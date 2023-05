Roglič po hektičnem dnevu nasmejan

Po nedeljskem šoku, ko je zaradi pozitivnega testa na covid-19 Dirko po Italiji zapustil vodilni Remco Evenepoel, je bilo stresno tudi po dnevu počitka. Številni novi odhodi zaradi koronavirusa in drugih zdravstvenih težav, dramatično dogajanje na trasi s številnimi padci na razmočeni cesti v težkih vremenskih razmerah nazorno opisujejo, kakšen dan je bil v torek v 10. etapi Gira. Primož Roglič je obdržal celo kožo, preživel naporen dan in nasmejan prikolesaril do ekipnega avtobusa. V skupnem seštevku še vedno zaostaja za rožnatim Geraintom Thomasom za dve sekundi. Osrednji junak dneva je postal Danec Magnus Cort, ki se lahko pohvali s prav posebnim podvigom.

Hektičen dan na Giru je pravšnji opis, kar se je dogajalo v torek na tritedenski italijanski dirki. Že pred etapo je bilo jasno, da bo dež nagajal kolesarjem, negativne novice pa so kapljale vse dopoldne. Zaradi pozitivnih rezultatov na testih za covid-19 so Dirko po Italiji zapustili Domenico Pozzovivo (Israel - Premier Tech), Callum Scotson (Team Jayco AlUla) in Sven Erik Bystrom (Intermache). Tako kot vodilni v skupnem seštevku Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

Zdravstvene težave so imeli še drugi in kar devet kolesarjev, ki so končali nedeljski kronometer, tako ni bilo na štartu. Zato pa je bil kljub nevšečnostim Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe). V skupnem seštevku je bil pred 10. etapo na 6. mestu in za vodilnim Geraintom Thomasom zaostajal minuto in tri sekunde. A je bilo kmalu jasno, da se bo njegova pot končala nekje na trasi med Scandianom in Viareggiom. Izgubljal je stik z glavnino in naposled odložil kolo in zaradi slabega zdravja končal Giro.

"Eden od najtežjih dni v karieri na kolesu"

Dan se je neprijetno začel tudi za slovenskega šampiona Primoža Rogliča. Še v nevtralni coni pred kilometrom nič je imel težave in moral zamenjati kolo. Drugič na dirki smo lahko videli, kako je imel težave s kolesom.

Veliko zmagoslavje Magnusa Corta, ki se lahko pohvali z etapnimi zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Foto: Reuters

Mraz, dež, veter, vse to je oteževalo delo kolesarjem, ki so zmrzovali na kolesu. Kaotično dogajanje se je nadaljevalo po gorskem cilju Passo delle Radici. Kolesarji so pri spustu padali po tleh kot po tekočem traku. Med drugimi tudi Jay Vine (UAE Emirates), ki si je veliko obetal od Gira. Na koncu je na cilj prikolesaril z več kot enajstimi minutami zaostanka – pred etapo je bil na desetem mestu s pribitkom 2:24 za Thomasom.

Osrednji junaki dneva so bili trije ubežniki Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), Derek Gee (Israel-Premier Tech) in Magnus Cort (EF Education Post), ki so zdržali pritisk in kolesarili dovolj hitro, da jih glavnina ob koncu ni ujela. Veliki zmagovalec je postal Cort, ki je lani prikolesaril do druge etapne zmage na Dirki po Franciji, pohvali pa se lahko s šestimi z Vuelte. Zato pa je to njegova prva na Giru in še toliko bolj posebna, zlasti po takšnem dnevu.

"Neverjetno vesel sem zmage. Zame je to zelo pomembna. Neverjetno jo je bilo doseči po tako težkem dnevu. Eden od najtežjih v karieri na kolesu. Radio mi ni delal in nisem imel informacij, kaj se dogaja. Ves dan smo pritiskali na polno. Glavnina nas je lovila, ni nam preostalo drugega kot da vozimo na polno. Ne spomnim se, da bi tako ves dan pritiskali s takšnimi obrati. Težak dan je bil. Na koncu je sledil še šprint in uspelo mi je," je bil vesel brkati Danec, ki se po novem lahko pohvali s trojčkom zmag na Grand Tourih.

Rožnati Thomas vesel, da je preživel

Rožnato majico bo tudi v sredo nosil Britanec Thomas, ki je bil vesel, da je bilo torkovega dne konec: "Očitno niso bili idealni pogoji za prvi dan nošenja rožnate majice. Razmere niso bile idealne. Soliden dan je bil. Na začetku je bil napad ubežnikov, na vrhu gorskega cilja mrzlo, sledil je nor spust. Veliko se je dogajalo. Vesel sem, da sem preživel."

Geraint Thomas bo tudi v sredo nosil rožnato majico vodilnega. Foto: Reuters

"Nič ni zagotovljeno. Vse se lahko zgodi, sploh ob takšnem vremenu. Vsak dan, ko jo bom nosil, bo zelo lepo," je 36-letni Britanec razkril, kako težko je na Giru in da nošenje rožnate majice ni samoumevno.

Roglič nasmejan prikolesaril do ekipnega avtobusa

Kar pet kolesarjev imajo pri Ineos Grenadiers med najboljšo petnajsterico, kar pomeni, da imajo ogromno orožij, kako napasti skupno zmago in največjega tekmeca Primoža Rogliča. Jasno je nekaj, obeta se izjemno razburljiv drugi del italijanske dirke. Torej nič drugače, kot je bilo že v razburljivih prvih desetih etapah.

"Zelo hladno in deževno je bilo. Dolg spust prav tako ni pomagal. Primož je končal etapo brez težav. Ravnokar je prišel do avtobusa ves nasmejan. Ekipa ga je dobro varovala pred težavami in, kolikor je bilo mogoče, pred mrazom. Dobro je končal etapo," je takoj po koncu etape razlagal športni direktor Jumbo-Visme Marc Reef.