jim sporočil, kaj se dogaja. Vem, da je bilo zanje najhuje, ko so po televiziji videli, kako me nalagajo v reševalno vozilo, ob tem pa se je na veliko špekuliralo, kaj se je zgodilo. K sreči znam številki staršev na pamet," se je prvih minut po padcu Geoghegan Hart spomnil v nedavnem pogovoru za nizozemski medij In de Leiderstrui. "Nekaj ​​ur po nesreči sem bil operiran, nato pa sem moral sprejeti prvo pomembno odločitev: kako in kje želim okrevati?" je še povedal.

Rahabilitacijo je opravil v Amsterdamu, kjer živijo starši njegovega dekleta Lotte Wubben-Moy. Ta profesionalna nogometašica sicer igra za londonski Arsenal. Foto: Guliverimage

Odločil se je za Amsterdam

Odločil se je za rehabilitacijo v Amsterdamu na Nizozemskem, saj tam živita starša njegovega dekleta, nogometašice londonskega Arsenala Lotte Wubben-Moy. Rehabilitacija je bila izjemno naporna, še pravi. "Prve tedne nisem mogel hoditi. V tem obdobju sem imel pet ali šest ur zdravljenja in fizioterapije na dan, kar je bilo precej intenzivno. Bili so dnevi, ko nisem mogel narediti ničesar, bilo je utrujajoče. Nikoli ne spim po treningu na kolesu, takrat pa sem pogosto zadremal kar med gledanjem kakšnega filma in spal do naslednjega jutra. Rehabilitacija je bila veliko težja in intenzivnejša od običajnega kolesarskega treninga."

Okreval je uspešno in se konec septembra, več kot štiri mesece po nesreči, spet vrnil na kolo. "Treningi potekajo dobro. Čeprav sem pričakoval nekaj slabše stanje, za zdaj vse poteka odlično. Posledic poškodbe ne čutim, čeprav imam v nogi še štirideset do petdeset centimetrov titana. Odstranili mi ga bodo naslednje leto med sezono. Ničesar ne čutim, čeprav me pogosto sprašujejo, ali grem sploh lahko mimo varnostnikov na letališčih. Očitno je tega titana tako malo, da ga tudi najnovejši skenerji ne zaznajo," se je pošalil.

Njegovega kolega Gerainta Thomasa je Primož Roglič premagal šele na tistem spektakularnem kronometru na Svete Višarje predzadnji dan dirke. Foto: Guliverimage

Zdaj se seli v Lidl-Trek

Konec leta po devetih sezonah zapušča Sky in se seli v moštvo Lidl-Trek. Oktobra je bil že na spoznavnem kampu ameriške ekipe. Ali pričakuje, da se bo do začetka sezone vrnil v stoodstotno formo? "Ne maram izraza stoodstotno. Nihče v moštvu Lidl-Trek ni stoodstoten, saj si tak le takrat, ko dosežeš svoje cilje. In tudi takrat si vsak kolesar želi biti boljši, kot je kdaj koli bil. Je to novih sto odstotkov ali 105 odstotkov? Želim se vrniti na raven, na kateri sem bil, in od tam rasti naprej. Mislim, da sem bil leta 2023 boljši kot kadar koli prej, čeprav nisem dobil priložnosti, da bi to v celoti pokazal."

Pa meni, da bi letos lahko osvojil Giro? Njegovega kolega Gerainta Thomasa je Primož Roglič premagal šele na tistem spektakularnem kronometru na Svete Višarje predzadnji dan dirke in kot prvi Slovenec osvojil znamenito rožnato pentljo. Morda, pravi Geoghegan Hart, a dodaja: "Ne belim si preveč glave z vprašanjem, kaj bi se lahko zgodilo. Če razmišljaš tako, se lahko hitro znajdeš v neprijetni zanki. Ponosen sem na dosežek celotne ekipe."

