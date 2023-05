"Mislim, da si je zlomil nogo," o padcu enega od favoritov poroča Rogličev kolega

"Povedal mi je, da si je najbrž zlomil nogo," je v cilju še ene dramatične etape Gira o stanju nesrečnega Tea Geoghegana Harta poročal nizozemski kolesar Jumbo-Visme Koen Bouwman. Sam je tedaj svoje kolo predal kapetanu nizozemske ekipe Primožu Rogliču, ki se je prav tako znašel na tleh. "Tam sem stal, ker sem kolo predal Primožu, da je lahko nadaljeval z dirko. Taa sem vprašal, če mu lahko kakorkoli pomagam, pa mi je povedal samo, da je zanj dirka končana," je še povedal Bouwman.

Crash in the bunch, @taogeoghegan and the Maglia Rosa are involved

Caduta in gruppo. @taogeoghegan e la Maglia Rosa a terra#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/KeUeNko5eF — Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2023

Na enem od ovinkov na spolzki cesti je najprej zdrsnilo Italijanu Alessandru Coviju iz moštva UAE Emirates, ta je nato spodnesel nosilca rožnate majice Gerainta Thomasa (Ineos Grenadiers), nato je prišlo do verižne reakcije, popadali so še Geoghegan Hart, Roglič, pa tudi Pavel Sivakov, še tretji član Ineosa. Le Geogehan Hart ni mogel nadaljevati, preostali so imeli srečo.

Geraint Thomas pristal na Alessandru Coviju

"Ne vem natančno, kaj se je zgodilo, kolesar UAE je padel pred mano in k sreči sem pristal na njem," je dogodek opisal vodilni Valižan Thomas. "Tao se je poškodoval, Sivakov je tudi grdo padel in dolgo ni prišel k sebi, pa seveda Roglič. Upam, da je z vsemi v redu. To je Giro, vse mogoče se dogaja," je še povedal v cilju, težavam navkljub pa obdržal skupno vodstvo na dirki.

Tudi Roglič je z Bouwmanovim kolesom hitro ujel glavnino in danes ni izgubljal časa, v skupnem seštevku še vedno za dve sekundi zaostaja za Thomasom, ta pa priznava, da bo brez Geoghegana Harta zdaj taktika Ineosa drugačna: "Odstop Taa je za nas hud udarec, ampak moramo se zbrati. To seveda tudi spremeni našo taktiko v nadaljevanju dirke, a s tem se bomo ukvarjali kasneje."

Oglasila sta se Tao in Pavel Sivakov "Popolnoma sem poklapan, ker se je moj Giro končal na tak način. Hvala vsem za lepa sporočila in podporo. Tako sem se veselil nadaljevanja in užival v vsaki minuti dirke. Arrivederci Giro d'Italija," pa je prek Twitterja sporočil Tao Geoghegan Hart. I’m devastated this is how my giro ended. Thankyou all for your messages and support. I was so excited about the remainder of this race and loving every minute of it. Arrivederci @giroditalia ⭕️ https://t.co/rJ7nBfe77s — Tao Geoghegan Hart (@taogeoghegan) May 17, 2023 Tudi Pavel Sivakov se je po padcu stežka privlekel do cilja, a pravi, da ga za nadaljevanje Gira motivira dejstvo, da je ekipa Ineos Grenadiers zadržala rožnato majico vodilnega. 🗣️ "We're still in pink, and that's what gave me the motivation to get going."@PavelSivakov put in a gritty ride to finish stage 11 following today's crash at the #Giro 👊



Get his thoughts on a tough day 📽️ pic.twitter.com/XyJlCogRGP — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 17, 2023

Čakajo novice iz bolnišnice

"Pričakovali smo dolg in naporen dan, a obenem povsem nenevaren, čeprav je bilo slabo vreme. Izšlo pa se je izjemno slabo za nas," je potarnal športni direktor Ineos Matteo Tosatto. "Izgubili smo Geoghegana Harta, Sivakov je grdo padel, tudi Thomas je pristal na tleh. Še posebej mi je žal Taa, ki je bil v izjemni formi. Giro se lahko konča v sekundi, res ni enostavno," je povedal Italijan.

We're gutted to see @taogeoghegan forced to abandon the #Giro following a crash on stage 11.



The Brit will head to hospital for checks and we will have further updates in due course. pic.twitter.com/ondWdV9EqN — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 17, 2023

Tudi Tosattu je bilo takoj jasno, da jo je Geoghegan Hart skupil huje. "Bil je v hudih bolečinah, njegove noge se nisem smel dotakniti. Zdaj čakamo novice iz bolnišnice. Jutri bomo nadaljevali, so pa to težki trenutki za fante," je še sporočil nekdanji profesionalni kolesar. Pred dnevi je Ineos ostal že brez močnega Filippa Ganne, ki se je okužil s covid-19.

Novice iz bolnišnice čakajo tudi pri Španci Kmalu po padcu favoritov je s ceste zletel še Španec Oscar Rodriguez. Kolesar moštva Movistar je treščil v prometni znak in nato v hišo ob cesti in se poškodoval ter končal z Girom. Tudi Rodrigueza so odpeljali v bolnišnico, vodstvo ekipe pa še pričakuje novice. 🇮🇹 @giroditalia | #Giro: Por desgracia, @O_RodGar no podrá seguir en carrera y es el primer abandono de Movistar Team en la 'Corsa Rosa' 2023



Una pena por el navarro, que venía de superar problemas de salud en los últimos días y se había puesto a disposición del equipo. Ánimo 😔 pic.twitter.com/Vh6wisDMPI — Movistar Team (@Movistar_Team) May 17, 2023 Za nameček se je nato tik pred ciljnim sprintom na tleh znašel še njihov kolumbijski sprinter Fernando Gaviria. Ta je utrpel močan udarec v levo roko in po etapi potreboval zdravniško pomoč. .@FndoGaviria sufrió un golpe en el brazo izquierdo tras su caída en la 11ª etapa del 🇮🇹 @giroditalia | #Giro en Tortona. Queda pendiente de valoración.



Ackermann (UAD) se impuso en la 'volata', con Kanter, a la vera del top-ten.



Quedamos pendientes de noticias sobre @O_RodGar. pic.twitter.com/eTfX0tOd63 — Movistar Team (@Movistar_Team) May 17, 2023

Tako je Giro izgubil še nekaj čara, že v nedeljo se je z dirke poslovil eden največjih favoritov za skupno zmago, Belgijev Remco Evenepoel (Sudal - QuickStep), ki je tako kot Ganna zbolel (covid-19). Dirko so predčasno končali tudi Aleksandr Vlasov (Bora - Hangrohe), Stefan Küng (Groupama - FDJ), Rigoberto Uran (EF Education - EasyPost), Domenico Pozzovivo (Israel - PremierTech), ...

